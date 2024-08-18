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1 человек погиб и еще 1 ранен в результате российского обстрела поселка Разлив на Донетчине

Росіяни обстріляли Розлив на Донеччині: 1 людина загинула

18 августа российские войска ударили по поселку Разлив Великоновоселковской громады, что в Донецкой области. В результате обстрела погиб человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ с ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Он рассказал, что враг обстрелял село сегодня в обед. В результате этого погиб 25-летний мужчина.

Другой пострадавший доставлен в больницу. В селе повреждены 7 частных домов, линия электропередач и автомобиль.

Кроме того, обстреляна Великая Новоселка - повреждены 6 домов. По предварительной информации, без пострадавших.

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обстрел (26982) Донецкая область (9562) жертва (296)


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18.08.2024 21:09 Ответить
 
 