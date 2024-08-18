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Верещук закликала мешканців Покровська, Мирнограда і Селидового евакуюватися

Верещук закликала мешканців Покровська Мирнограда і Селидового евакуюватися

Віцепремʼєрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців Покровська, Мирнограда і Селидового евакуюватися до більш безпечних місць. 

Відповідний заклик урядовиця розмістила у своєму Telegram-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Верещук наголосила, що ситуація на Покровському напрямку Донецької області залишається важкою.

"Тому звертаюсь до мешканців населених пунктів у безпосередній близькості до лінії фронту. Насамперед це: Покровськ, Мирноград, Селидове. Прошу вас евакуюватись. Якщо ви не залучені до оборони населених пунктів, то маєте виїхати до більш безпечних регіонів. Розумію, що ви залишаєте звичну роботу, домівки, майно. Але життя та здоровʼя вас і ваших дітей цінніше.", - йдеться у заяві міністерки.

Вона додала, що перебування цивільних у прифронтових містах Донеччини також заважає працювати Силам оборони.

"Розумію, що в евакуації ви можете зіштовхнутись із труднощами та невідомістю. Але це краще, аніж під обстрілами, на лінії вогню. Також, в евакуації ви будете не самі. Уряд, місцева влада, волонтери, міжнародні організації та, власне, приймаючі громади – всі ми допоможемо", - заявила Верещук.

Читайте також: Відсутність документів не є перешкодою для евакуації з небезпечних районів, - роз’яснення Мінреінтеграції

У своєму дописі міністерка додала важливі контакти для охочих евакуюватися:

Загальна гаряча лінія по Донецькій області: 0-800-500-121

Покровська громада: 0-800-300-101

Селидівська громада: 080-033-64-54

Мирноградська громада: 050-648-15-19

Мінреінтеграції: 15-48.

Нагадаємо, що у трьох селах Покровського району Донецької області запроваджено примусову евакуацію дітей.

Читайте також: У Мирнограді та Селидовому на Донеччині посилено комендантську годину, - ОВА

 

Автор: 

евакуація (2307) Донецька область (8374) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+31
Куди вони мають евакуюватись? В спортзали шкіл до вересня місяця, а потім на вулиці? Ви ж суки не побудували *****, і не дбаєте про людей. А те що побудували -- то туди без хабаря не заселяють, аверс робив репортаж про модульні містечка на Волині. Мародери кляті, проклинаю цю владу.
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18.08.2024 18:44
+30
Ну геть "патріотка та держанна діячка" запрацювалася. З Лівану та московії вже всіх евакуювала, чи може з африканських країн потрібно когось евакуювати? Вже черга дійшла і до українців?
Прогрес!
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18.08.2024 18:21
+27
Квіти у Покровську ще висаджують?
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18.08.2024 18:19
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Челноки и шаттлы будут?
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18.08.2024 18:07 Відповісти
Президент України відповідно до Конституції України є главою держави та виступає від її імені. 2. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

ЗЄля, тобі вже на часі більше 2,5 років !!!!

.
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18.08.2024 20:01 Відповісти
Жесть.. В одном Покровске 60000 еще осталось. Вы готовы принять?
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18.08.2024 18:13 Відповісти
В Покровске планируют отремонтировать дороги на двух улицах за более 9,5 миллиона гривен: где именно
19-06-2024
https://freeradio.com.ua/ru/v-pokrovske-planyruiut-otremontyrovat-dorohy-na-dvukh-ulytsakh-za-bolee-9-5-myllyona-hryven-hde-ymenno/

переживаю, чи встигнуть до прихода "асвабадітєлєй"

курви ЗЄльоні !!!!!!!!!!!!!
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18.08.2024 20:09 Відповісти
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18.08.2024 20:10 Відповісти
Квіти у Покровську ще висаджують?
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18.08.2024 18:19 Відповісти
Тротуарну плитку перекладають.
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18.08.2024 18:51 Відповісти
у мене в під'їзді плитку перекладують... замість допомоги фронту. жильці радіють, курва !!!!

довольні хами, ситі їх *****

.
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18.08.2024 20:04 Відповісти
Ну геть "патріотка та держанна діячка" запрацювалася. З Лівану та московії вже всіх евакуювала, чи може з африканських країн потрібно когось евакуювати? Вже черга дійшла і до українців?
Прогрес!
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18.08.2024 18:21 Відповісти
куда эвакуироваться ?
Почему сажают цветы и не роют окопы под покровском ?
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18.08.2024 18:34 Відповісти
Бо їм похєр на Покровськ, на людей, взагалі похєр. А бабло саме себе не вкраде.
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18.08.2024 21:41 Відповісти
Коли опиняєшся в зоні бойових дій, то насправді маєш лише два варіанти: або брати до рук зброю з наміром вбити як найбільше ворогів, що спричинили цю гам..ну ситуацію (в т.ч. особисто для тебе), або ж тікати...
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18.08.2024 18:41 Відповісти
Куди вони мають евакуюватись? В спортзали шкіл до вересня місяця, а потім на вулиці? Ви ж суки не побудували *****, і не дбаєте про людей. А те що побудували -- то туди без хабаря не заселяють, аверс робив репортаж про модульні містечка на Волині. Мародери кляті, проклинаю цю владу.
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18.08.2024 18:44 Відповісти
Ви ж самі її обрали..подивіться скільки відсотків зелена банда взяла на Волині у 2019
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18.08.2024 20:36 Відповісти
Ви це хто? Я за цих ********* не голосував, бо в мене є мізки не голосувати за бандитів, рекетирів і клоунів. А ось 73% довбодятлів -- голосували
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18.08.2024 21:01 Відповісти
Загальне виборче право плюс охлоос і виходить отака хєрня.
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18.08.2024 21:44 Відповісти
неправда. В мене знайома з очакова отримала житло під Києом абсолютно на шару і без хабарів
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19.08.2024 03:02 Відповісти
Головний "спеціаліст" з евакуації обізвалась - чекай якоїсь ще більшої біди!
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18.08.2024 18:53 Відповісти
Такую чушь писать- это нужно быть или полным идиотом илм кремлевским ботом. Вы кто из них? Или два в одном? +Там у них хоть хаты есть пока в более-менее пригодном состоянии...+ - Вы не видели в какие страшные руины превращает россия города когда там начинаются бои? Бахмут Марьинка Авдеевка Часов Яр Мариуполь - нет не видели? +Чтобы здесь их бусами насильно ловили в войско+ - А Вы не в курсе что на ТОТ - после нсильственной российской паспортизации- мужчин насильно призывают в российскую армию в качестве мяса и посылауь на передок практически без подготовки- Нет не слышали? + А так у людей будет возможность выехать потом на все четыре стороны,заграницу в том числе.Бесплатно...+ - Это куда- в Магадан или Воркуту или в другой депрессивный район бескрайней рашки где и своих нищебродов у них хватает - Тоже не знали? Так что лучше бы помолчали со своими выводами- так бы и за умного сошли. Или спрячьте поглубже ваши кремлевскипе уши - уж сильно они у увас торчат......
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18.08.2024 19:24 Відповісти
Кремлевские боты идут на х...й
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18.08.2024 20:37 Відповісти
У Вас "патиротов" все кто говорит правду-боты,кацапы и ИПСО... Даже отвечать не буду.Это как с душевнобольными разговаривать.. Страну свои же "украинские гниды" наизнанку вывернули,размародерили и растащили по частям,но виноваты как всегда те,кто об этом пишет,тем более,не на українській мові...Вони усі винуваті.. Ідіоти
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18.08.2024 21:01 Відповісти
Даже отвечать не будете? Так вы уже ответили, Хотя это даже не ответ а жалкое мычание, Потому что и ответить вам нечего Такие как вы голосовали за Януковича ОПЗЖза Зеленского, просрали всю страну, Но виноваты у вас в этом все вокруг но только не вы, Но признать это у вас не хватает ни мужества ни ума, Легче всего продолжать барахтаться в собственном дерьме . не воспринимая факты дейсвительности и не осознавая собственной никчемности, но при этом усердно изображая из себя псевдопатриота-правдоруба......
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20.08.2024 03:09 Відповісти
Дмитро ухилянь по українським шаблонам. Чотко прорахував, якщо звичайно виживе під час вуличних боїв. І так хєрово і так. Дмитро, але ж визнай, ніколи ж за "бандєровцев" на виборах не голосував? ОПЗЖ, регіони, соціалісти, слугі народа, інша проросійська шняга. За що боролись на те і напоролись.
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18.08.2024 21:52 Відповісти
шатла.
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18.08.2024 19:01 Відповісти
дороги хоть успели сделать?
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18.08.2024 19:13 Відповісти
Кошти освоїли, то верняк, а чи є ті дороги, то вже всім байдуже. Асвабадітєлі цим не заморочуватимуться.
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18.08.2024 22:07 Відповісти
буде розміновувати не заміноване. кошти на це вже точно виділені.
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18.08.2024 19:17 Відповісти
Найшли поле діяльності недуже працьовитої верещук.
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18.08.2024 19:20 Відповісти
Лярва чонгарська(і всі відразу зрозуміли - про кого це)
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18.08.2024 19:33 Відповісти
Терещук то та що є міністром інтеграції окупованих територій?
Тих що окуповані вже чи ще будуть окуповані?
Трохи не зрозуміла ідея існування цього "шляхетного" міністерства, бо окуповані території будуть деокуповані невідомо коли, а гроші на міністерство йдуть.
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18.08.2024 19:22 Відповісти
Верещук
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18.08.2024 19:25 Відповісти
Якщо ця путінська курва буде піклуватись за біженців, то мені за них вже лячно стає
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18.08.2024 19:36 Відповісти
Або кодла Зеленського або держава Україна !
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18.08.2024 19:39 Відповісти
Розпіарена операція під Курськом не принесла ніяких статегічних переваг ЗСУ.Крім захоплення в полон біля двох тисяч срочників та захопленя Суджі де 8 000 населення та втрати десятків бронетехніки західних зразків немає ніяких здобутків а рашисти захоплять Покровськ з 80 000 населеням та величезні військові склади та розірвут фронт вийшовши на оперативний простір відкривши шлях на Запоріжя.
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18.08.2024 19:48 Відповісти
А ещё в районе Покровска, остатки добычи угля для металлургии. Если Украина лишится ещё и их - у Украинской металлургии начнутся большие проблемы. На импортном угле с другими производителями не сильно по конкурируешь.
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18.08.2024 20:26 Відповісти
Яких двох тисяч строковиків? А техніку знищать рано, чи пізно. Тим більше, що дали її критично мало.
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18.08.2024 22:11 Відповісти
Курська операція ще навіть далеко не дійшла своєї середини. Попереду ще знищення всіх мостів через Сейм, захоплення частини Глушковського района по всьома лівобережжю Сейма до самого українського кордону, а таакож поступово взяття під контроль теріторії аж до річки Псьол. Тому не треба тут розкидувати матрьошки паніки з розривом фронта до самого Запоріжжя.
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19.08.2024 00:08 Відповісти
питання чи дойде вона. Хоч до середини
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19.08.2024 03:05 Відповісти
ви точно знаєте, як виглядає та середина, і в якому місяці вона наступить?
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19.08.2024 04:27 Відповісти
здогадуюсь, і це точно не мала бути аж захоплена суджа
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20.08.2024 01:30 Відповісти
далі буде. Мішок вже шиють.
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20.08.2024 01:35 Відповісти
я тільки за. Але страшно надіятися, щоб потім...
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20.08.2024 01:38 Відповісти
я про ваші видіння навіть не здогадуюсь, і не маю уяви. Може речовин не вистачає.
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20.08.2024 02:02 Відповісти
до чого це хамство?
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20.08.2024 02:11 Відповісти
яке ж тут хамство? Я чесно зізнаюсь, що не маю такої яскравої уяви, як у вас.
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20.08.2024 02:43 Відповісти
В Ростові безпілотники підірвали дві бочки з дизелем.Але їх в рашистів тисяч і тисячі і великої втрати не відчутно крім піару. А чого не знищуємо НПЗ які наповняють ці бочки? Договорняк?
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18.08.2024 19:53 Відповісти
НПЗ вражаємо. Все робиться по мірі можливостей, та після відновлення виробнитва/установок на НПЗ.
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18.08.2024 23:55 Відповісти
Ця курва драла горлянку за розмінування Чонгара, щоб за її твердженням, було зручно, без перешкод спілкуватися між собою нашим співвітчизникам. Чим ця історія скінчилася, всім відомо. Зараз вона, як лайно, спливла на темі про переміщення курских кацапів, з тимчасово окупованих ЗСУ територій, в Україну за рахунок нашого убогого бюджету. Ось і ще одна складова елементарної математики, за словами головного кнура Ради, необхідності підвищення податків. А пропозиція нашому населенню евакуюватися, це типу рятуйся, хто як може.
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18.08.2024 20:20 Відповісти
А чого не в курську волость...
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18.08.2024 20:38 Відповісти
Мнений много. Похоже мы теряем последние козыри при будущих переговорах для размена нашего юга на весь донбалласт. А с курска и сами уйдем. Если успеем.
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18.08.2024 21:29 Відповісти
За цієї хверещучки і прийшла війна до нас
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18.08.2024 21:47 Відповісти
https://x.com/i/status/1825232693103091796 просто нагадаю, бо у декого тут на форумі спостерігаються проблеми з пам'яттю і плутанина у хронології подій.
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18.08.2024 23:51 Відповісти
 
 