У Херсоні чоловік постраждав через атаку ворожого дрона

Вдень 18 серпня у Херсоні постраждав 57-річний чоловік через атаку російського безпілотника.

Про це повідомила Херсонська ОВА у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"За медичною допомогою звернувся херсонець, який сьогодні вдень постраждав через атаку російського дрона", - йдеться у повідомленні.

У 57-річного чоловіка діагностовано мінно-вибухову травму, а також поранення плеча. Наразі медики дообстежують його та надають необхідну допомогу.

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