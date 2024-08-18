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Новини Війна
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На Київщині внаслідок ранкової ракетної атаки РФ пошкоджені 50 будинків, два з них зруйновані, - ОВА

На Київщині внаслідок ранкової ракетної атаки РФ пошкоджені 50 будинків, два з них зруйновані, - ОВА

На Київщині продовжують ліквідовувати наслідки ранкової ракетної атаки ворога.

Про це у соцмережі Facebook повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів посадовець, станом на 18:30 неділі, 18 серпня, пошкодження зафіксовано в шести садових товариствах та трьох населених пунктах одного з районів області.

За словами Кравченка, пошкодження зазнали 50 приватних будинків. Два з них зруйновані. Також пошкоджено п’ять автомобілів, майстерню, гаражі, лінії електропередач.

Поранених серед населення немає.

"Всім постраждалим буде надана необхідна допомога. Разом із місцевою владою та міжнародними партнерами вже працюємо над цим", - заявив Кравченко.

Нагадаємо, що вранці 18 серпня РФ здійснила ракетну атаку на Киїщину. Тривога оголошувалася двічі. В області працювало ППО. Повідомлялося про відсутність влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури.

Дивіться також: Атака "шахедів" на Київщину: унаслідок падіння уламків два будинки зруйновані, ще 16 - пошкоджені. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4008) пошкодження (168)


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Топ коментарі
+4
Може вже час настав москву херячити???
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18.08.2024 21:13
+3
Так уламки куди падають потім? Вгору чи вниз?
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19.08.2024 02:23
+2
а почитать полностью? при плотной застройки вокруг Киева, как такого избежать?

Дивіться також: Атака "шахедів" на Київщину: унаслідок падіння уламків два будинки зруйновані
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18.08.2024 21:09
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А що ж таке ???
Невже отого АЖ ОДНОГО PETRIOTа, якого вдалося вичавити з благодiйника-байдена, недостатньо для захисту 877 кв. км мiста Києва ?
Може, Вашингтон (177 кв.км) теж захищає ОДИН допотопний PATRIOT?
А втiм...навiщо його захищати з повiтря, якщо 20 000 000 загарбникiв зайшли у США ПIШКИ через вiдкритий майже 4 роки кордон ?
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18.08.2024 20:50 Відповісти
а почитать полностью? при плотной застройки вокруг Киева, как такого избежать?

Дивіться також: Атака "шахедів" на Київщину: унаслідок падіння уламків два будинки зруйновані
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18.08.2024 21:09 Відповісти
На Київщині внаслідок ранкової ракетної атаки РФ пошкоджені 50 будинків, два з них зруйновані Джерело:
Не шахедiв, а РАКЕТНОI атаки.
Та то не важливо.
Головне - вас це влаштовує i одного ПЕТРИОТа вам вастачає .
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18.08.2024 22:51 Відповісти
Так уламки куди падають потім? Вгору чи вниз?
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19.08.2024 02:23 Відповісти
Знаєте, так сталося, що будь-яке тіло, яке не досягло швидкості 8 км/секунду, падає на Землю, а не навпаки. І уламки зенітних ракет і уламки ворожих ракет також. от винайдуть ракету, яка буде досягати швидкості 8 км,секунду - будуть уламки виходити на орбіту Землі. Тільки боюся при цьому швидко ляже мережа супутників GPS та зв'язку
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18.08.2024 21:23 Відповісти
I до чого тут лiкнеп ?
Якщо все гаразд, то нема й клопоту !
Вiтаю вас iз успiхом !
Все позбивали, нiчого не влучило, одного ПЕТРIОТа досить на майже 1000 кв. км мiста.
Пропонуватимуть - вiдмовляйтеся.
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19.08.2024 01:26 Відповісти
Я не писав не про який "лікнеп", я писав про те, що уламки завжди падають вниз і ракетні двигуни або бойові частини - це теж підпажає під категорію "уламки". ППО - це комплекс заходів, я не знаю, про який такий "Один Петріот" йдеться мова. Мені ніхто нічого не пропонує, бо я не Сирський або Плетенчук. У мене просто трохи варить "котєлок" і трохи розуміюся в техніці
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19.08.2024 02:22 Відповісти
Може вже час настав москву херячити???
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18.08.2024 21:13 Відповісти
Все ще чекаємо на ваші ракети.
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19.08.2024 02:23 Відповісти
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18.08.2024 21:24 Відповісти
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18.08.2024 21:34 Відповісти
Человек с ружьем "шокований" быть не может. По определению. А вот чиновник - может, когда ствол вставлен ему в рот.
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18.08.2024 22:16 Відповісти
Так може вже на часi чистити МО i лiвi компанii ?
Зняти з фронту роту вiдчайдухiв , привезти до МО, оточити, виводити по десять рил пiд стiнку i не економити набоiв? Там витрати невеликi, 10-20 "рожкiв.
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18.08.2024 22:56 Відповісти
І за вказівкою якогось хлопа з ФБ (з його скріна) розстрілювати людей. Геніально. Ці всі "відчайдухи" одразу дадуть задню, як всі дали "задню", коли Коля Тіщєнко (його люди) побили військового з дитиною в Дніпрі
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19.08.2024 02:25 Відповісти
50 будинків, ви чого? ППО спить? Якщо таку кількість за один раз будуть виносити то скоро ніхрена не залишиться.
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19.08.2024 05:18 Відповісти
 
 