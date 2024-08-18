На Київщині внаслідок ранкової ракетної атаки РФ пошкоджені 50 будинків, два з них зруйновані, - ОВА

На Київщині продовжують ліквідовувати наслідки ранкової ракетної атаки ворога.

Про це у соцмережі Facebook повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів посадовець, станом на 18:30 неділі, 18 серпня, пошкодження зафіксовано в шести садових товариствах та трьох населених пунктах одного з районів області.

За словами Кравченка, пошкодження зазнали 50 приватних будинків. Два з них зруйновані. Також пошкоджено п’ять автомобілів, майстерню, гаражі, лінії електропередач.

Поранених серед населення немає.

"Всім постраждалим буде надана необхідна допомога. Разом із місцевою владою та міжнародними партнерами вже працюємо над цим", - заявив Кравченко.

Нагадаємо, що вранці 18 серпня РФ здійснила ракетну атаку на Киїщину. Тривога оголошувалася двічі. В області працювало ППО. Повідомлялося про відсутність влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури.

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