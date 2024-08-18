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На Львовщине из-за непогоды дерево упало на вагон поезда, есть травмированные пассажиры и железнодорожники, - "Укрзалізниця"

Через негоду на Львівщині дерево впало на вагон поїзда, є травмовані пасажири та залізничники, – «Укрзалізниця»

В результате шторма в Стрыйском районе Львовской области дерево упало на вагон пригородного поезда №6424 "Стрый - Ивано-Франковск". Есть травмированные пассажиры и железнодорожники.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці", информирует Цензор.НЕТ.

"В результате шторма в Стрыйском районе дерево упало на вагон пригородного поезда 6424 "Стрый - Ивано-Франковск": к сожалению, есть травмированные пассажиры и железнодорожники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь. Четырех пассажиров с резаными травмами забрала скорая, сейчас их жизни в безопасности.

Также сообщается, что поезд №6424 уже продолжает движение с задержкой 1 час 42 минуты. Пассажиров пересадили из поврежденного вагона в резервный, который железнодорожники оперативно прицепили во время стоянки.

"Штормовое предупреждение сейчас распространяется по регионам, поэтому просим внимательно следить за предупреждениями синоптиков. Поезда "Укрзалізниці" продолжают движение несмотря на непогоду", - добавляют в "Укрзалізниці".

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непогода (816) Укрзализныця (2745) Львовская область (2898)


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безпiлотне дерево
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18.08.2024 18:44 Ответить
Ще й такого нам не вистачало! Травмованим - здоров'я!
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18.08.2024 19:03 Ответить
хіба не можна не паркуватись під деревами?
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18.08.2024 20:12 Ответить
Свинособака....
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18.08.2024 22:28 Ответить
Офіційно смуга відводу це земля на відстані до 7 м від умовної осій колії. І все що росте поза цією смугою до залізниці ніякого відношення не має. Але попробуйте зрубати хоч одне дерево поза цією смугою відводу навіть при наявності дозволу від місцевої влади. Тут же з'явиться поліція і вас як мінімум оштрафують або відкриють справу про незаконну дозволену владою вирубку дерев у смузі відводу залізниці . Бо ПТЕ , прийняті в Україні це одне а ПТЭ СССР це інше і головніше. і УЗ живе не по ПТЕ українських а ПТЭ СССР. І в них смуга відводу становить від 50 до 100 м. І будувати чи проводити там будь які інші роботи можна тільки з дозволу залізниць. Так щоь ви знали у нас є одні правила для ДУРНОГО ЕЛЕКТОРАТУ і зовсім інші правила для влади
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18.08.2024 20:45 Ответить
 
 