На Київщині внаслідок ранкової ракетної атаки РФ пошкоджені 50 будинків, два з них зруйновані, - ОВА
На Київщині продовжують ліквідовувати наслідки ранкової ракетної атаки ворога.
Про це у соцмережі Facebook повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Як розповів посадовець, станом на 18:30 неділі, 18 серпня, пошкодження зафіксовано в шести садових товариствах та трьох населених пунктах одного з районів області.
За словами Кравченка, пошкодження зазнали 50 приватних будинків. Два з них зруйновані. Також пошкоджено п’ять автомобілів, майстерню, гаражі, лінії електропередач.
Поранених серед населення немає.
"Всім постраждалим буде надана необхідна допомога. Разом із місцевою владою та міжнародними партнерами вже працюємо над цим", - заявив Кравченко.
Нагадаємо, що вранці 18 серпня РФ здійснила ракетну атаку на Киїщину. Тривога оголошувалася двічі. В області працювало ППО. Повідомлялося про відсутність влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Невже отого АЖ ОДНОГО PETRIOTа, якого вдалося вичавити з благодiйника-байдена, недостатньо для захисту 877 кв. км мiста Києва ?
Може, Вашингтон (177 кв.км) теж захищає ОДИН допотопний PATRIOT?
А втiм...навiщо його захищати з повiтря, якщо 20 000 000 загарбникiв зайшли у США ПIШКИ через вiдкритий майже 4 роки кордон ?
Дивіться також: Атака "шахедів" на Київщину: унаслідок падіння уламків два будинки зруйновані
Не шахедiв, а РАКЕТНОI атаки.
Та то не важливо.
Головне - вас це влаштовує i одного ПЕТРИОТа вам вастачає .
Якщо все гаразд, то нема й клопоту !
Вiтаю вас iз успiхом !
Все позбивали, нiчого не влучило, одного ПЕТРIОТа досить на майже 1000 кв. км мiста.
Пропонуватимуть - вiдмовляйтеся.
Зняти з фронту роту вiдчайдухiв , привезти до МО, оточити, виводити по десять рил пiд стiнку i не економити набоiв? Там витрати невеликi, 10-20 "рожкiв.