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Новости Война
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На Киевщине в результате утренней ракетной атаки РФ повреждены 50 домов, два из них разрушены, - ОВА

На Київщині внаслідок ранкової ракетної атаки РФ пошкоджені 50 будинків, два з них зруйновані, - ОВА

На Киевщине продолжают ликвидировать последствия утренней ракетной атаки врага.

Об этом в соцсети Facebook сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал чиновник, по состоянию на 18:30 воскресенья, 18 августа, повреждения зафиксированы в шести садовых обществах и трех населенных пунктах одного из районов области.

По словам Кравченко, повреждения получили 50 частных домов. Два из них разрушены. Также повреждены пять автомобилей, мастерская, гаражи, линии электропередач.

Раненых среди населения нет.

"Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Вместе с местными властями и международными партнерами уже работаем над этим", - заявил Кравченко.

Напомним, что утром 18 августа РФ осуществила ракетную атаку на Киещину. Тревога объявлялась дважды. В области работало ПВО. Сообщалось об отсутствии попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры.

Смотрите также: Атака "шахедов" на Киевщину: в результате падения обломков два дома разрушены, еще 16 - повреждены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Киевская область (4118) повреждение (165)


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Топ комментарии
+4
Може вже час настав москву херячити???
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18.08.2024 21:13
+3
Так уламки куди падають потім? Вгору чи вниз?
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19.08.2024 02:23
+2
а почитать полностью? при плотной застройки вокруг Киева, как такого избежать?

Дивіться також: Атака "шахедів" на Київщину: унаслідок падіння уламків два будинки зруйновані
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18.08.2024 21:09
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А що ж таке ???
Невже отого АЖ ОДНОГО PETRIOTа, якого вдалося вичавити з благодiйника-байдена, недостатньо для захисту 877 кв. км мiста Києва ?
Може, Вашингтон (177 кв.км) теж захищає ОДИН допотопний PATRIOT?
А втiм...навiщо його захищати з повiтря, якщо 20 000 000 загарбникiв зайшли у США ПIШКИ через вiдкритий майже 4 роки кордон ?
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18.08.2024 20:50 Ответить
а почитать полностью? при плотной застройки вокруг Киева, как такого избежать?

Дивіться також: Атака "шахедів" на Київщину: унаслідок падіння уламків два будинки зруйновані
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18.08.2024 21:09 Ответить
На Київщині внаслідок ранкової ракетної атаки РФ пошкоджені 50 будинків, два з них зруйновані Джерело:
Не шахедiв, а РАКЕТНОI атаки.
Та то не важливо.
Головне - вас це влаштовує i одного ПЕТРИОТа вам вастачає .
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18.08.2024 22:51 Ответить
Так уламки куди падають потім? Вгору чи вниз?
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19.08.2024 02:23 Ответить
Знаєте, так сталося, що будь-яке тіло, яке не досягло швидкості 8 км/секунду, падає на Землю, а не навпаки. І уламки зенітних ракет і уламки ворожих ракет також. от винайдуть ракету, яка буде досягати швидкості 8 км,секунду - будуть уламки виходити на орбіту Землі. Тільки боюся при цьому швидко ляже мережа супутників GPS та зв'язку
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18.08.2024 21:23 Ответить
I до чого тут лiкнеп ?
Якщо все гаразд, то нема й клопоту !
Вiтаю вас iз успiхом !
Все позбивали, нiчого не влучило, одного ПЕТРIОТа досить на майже 1000 кв. км мiста.
Пропонуватимуть - вiдмовляйтеся.
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19.08.2024 01:26 Ответить
Я не писав не про який "лікнеп", я писав про те, що уламки завжди падають вниз і ракетні двигуни або бойові частини - це теж підпажає під категорію "уламки". ППО - це комплекс заходів, я не знаю, про який такий "Один Петріот" йдеться мова. Мені ніхто нічого не пропонує, бо я не Сирський або Плетенчук. У мене просто трохи варить "котєлок" і трохи розуміюся в техніці
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19.08.2024 02:22 Ответить
Може вже час настав москву херячити???
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18.08.2024 21:13 Ответить
Все ще чекаємо на ваші ракети.
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19.08.2024 02:23 Ответить
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18.08.2024 21:24 Ответить
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18.08.2024 21:34 Ответить
Человек с ружьем "шокований" быть не может. По определению. А вот чиновник - может, когда ствол вставлен ему в рот.
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18.08.2024 22:16 Ответить
Так може вже на часi чистити МО i лiвi компанii ?
Зняти з фронту роту вiдчайдухiв , привезти до МО, оточити, виводити по десять рил пiд стiнку i не економити набоiв? Там витрати невеликi, 10-20 "рожкiв.
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18.08.2024 22:56 Ответить
І за вказівкою якогось хлопа з ФБ (з його скріна) розстрілювати людей. Геніально. Ці всі "відчайдухи" одразу дадуть задню, як всі дали "задню", коли Коля Тіщєнко (його люди) побили військового з дитиною в Дніпрі
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19.08.2024 02:25 Ответить
50 будинків, ви чого? ППО спить? Якщо таку кількість за один раз будуть виносити то скоро ніхрена не залишиться.
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19.08.2024 05:18 Ответить
 
 