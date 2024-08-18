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Новини Фото Війна
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Атака "шахедів" на Київщину: унаслідок падіння уламків два будинки зруйновані, ще 16 - пошкоджені. ФОТОрепортаж

Унаслідок падіння уламків від збитих російських цілей у ніч на 18 серпня у Київській області зафіксовано руйнування приватних будинків, чотирьох авто та лінії електропередач. 

Про це розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку ворог атакував область ракетами. Тривога оголошувалася двічі. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Дякуємо нашим силам ППО за надійний захист", - зазначив він. 

Зазначається, що влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні, постраждалих немає.

Наслідки атаки дронів на Київщину 18 серпня 2024 року

Наслідки ворожої атаки на Київщину

Водночас унаслідок падіння уламків збитих цілей в одній з громад на території трьох садових товариств фіксуються руйнації та пошкодження приватних будинків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Київщині вночі по ворожих ударних БПЛА працювала ППО, є збиті цілі, уламки впали за межами населених пунктів

Наразі є інформація про руйнацію 2 та пошкодження 16 будинків. Вибиті вікна, пошкоджено фасади та дахи. Робота з фіксації наслідків продовжується

Також уламками були пошкоджені 4 автомобілі, паркани та лінії електропередач. В одному з садових товариств ліквідована пожежа трав'яного настилу.

У ДСНС зазначили, що в області триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів.

"Рятувальники надають допомогу громадянам зі знищених і пошкоджених житлових будинків. На місті працюють також фахівці піротехнічної служби та психологи", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Деснянському районі Києва внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа 

Наслідки атаки дронів на Київщину 18 серпня 2024 року
Наслідки атаки дронів на Київщину 18 серпня 2024 року
Наслідки атаки дронів на Київщину 18 серпня 2024 року

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня 2024 року ворог атакував балістичними ракетами із Курської та Воронезької областей, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними БпЛА типу "Shahed". Сили ППО збили 13 із 16 повітряних цілей.

Автор: 

безпілотник (4158) Київська область (4022) ДСНС (5105)


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Жах.
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18.08.2024 10:53 Відповісти
війна
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18.08.2024 11:02 Відповісти
зате Конча надійно захищена, жоден уламок не пройде
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18.08.2024 11:34 Відповісти
що вам та конча далася ? там з 22гого ніхто не живе
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18.08.2024 11:41 Відповісти
Ну, його задача ж проста, сернути аби щось, щоб поглибити розкол - в такому повідомленні немає чого шукати інформації, там сама емоція
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18.08.2024 11:59 Відповісти
Систему ППО нам підсилюють, але результат 13 з всього 16-ти, тобто 81 вісоток. Може вже час ВР чи РНБО (на верховного уклоніста надії нуль) визнати, хоч персонально я не створював для себе з нього ідола і маю до нього кілька незручних запитань, - при Залужному і призначених ним командирах такі і навіть кращі аж до 100%, результати були під час масованих атак з 80-ти і більше сотні ракет та шахедів одночасно. Враження цілей 80+% було ще до Петріотів. Ніхто не хоче погнати нах з посади Сирка за такий прогрес, не кажучи про інші "упіхи", від яких його зараз відмивають в Курській області? Альо, депутати! Ви ж не всі там кончені, навіть Безугла, останнім часом демонструє наявність інтелекту, зробіть хоч щось корисне для країни.
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18.08.2024 12:08 Відповісти
 
 