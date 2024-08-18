Верещук призвала жителей Покровска, Мирнограда и Селидово эвакуироваться
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Покровска, Мирнограда и Селидово эвакуироваться в более безопасные места.
Соответствующий призыв чиновница разместила в своем Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Верещук отметила, что ситуация на Покровском направлении Донецкой области остается тяжелой.
"Поэтому обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта. Прежде всего это: Покровск, Мирноград, Селидово. Прошу вас эвакуироваться. Если вы не привлечены к обороне населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы. Понимаю, что вы оставляете привычную работу, дома, имущество. Но жизнь и здоровье вас и ваших детей ценнее", - говорится в заявлении министра.
Она добавила, что пребывание гражданских в прифронтовых городах Донецкой области также мешает работать Силам обороны.
"Понимаю, что в эвакуации вы можете столкнуться с трудностями и неизвестностью. Но это лучше, чем под обстрелами, на линии огня. Также, в эвакуации вы будете не одни. Правительство, местные власти, волонтеры, международные организации и, собственно, принимающие общины - все мы поможем", - заявила Верещук.
В своей заметке министр добавила важные контакты для желающих эвакуироваться:
Общая горячая линия по Донецкой области: 0-800-500-121
Покровская громада: 0-800-300-101
Селидовская громада: 080-033-64-54
Мирноградская громада: 050-648-15-19
Минреинтеграции: 15-48.
Напомним, что в трех селах Покровского района Донецкой области введена принудительная эвакуация детей.
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ЗЄля, тобі вже на часі більше 2,5 років !!!!
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19-06-2024
https://freeradio.com.ua/ru/v-pokrovske-planyruiut-otremontyrovat-dorohy-na-dvukh-ulytsakh-za-bolee-9-5-myllyona-hryven-hde-ymenno/
переживаю, чи встигнуть до прихода "асвабадітєлєй"
курви ЗЄльоні !!!!!!!!!!!!!
довольні хами, ситі їх *****
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Прогрес!
Почему сажают цветы и не роют окопы под покровском ?
Тих що окуповані вже чи ще будуть окуповані?
Трохи не зрозуміла ідея існування цього "шляхетного" міністерства, бо окуповані території будуть деокуповані невідомо коли, а гроші на міністерство йдуть.