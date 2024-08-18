1 человек погиб и еще 1 ранен в результате российского обстрела поселка Разлив на Донетчине
18 августа российские войска ударили по поселку Разлив Великоновоселковской громады, что в Донецкой области. В результате обстрела погиб человек.
Об этом информирует Цензор.НЕТ с ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
Он рассказал, что враг обстрелял село сегодня в обед. В результате этого погиб 25-летний мужчина.
Другой пострадавший доставлен в больницу. В селе повреждены 7 частных домов, линия электропередач и автомобиль.
Кроме того, обстреляна Великая Новоселка - повреждены 6 домов. По предварительной информации, без пострадавших.
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Чайка Київ
показать весь комментарий18.08.2024 21:09 Ответить Мне нравится 0
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