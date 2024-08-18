В Херсоне мужчина пострадал из-за атаки вражеского дрона
Днем 18 августа в Херсоне пострадал 57-летний мужчина из-за атаки российского беспилотника.
Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"За медицинской помощью обратился херсонец, который сегодня днем пострадал из-за атаки российского дрона", - говорится в сообщении.
У 57-летнего мужчины диагностирована минно-взрывная травма, а также ранение плеча. Сейчас медики дообследуют его и оказывают необходимую помощь.
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