Уничтожено 13 из 16 воздушных целей: 2 баллистические ракеты KN-23, 3 крылатые ракеты и 8 "шахедов", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 18 августа 2024 года враг атаковал баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными БпЛА типа "Shahed". Силы ПВО сбили 13 из 16 воздушных целей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено 16 средств воздушного нападения противника:

1 баллистическую ракету "Искандер-М";

2 баллистические ракеты KN-23;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

3 крылатые ракеты (тип уточняется);

8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

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Как отметил Олещук, в результате противовоздушного боя зенитными ракетными войсками Воздушных Сил, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 13 воздушных целей в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей:

2 баллистические ракеты KN-23;

3 крылатые ракеты (тип уточняется);

8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Остальные ракеты, которые не попали в статистику сбитых, не достигли желаемых целей. Предварительно без человеческих потерь и пострадавших.

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