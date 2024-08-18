Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Покровска, Мирнограда и Селидово эвакуироваться в более безопасные места.

Соответствующий призыв чиновница разместила в своем Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Верещук отметила, что ситуация на Покровском направлении Донецкой области остается тяжелой.

"Поэтому обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта. Прежде всего это: Покровск, Мирноград, Селидово. Прошу вас эвакуироваться. Если вы не привлечены к обороне населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы. Понимаю, что вы оставляете привычную работу, дома, имущество. Но жизнь и здоровье вас и ваших детей ценнее", - говорится в заявлении министра.

Она добавила, что пребывание гражданских в прифронтовых городах Донецкой области также мешает работать Силам обороны.

"Понимаю, что в эвакуации вы можете столкнуться с трудностями и неизвестностью. Но это лучше, чем под обстрелами, на линии огня. Также, в эвакуации вы будете не одни. Правительство, местные власти, волонтеры, международные организации и, собственно, принимающие общины - все мы поможем", - заявила Верещук.

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В своей заметке министр добавила важные контакты для желающих эвакуироваться:

Общая горячая линия по Донецкой области: 0-800-500-121

Покровская громада: 0-800-300-101

Селидовская громада: 080-033-64-54

Мирноградская громада: 050-648-15-19

Минреинтеграции: 15-48.

Напомним, что в трех селах Покровского района Донецкой области введена принудительная эвакуация детей.

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