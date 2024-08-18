Росіяни та білоруси, як і раніше, проходитимуть перевірку під час в’їзду та перебування в Угорщині, - Сійярто

Росіян та білорусів продовжать ретельно перевіряти при в'їзді та перебуванні в Угорщині.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Крім того, він звинуватив колег із Північної Європи та країн Балтії у "кампанії брехні" щодо Будапешта. За його версією, під цю кампанію підпадають будь-які твердження про відсутність подібних перевірок.

Раніше повідомлялось, що міністри восьми країн Європейського Союзу написали листа до Єврокомісії, в якому повідомили про занепокоєння рішенням Угорщини про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.

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