На Львівщині через негоду дерево впало на вагон поїзда, є травмовані пасажири та залізничники, – "Укрзалізниця"

Унаслідок шторму у Стрийському районі Львівської області дерево впало на вагон приміського поїзда №6424 "Стрий - Івано-Франківськ". Є травмовані пасажири та залізничники.

Про це повідомили в "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті шторму у Стрийському районі дерево впало на вагон приміського поїзда 6424 "Стрий - Івано-Франківськ": на жаль, є травмовані пасажири та залізничники", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всім постраждалим оперативно надали медичну допомогу. Чотирьох пасажирів із різаними травмами забрала швидка, наразі їхні життя в безпеці.

Також повідомляється, що поїзд №6424 вже продовжує рух із затримкою 1 година 42 хвилини. Пасажирів пересадили з ушкодженого вагона до резервного, який залізничники оперативно причепили під час стоянки.

"Штормове попередження наразі шириться регіонами, тож просимо уважно слідкувати за попередженнями синоптиків. Поїзди "Укрзалізниці" продовжують рух попри негоду", - додають в "Укрзалізниці".

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