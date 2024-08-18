В Херсоне мужчина пострадал из-за атаки вражеского дрона

Днем 18 августа в Херсоне пострадал 57-летний мужчина из-за атаки российского беспилотника.

Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"За медицинской помощью обратился херсонец, который сегодня днем пострадал из-за атаки российского дрона", - говорится в сообщении.

У 57-летнего мужчины диагностирована минно-взрывная травма, а также ранение плеча. Сейчас медики дообследуют его и оказывают необходимую помощь.

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