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Россияне и белорусы по-прежнему будут подвергаться тщательным проверкам при въезде и пребывании в Венгрии, - Сийярто

сійярто

Россиян и белорусов продолжат тщательно проверять при въезде и пребывании в Венгрии.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Кроме того, он обвинил коллег из Северной Европы и стран Балтии в "кампании лжи" в отношении Будапешта. По его версии, под эту кампанию подпадают любые утверждения об отсутствии подобных проверок.

Ранее сообщалось, что министры восьми стран Европейского Союза написали письмо в Еврокомиссию, в котором сообщили об обеспокоенности решением Венгрии о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европарламенте собирают подписи под требованием приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне, - Politico

Автор: 

Беларусь (7888) Венгрия (1935) россия (95413) Сийярто Петер (320)


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Топ комментарии
+11
Ров с крокодилами и автоматическими пулемётами должен быть по всем границам мАдярщины.
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18.08.2024 21:48
+7
Ага. В дупу їм заглядають, може там шифровка для орбана і його ********
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18.08.2024 21:41
+7
Ретельна перевірка:
- Чий Крим?
- Російський, як вирішив великий путін!
- Вітаємо в Угорщині!
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18.08.2024 21:41
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Ага. В дупу їм заглядають, може там шифровка для орбана і його ********
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18.08.2024 21:41 Ответить
Ретельна перевірка:
- Чий Крим?
- Російський, як вирішив великий путін!
- Вітаємо в Угорщині!
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18.08.2024 21:41 Ответить
О як,а кажуть похід на Курщину нічого не дав )
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18.08.2024 21:41 Ответить
Десятки депутатів ЄП виступили проти проросійської політики Орбана, зокрема - спрощення в'їзду в Угорщину для росіян і білорусів. Лунають заклики запровадити контроль на кордоні та навіть виключити її з Шенгенської зони.
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18.08.2024 21:44 Ответить
Таварісчь Сєярта! Родіна-Югра завйот (***-нах)!
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18.08.2024 21:44 Ответить
Ров с крокодилами и автоматическими пулемётами должен быть по всем границам мАдярщины.
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18.08.2024 21:48 Ответить
Краще піраніями))) вони до холодів більш пристосовані..а крокодили померзнуть
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18.08.2024 22:55 Ответить
Як одна країна може класти на всі інші країни Евросоюзу для мене не зрозуміло. Що треба зробити виключити їх із шенгену!
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18.08.2024 21:50 Ответить
Свєжо пітаніє та сєрітся з трудом...
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18.08.2024 21:52 Ответить
Ідіот, які перевірки, ви ж працюєте разом, і потім з Угорщини виїхати по всій Європі як два пальці об ......,.!!! Долбойоб!!!
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18.08.2024 22:06 Ответить
Сійярто відчув що "Шенген" для них "накривається мідним тазом"!
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18.08.2024 22:13 Ответить
ПОТРІБНІ ХКУЙЛУ ЛЮДИ ЯК БАШАРОВ І ПЕТРОВ, ПРОЙДУТЬ ПО ДЗВІНКУ З ФСБ
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18.08.2024 22:14 Ответить
А шо такоє? ******* по ****** вже надавали?
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18.08.2024 22:15 Ответить
угорщина це троянський кінь фсб в Європі!
Хай потім ЄС країни не дивуються, скільки кіллерів, агентури фсб легко потрапить в ЄС.
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18.08.2024 22:40 Ответить
Піздуни, наз з ЄС
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18.08.2024 22:50 Ответить
Шо за заяви? Ти ж нещодавно волав, що росіянам зелене світло до Мадʼярщини відкриваєш.
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18.08.2024 22:59 Ответить
всім мадярам і їхнім гостям з "тероруssії і "бульборуssії" - ЄС обовязково має вчинити паспортний контроль і гостей мадярських повертати назад "зі бітен в..обен нах цу гауз"
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18.08.2024 23:06 Ответить
Вітаю європейців; вони мають справжнього "троянського коня".
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19.08.2024 08:17 Ответить
всіх мадярів ЄС і США теж мають ретельно перевіряти і повертати в мадярщину.
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19.08.2024 10:13 Ответить
Якщо це не брехня - тоді ні хто не знає що таке брехня...
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19.08.2024 20:50 Ответить
 
 