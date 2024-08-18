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Росіяни та білоруси, як і раніше, проходитимуть перевірку під час в’їзду та перебування в Угорщині, - Сійярто

сійярто

Росіян та білорусів продовжать ретельно перевіряти при в'їзді та перебуванні в Угорщині.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Крім того, він звинуватив колег із Північної Європи та країн Балтії у "кампанії брехні" щодо Будапешта. За його версією, під цю кампанію підпадають будь-які твердження про відсутність подібних перевірок.

Раніше повідомлялось, що міністри восьми країн Європейського Союзу написали листа до Єврокомісії, в якому повідомили про занепокоєння рішенням Угорщини про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.

Читайте: Рішення Угорщини спростити в’їзд для росіян і білорусів загрожує безпеці ЄС, - єврокомісар Йоганссон

Автор: 

Білорусь (7926) Угорщина (2265) росія (65002) Сійярто Петер (352)


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Топ коментарі
+11
Ров с крокодилами и автоматическими пулемётами должен быть по всем границам мАдярщины.
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18.08.2024 21:48
+7
Ага. В дупу їм заглядають, може там шифровка для орбана і його ********
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18.08.2024 21:41
+7
Ретельна перевірка:
- Чий Крим?
- Російський, як вирішив великий путін!
- Вітаємо в Угорщині!
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18.08.2024 21:41
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Ага. В дупу їм заглядають, може там шифровка для орбана і його ********
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18.08.2024 21:41 Відповісти
Ретельна перевірка:
- Чий Крим?
- Російський, як вирішив великий путін!
- Вітаємо в Угорщині!
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18.08.2024 21:41 Відповісти
О як,а кажуть похід на Курщину нічого не дав )
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18.08.2024 21:41 Відповісти
Десятки депутатів ЄП виступили проти проросійської політики Орбана, зокрема - спрощення в'їзду в Угорщину для росіян і білорусів. Лунають заклики запровадити контроль на кордоні та навіть виключити її з Шенгенської зони.
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18.08.2024 21:44 Відповісти
Таварісчь Сєярта! Родіна-Югра завйот (***-нах)!
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18.08.2024 21:44 Відповісти
Ров с крокодилами и автоматическими пулемётами должен быть по всем границам мАдярщины.
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18.08.2024 21:48 Відповісти
Краще піраніями))) вони до холодів більш пристосовані..а крокодили померзнуть
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18.08.2024 22:55 Відповісти
Як одна країна може класти на всі інші країни Евросоюзу для мене не зрозуміло. Що треба зробити виключити їх із шенгену!
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18.08.2024 21:50 Відповісти
Свєжо пітаніє та сєрітся з трудом...
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18.08.2024 21:52 Відповісти
Ідіот, які перевірки, ви ж працюєте разом, і потім з Угорщини виїхати по всій Європі як два пальці об ......,.!!! Долбойоб!!!
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18.08.2024 22:06 Відповісти
Сійярто відчув що "Шенген" для них "накривається мідним тазом"!
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18.08.2024 22:13 Відповісти
ПОТРІБНІ ХКУЙЛУ ЛЮДИ ЯК БАШАРОВ І ПЕТРОВ, ПРОЙДУТЬ ПО ДЗВІНКУ З ФСБ
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18.08.2024 22:14 Відповісти
А шо такоє? ******* по ****** вже надавали?
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18.08.2024 22:15 Відповісти
угорщина це троянський кінь фсб в Європі!
Хай потім ЄС країни не дивуються, скільки кіллерів, агентури фсб легко потрапить в ЄС.
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18.08.2024 22:40 Відповісти
Піздуни, наз з ЄС
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18.08.2024 22:50 Відповісти
Шо за заяви? Ти ж нещодавно волав, що росіянам зелене світло до Мадʼярщини відкриваєш.
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18.08.2024 22:59 Відповісти
всім мадярам і їхнім гостям з "тероруssії і "бульборуssії" - ЄС обовязково має вчинити паспортний контроль і гостей мадярських повертати назад "зі бітен в..обен нах цу гауз"
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18.08.2024 23:06 Відповісти
Вітаю європейців; вони мають справжнього "троянського коня".
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19.08.2024 08:17 Відповісти
всіх мадярів ЄС і США теж мають ретельно перевіряти і повертати в мадярщину.
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19.08.2024 10:13 Відповісти
Якщо це не брехня - тоді ні хто не знає що таке брехня...
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19.08.2024 20:50 Відповісти
 
 