Атака "шахедов" на Киевщину: в результате падения обломков два дома разрушены, еще 16 - повреждены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате падения обломков от сбитых российских целей в ночь на 18 августа в Киевской области зафиксировано разрушение частных домов, четырех авто и линии электропередач.

Об этом рассказал начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром враг атаковал область ракетами. Тревога объявлялась дважды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Спасибо нашим силам ПВО за надежную защиту", - отметил он.

Отмечается, что попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют, пострадавших нет.

Последствия вражеской атаки на Киевщину

В то же время в результате падения обломков сбитых целей в одной из громад на территории трех садовых товариществ фиксируются разрушения и повреждения частных домов.

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Сейчас есть информация о разрушении 2 и повреждении 16 домов. Выбиты окна, повреждены фасады и крыши. Работа по фиксации последствий продолжается

Также обломками были повреждены 4 автомобиля, заборы и линии электропередач. В одном из садовых товариществ ликвидирован пожар травяного настила.

В ГСЧС отметили, что в области продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов.

"Спасатели оказывают помощь гражданам из уничтоженных и поврежденных жилых домов. На месте работают также специалисты пиротехнической службы и психологи", - говорится в сообщении.

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Напомним, в ночь на 18 августа 2024 года враг атаковал баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными БпЛА типа "Shahed". Силы ПВО сбили 13 из 16 воздушных целей.