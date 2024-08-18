Атака "шахедів" на Київщину: унаслідок падіння уламків два будинки зруйновані, ще 16 - пошкоджені. ФОТОрепортаж

Унаслідок падіння уламків від збитих російських цілей у ніч на 18 серпня у Київській області зафіксовано руйнування приватних будинків, чотирьох авто та лінії електропередач.

Про це розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку ворог атакував область ракетами. Тривога оголошувалася двічі. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Дякуємо нашим силам ППО за надійний захист", - зазначив він.

Зазначається, що влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні, постраждалих немає.

Наслідки ворожої атаки на Київщину

Водночас унаслідок падіння уламків збитих цілей в одній з громад на території трьох садових товариств фіксуються руйнації та пошкодження приватних будинків.

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Наразі є інформація про руйнацію 2 та пошкодження 16 будинків. Вибиті вікна, пошкоджено фасади та дахи. Робота з фіксації наслідків продовжується

Також уламками були пошкоджені 4 автомобілі, паркани та лінії електропередач. В одному з садових товариств ліквідована пожежа трав'яного настилу.

У ДСНС зазначили, що в області триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів.

"Рятувальники надають допомогу громадянам зі знищених і пошкоджених житлових будинків. На місті працюють також фахівці піротехнічної служби та психологи", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у ніч на 18 серпня 2024 року ворог атакував балістичними ракетами із Курської та Воронезької областей, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними БпЛА типу "Shahed". Сили ППО збили 13 із 16 повітряних цілей.