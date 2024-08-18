На Киевщине в результате утренней ракетной атаки РФ повреждены 50 домов, два из них разрушены, - ОВА

На Киевщине продолжают ликвидировать последствия утренней ракетной атаки врага.

Об этом в соцсети Facebook сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал чиновник, по состоянию на 18:30 воскресенья, 18 августа, повреждения зафиксированы в шести садовых обществах и трех населенных пунктах одного из районов области.

По словам Кравченко, повреждения получили 50 частных домов. Два из них разрушены. Также повреждены пять автомобилей, мастерская, гаражи, линии электропередач.

Раненых среди населения нет.

"Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Вместе с местными властями и международными партнерами уже работаем над этим", - заявил Кравченко.

Напомним, что утром 18 августа РФ осуществила ракетную атаку на Киещину. Тревога объявлялась дважды. В области работало ПВО. Сообщалось об отсутствии попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры.

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