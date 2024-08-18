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1 людина загинула та ще 1 поранена внаслідок російського обстрілу селища Розлив на Донеччині

Росіяни обстріляли Розлив на Донеччині: 1 людина загинула

18 серпня російські війська вдарили по селищу Розлив Великоновосілківської громади, що на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинула людина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилинням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Він розповів, що ворог обстріляв село сьогодні в обід. Внаслідок цього загинув 25-річний чоловік.

Іншого постраждалого доставлено до лікарні. У селі пошкоджено 7 приватних будинків, лінію електропередач і автомобіль. 

Крім того, обстріляна Велика Новосілка — пошкоджено 6 будинків. За попередньою інформацією, без постраждалих.

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Автор: 

обстріл (28303) Донецька область (8374) жертва (247)


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18.08.2024 21:09 Відповісти
 
 