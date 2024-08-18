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На Львівщині через негоду дерево впало на вагон поїзда, є травмовані пасажири та залізничники, – "Укрзалізниця"

Через негоду на Львівщині дерево впало на вагон поїзда, є травмовані пасажири та залізничники, – «Укрзалізниця»

Унаслідок шторму у Стрийському районі Львівської області дерево впало на вагон приміського поїзда №6424 "Стрий - Івано-Франківськ". Є травмовані пасажири та залізничники.

Про це повідомили в "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті шторму у Стрийському районі дерево впало на вагон приміського поїзда 6424 "Стрий - Івано-Франківськ": на жаль, є травмовані пасажири та залізничники", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всім постраждалим оперативно надали медичну допомогу. Чотирьох пасажирів із різаними травмами забрала швидка, наразі їхні життя в безпеці.

Також повідомляється, що поїзд №6424 вже продовжує рух із затримкою 1 година 42 хвилини. Пасажирів пересадили з ушкодженого вагона до резервного, який залізничники оперативно причепили під час стоянки.

"Штормове попередження наразі шириться регіонами, тож просимо уважно слідкувати за попередженнями синоптиків. Поїзди "Укрзалізниці" продовжують рух попри негоду", - додають в "Укрзалізниці".

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Автор: 

негода (757) Укрзалізниця (6835) Львівська область (2420)


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безпiлотне дерево
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18.08.2024 18:44 Відповісти
Ще й такого нам не вистачало! Травмованим - здоров'я!
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18.08.2024 19:03 Відповісти
хіба не можна не паркуватись під деревами?
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18.08.2024 20:12 Відповісти
Свинособака....
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18.08.2024 22:28 Відповісти
Офіційно смуга відводу це земля на відстані до 7 м від умовної осій колії. І все що росте поза цією смугою до залізниці ніякого відношення не має. Але попробуйте зрубати хоч одне дерево поза цією смугою відводу навіть при наявності дозволу від місцевої влади. Тут же з'явиться поліція і вас як мінімум оштрафують або відкриють справу про незаконну дозволену владою вирубку дерев у смузі відводу залізниці . Бо ПТЕ , прийняті в Україні це одне а ПТЭ СССР це інше і головніше. і УЗ живе не по ПТЕ українських а ПТЭ СССР. І в них смуга відводу становить від 50 до 100 м. І будувати чи проводити там будь які інші роботи можна тільки з дозволу залізниць. Так щоь ви знали у нас є одні правила для ДУРНОГО ЕЛЕКТОРАТУ і зовсім інші правила для влади
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18.08.2024 20:45 Відповісти
 
 