Наступление на Курскую область - только начало, дальше будет еще несколько этапов, - глава Сумской ГВА Дрозденко

Глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко заявил, что операция ВСУ в Курской области РФ является "только началом", дальше "будет еще несколько этапов".

Об этом он рассказал в комментарии для The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник рассказал, что принимал активное участие в планировании операции на Курщине, однако поклялся хранить тайну перед внезапной атакой, которая началась утром 6 августа.

По словам Дрозденко, первый этап операции украинских сил в Курской области прошел лучше, чем ожидалось - только 15 военнослужащих нуждались в медицинской помощи в первый день.

Он также рассказал, что ВСУ берут более 100-150 военнопленных в день.

"Многие российские военнослужащие, которые охраняли границу - молодые срочники. Они не хотят воевать с нами", - сказал Дрозденко.

Глава ГВА отметил, что операция ВСУ в Курской области "не похожа на предыдущие рейды" в Белгородской области.

"Мы видим только часть этой операции, в будущем мы увидим несколько этапов", - заявил чиновник.

Ранее газета The New York Times писала, что Украина в строгой секретности готовила план прорыва в Курскую область России. Офицерский состав узнал о нем только за три дня до наступления, а рядовые военнослужащие - за сутки.

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