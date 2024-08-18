На Львовщине из-за непогоды дерево упало на вагон поезда, есть травмированные пассажиры и железнодорожники, - "Укрзалізниця"

В результате шторма в Стрыйском районе Львовской области дерево упало на вагон пригородного поезда №6424 "Стрый - Ивано-Франковск". Есть травмированные пассажиры и железнодорожники.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці", информирует Цензор.НЕТ.

"В результате шторма в Стрыйском районе дерево упало на вагон пригородного поезда 6424 "Стрый - Ивано-Франковск": к сожалению, есть травмированные пассажиры и железнодорожники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь. Четырех пассажиров с резаными травмами забрала скорая, сейчас их жизни в безопасности.

Также сообщается, что поезд №6424 уже продолжает движение с задержкой 1 час 42 минуты. Пассажиров пересадили из поврежденного вагона в резервный, который железнодорожники оперативно прицепили во время стоянки.

"Штормовое предупреждение сейчас распространяется по регионам, поэтому просим внимательно следить за предупреждениями синоптиков. Поезда "Укрзалізниці" продолжают движение несмотря на непогоду", - добавляют в "Укрзалізниці".

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