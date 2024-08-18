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Атака "шахедов" на Киевщину: в результате падения обломков два дома разрушены, еще 16 - повреждены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате падения обломков от сбитых российских целей в ночь на 18 августа в Киевской области зафиксировано разрушение частных домов, четырех авто и линии электропередач.

Об этом рассказал начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром враг атаковал область ракетами. Тревога объявлялась дважды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Спасибо нашим силам ПВО за надежную защиту", - отметил он.

Отмечается, что попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют, пострадавших нет.

Наслідки атаки дронів на Київщину 18 серпня 2024 року

Последствия вражеской атаки на Киевщину

В то же время в результате падения обломков сбитых целей в одной из громад на территории трех садовых товариществ фиксируются разрушения и повреждения частных домов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине ночью по вражеским ударным БПЛА работала ПВО, есть сбитые цели, обломки упали за пределами населенных пунктов

Сейчас есть информация о разрушении 2 и повреждении 16 домов. Выбиты окна, повреждены фасады и крыши. Работа по фиксации последствий продолжается

Также обломками были повреждены 4 автомобиля, заборы и линии электропередач. В одном из садовых товариществ ликвидирован пожар травяного настила.

В ГСЧС отметили, что в области продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов.

"Спасатели оказывают помощь гражданам из уничтоженных и поврежденных жилых домов. На месте работают также специалисты пиротехнической службы и психологи", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Деснянском районе Киева в результате падения обломков БПЛА возник пожар

Наслідки атаки дронів на Київщину 18 серпня 2024 року
Наслідки атаки дронів на Київщину 18 серпня 2024 року
Наслідки атаки дронів на Київщину 18 серпня 2024 року

Напомним, в ночь на 18 августа 2024 года враг атаковал баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными БпЛА типа "Shahed". Силы ПВО сбили 13 из 16 воздушных целей.

Автор: 

беспилотник (3589) Киевская область (4132) ГСЧС (4966)


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Жах.
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18.08.2024 10:53 Ответить
війна
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18.08.2024 11:02 Ответить
зате Конча надійно захищена, жоден уламок не пройде
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18.08.2024 11:34 Ответить
що вам та конча далася ? там з 22гого ніхто не живе
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18.08.2024 11:41 Ответить
Ну, його задача ж проста, сернути аби щось, щоб поглибити розкол - в такому повідомленні немає чого шукати інформації, там сама емоція
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18.08.2024 11:59 Ответить
Систему ППО нам підсилюють, але результат 13 з всього 16-ти, тобто 81 вісоток. Може вже час ВР чи РНБО (на верховного уклоніста надії нуль) визнати, хоч персонально я не створював для себе з нього ідола і маю до нього кілька незручних запитань, - при Залужному і призначених ним командирах такі і навіть кращі аж до 100%, результати були під час масованих атак з 80-ти і більше сотні ракет та шахедів одночасно. Враження цілей 80+% було ще до Петріотів. Ніхто не хоче погнати нах з посади Сирка за такий прогрес, не кажучи про інші "упіхи", від яких його зараз відмивають в Курській області? Альо, депутати! Ви ж не всі там кончені, навіть Безугла, останнім часом демонструє наявність інтелекту, зробіть хоч щось корисне для країни.
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18.08.2024 12:08 Ответить
 
 