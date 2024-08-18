На Киевщине в результате утренней ракетной атаки РФ повреждены 50 домов, два из них разрушены, - ОВА
На Киевщине продолжают ликвидировать последствия утренней ракетной атаки врага.
Об этом в соцсети Facebook сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказал чиновник, по состоянию на 18:30 воскресенья, 18 августа, повреждения зафиксированы в шести садовых обществах и трех населенных пунктах одного из районов области.
По словам Кравченко, повреждения получили 50 частных домов. Два из них разрушены. Также повреждены пять автомобилей, мастерская, гаражи, линии электропередач.
Раненых среди населения нет.
"Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Вместе с местными властями и международными партнерами уже работаем над этим", - заявил Кравченко.
Напомним, что утром 18 августа РФ осуществила ракетную атаку на Киещину. Тревога объявлялась дважды. В области работало ПВО. Сообщалось об отсутствии попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры.
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Невже отого АЖ ОДНОГО PETRIOTа, якого вдалося вичавити з благодiйника-байдена, недостатньо для захисту 877 кв. км мiста Києва ?
Може, Вашингтон (177 кв.км) теж захищає ОДИН допотопний PATRIOT?
А втiм...навiщо його захищати з повiтря, якщо 20 000 000 загарбникiв зайшли у США ПIШКИ через вiдкритий майже 4 роки кордон ?
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Не шахедiв, а РАКЕТНОI атаки.
Та то не важливо.
Головне - вас це влаштовує i одного ПЕТРИОТа вам вастачає .
Якщо все гаразд, то нема й клопоту !
Вiтаю вас iз успiхом !
Все позбивали, нiчого не влучило, одного ПЕТРIОТа досить на майже 1000 кв. км мiста.
Пропонуватимуть - вiдмовляйтеся.
Зняти з фронту роту вiдчайдухiв , привезти до МО, оточити, виводити по десять рил пiд стiнку i не економити набоiв? Там витрати невеликi, 10-20 "рожкiв.