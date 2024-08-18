Росіяни та білоруси, як і раніше, проходитимуть перевірку під час в’їзду та перебування в Угорщині, - Сійярто
Росіян та білорусів продовжать ретельно перевіряти при в'їзді та перебуванні в Угорщині.
Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Крім того, він звинуватив колег із Північної Європи та країн Балтії у "кампанії брехні" щодо Будапешта. За його версією, під цю кампанію підпадають будь-які твердження про відсутність подібних перевірок.
Раніше повідомлялось, що міністри восьми країн Європейського Союзу написали листа до Єврокомісії, в якому повідомили про занепокоєння рішенням Угорщини про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.
Топ коментарі
+11 ZoV KobZona
показати весь коментар18.08.2024 21:48
+7 Az AZLK
показати весь коментар18.08.2024 21:41
+7 Олег Марцінковський #590571
показати весь коментар18.08.2024 21:41
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- Чий Крим?
- Російський, як вирішив великий путін!
- Вітаємо в Угорщині!
Хай потім ЄС країни не дивуються, скільки кіллерів, агентури фсб легко потрапить в ЄС.