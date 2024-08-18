Россияне и белорусы по-прежнему будут подвергаться тщательным проверкам при въезде и пребывании в Венгрии, - Сийярто

Россиян и белорусов продолжат тщательно проверять при въезде и пребывании в Венгрии.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Кроме того, он обвинил коллег из Северной Европы и стран Балтии в "кампании лжи" в отношении Будапешта. По его версии, под эту кампанию подпадают любые утверждения об отсутствии подобных проверок.

Ранее сообщалось, что министры восьми стран Европейского Союза написали письмо в Еврокомиссию, в котором сообщили об обеспокоенности решением Венгрии о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси.

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