Віцепремʼєрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців Покровська, Мирнограда і Селидового евакуюватися до більш безпечних місць.

Відповідний заклик урядовиця розмістила у своєму Telegram-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Верещук наголосила, що ситуація на Покровському напрямку Донецької області залишається важкою.

"Тому звертаюсь до мешканців населених пунктів у безпосередній близькості до лінії фронту. Насамперед це: Покровськ, Мирноград, Селидове. Прошу вас евакуюватись. Якщо ви не залучені до оборони населених пунктів, то маєте виїхати до більш безпечних регіонів. Розумію, що ви залишаєте звичну роботу, домівки, майно. Але життя та здоровʼя вас і ваших дітей цінніше.", - йдеться у заяві міністерки.

Вона додала, що перебування цивільних у прифронтових містах Донеччини також заважає працювати Силам оборони.

"Розумію, що в евакуації ви можете зіштовхнутись із труднощами та невідомістю. Але це краще, аніж під обстрілами, на лінії вогню. Також, в евакуації ви будете не самі. Уряд, місцева влада, волонтери, міжнародні організації та, власне, приймаючі громади – всі ми допоможемо", - заявила Верещук.

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У своєму дописі міністерка додала важливі контакти для охочих евакуюватися:

Загальна гаряча лінія по Донецькій області: 0-800-500-121

Покровська громада: 0-800-300-101

Селидівська громада: 080-033-64-54

Мирноградська громада: 050-648-15-19

Мінреінтеграції: 15-48.

Нагадаємо, що у трьох селах Покровського району Донецької області запроваджено примусову евакуацію дітей.

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