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Новости Война
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Наступление на Курскую область - только начало, дальше будет еще несколько этапов, - глава Сумской ГВА Дрозденко

Наступ на Курську область лише початок, далі буде ще кілька етапів, - очільник Сумської МВА Дрозденко

Глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко заявил, что операция ВСУ в Курской области РФ является "только началом", дальше "будет еще несколько этапов".

Об этом он рассказал в комментарии для The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник рассказал, что принимал активное участие в планировании операции на Курщине, однако поклялся хранить тайну перед внезапной атакой, которая началась утром 6 августа.

По словам Дрозденко, первый этап операции украинских сил в Курской области прошел лучше, чем ожидалось - только 15 военнослужащих нуждались в медицинской помощи в первый день.

Он также рассказал, что ВСУ берут более 100-150 военнопленных в день.

"Многие российские военнослужащие, которые охраняли границу - молодые срочники. Они не хотят воевать с нами", - сказал Дрозденко.

Глава ГВА отметил, что операция ВСУ в Курской области "не похожа на предыдущие рейды" в Белгородской области.

"Мы видим только часть этой операции, в будущем мы увидим несколько этапов", - заявил чиновник.

Ранее газета The New York Times писала, что Украина в строгой секретности готовила план прорыва в Курскую область России. Офицерский состав узнал о нем только за три дня до наступления, а рядовые военнослужащие - за сутки.

Также читайте: РФ понадобится более 20 000 солдат, чтобы выбить ВСУ из Курской области, - The Wall Street Journal

Автор: 

ВСУ (6560) Курск (1087)


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Топ комментарии
+26
На кого він працює ?
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18.08.2024 23:11
+21
Посадовець розповів, що брав активну участь у плануванні операції на Курщині, -"занавіс" ,за котрим прихована брехня , самовозхваляння і "понти" ,як і всієї "зеленої прорашистської слуги "
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18.08.2024 23:25
+17
Хто б вже їм ротяки позашивав - таке враження, що в нас змагання між посадовцями - хто більше розп@здить
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18.08.2024 23:13
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На кого він працює ?
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18.08.2024 23:11 Ответить
схоже воно просто геть дурне...
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18.08.2024 23:14 Ответить
Та не просто дурне... а їбануте на всю голову, як і всі ті 73%, що таке гімно обрали до влади,- бачили очі, що купували, тепер жеріть, не о***пайтесь, дибіли... *** 🤔 🧐 😁 😝 😝 😝 😝 😝 😜 🤪
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19.08.2024 00:41 Ответить
Може йому язика треба відрізати?
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19.08.2024 00:12 Ответить
та це якась типова мразота, яку зелені російські колаборанти розставили по облвійськадміністраціям

працює на 73% кретинів, які це обрали до влади
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19.08.2024 01:05 Ответить
Якби він справді працював на русню, замість Суджі нас би чекало повторення 2023-го.
Думаю, це елемент нашої ІПсО.
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19.08.2024 08:23 Ответить
що за негатив, може це запланований вкид, щоб кацапи перекидували по більше сил з Бомбасу, а може і ні!!! Хай тепер пси московські чухають свої тупі макітри)))
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18.08.2024 23:15 Ответить
Тоді тим більше з носаря. Шоб вкид був більш правдоподібний.
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18.08.2024 23:17 Ответить
Саме так. У такої потужної дези має бути операція прикриття.
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18.08.2024 23:30 Ответить
Залишилось ще 45 областей.
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18.08.2024 23:12 Ответить
Там вмних щнюе інші регіони є..округи, республіки....в мене мрія - щоб по мацкві пару-вісім десятків ракет кинули
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18.08.2024 23:17 Ответить
🙄😁😂
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18.08.2024 23:44 Ответить
Хто б вже їм ротяки позашивав - таке враження, що в нас змагання між посадовцями - хто більше розп@здить
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18.08.2024 23:13 Ответить
"Це все я, особисто планував, великий полководець" Інше питання, чи є функціоналом очільників МВА планування операцій за кордоном, чи вони повинні виконувати те, що до них доводять та реалізовувати необхідні заходи на територіях, що їм підпорядковуються.
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18.08.2024 23:44 Ответить
риба гниє з голови
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19.08.2024 02:44 Ответить
Шпак
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18.08.2024 23:14 Ответить
"Шоб ти зʼїв та не киздів" (С)
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18.08.2024 23:16 Ответить
З Богом хлопці🙏
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18.08.2024 23:20 Ответить
Посадовець розповів, що брав активну участь у плануванні операції на Курщині, -"занавіс" ,за котрим прихована брехня , самовозхваляння і "понти" ,як і всієї "зеленої прорашистської слуги "
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18.08.2024 23:25 Ответить
Цей хіба що брав за щоку у курського вааакзала, сратєг сраний, планіровщік...*** Ржунімагу, ще один клоуняра з освітою менеджерпааатурізму з замашками золотогого медаліста випускника Академії генштабу і аж ніяк не менше🤔🧐😁😝😝😝😜🤪
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19.08.2024 00:46 Ответить
посадовець теж з 95 кварталу

розповісти то розповів, але ж не треба вірити кожному слову цих клоунів-холуїв
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19.08.2024 01:08 Ответить
Цуко...
То Безмозгла про ППО філософствує. То взагалі якийсь клоун, призначений іншим клоуном про наступалтні операції росказує.

А можна військові прогнози баби Галі з ринка "Дніпро" почитати?
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18.08.2024 23:25 Ответить
Починається знову безконтрольна "мітла"?
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18.08.2024 23:25 Ответить
Лаври Арестовича і Буданова не дають ротам зелених покою.
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18.08.2024 23:46 Ответить
Зрозуміло одне, що такі операції, вони надсекретні. Незрозуміло інше, чому про ту операцію знають так багато стороніх,або тих що не повині знати, людей. А по третє,якщо вже і знають, то навіщо балаболити потім ,невже нема відповідальності за таке? Не дивно що кацапня все знає наперід.
А ще дивує,що то за бардак,коли скажімо, міністер доповідає не те що в ходить в його обовязки, а щось протилежне.
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18.08.2024 23:54 Ответить
Це квартал95 . Або бігдан-єрмак69.
Сама Потужна версія професіоналів
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19.08.2024 00:52 Ответить
а все через неякісний кокаїн
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19.08.2024 01:09 Ответить
А ще підказував Ейнштейну та винпйшов колесо.
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19.08.2024 00:04 Ответить
І коли голова Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко перестане *******?
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19.08.2024 00:16 Ответить
ніколи

цей скот навмисно таким чином підбирали з дна, щоб на їх тлі Зе виглядав нормальним
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19.08.2024 01:11 Ответить
хто в курсах - роз'******* вже міст у Карижі, чи ще ні?
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19.08.2024 00:30 Ответить
мабуть, коли я писав вночі питання, хлопці на хаймарсі вже наводились.
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19.08.2024 11:40 Ответить
Зелені мудозвони знов відкрили **@льники
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19.08.2024 00:43 Ответить
Оце Потужно!! Такий Потужний боєвий Вождь, аж Потужніше Кіма-хуня!!! Той без г.Марченка боронив Південь і Миколаїв , а тут прям губірнатор такий потужний, шо всі плани знає, готувався сам сверх-Потужно.
І точно вже дає НГШ Потужні поради та керує Потужними військами Секретних Сил
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19.08.2024 00:50 Ответить
Глинтвейн в Курске на Рождество?
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19.08.2024 01:12 Ответить
Шкода,що таке ляпнув(Бо це або просто навмисні птонти,або знову гучні заяви,що вже нераз привело до провалу(((
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19.08.2024 06:50 Ответить
а цей то чого в це писок сує.....краще хай покаже де побудовані фортифікації на яки йому гроші видилялися...вкрала зелена падлюка...
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19.08.2024 07:09 Ответить
Які фортифікації, він же наступ на москву планував, та й гроші миші поїли.
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19.08.2024 07:36 Ответить
Курська операція йде тільки другий тиждень. Вона успішна, але у цієї перемоги вже стільки атцофф повилазило, що з них армійський корпус сформувати можна!Генштабу ЗСУ сюди й не втовпитись.
Ось тільки не вийде з цих пабєдавєраф навіть стрілецького відділення, бо для них війна то піар та бездонне корито. Тож користі з них, як з козла молока. Тільки ще менше
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19.08.2024 07:34 Ответить
Зате якими фарбами заграло прислів'я: краще з розумним втратити, чим з дурнем знайти.
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19.08.2024 07:43 Ответить
Ще не визначено статус операції, а очільник уже на сторінках зарубіжних смі. Не знав він нічого від слова зовсім. Забагато галасу і лишнього
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19.08.2024 08:54 Ответить
О плане операции ВСУ в Курской области знали только президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и несколько комбригов. Источник:

ЭТО НАВЕРНОЕ ,,ПОДПОЛЬНЫЙ,, КОМБРИГ-******** Чиновник рассказал, что принимал активное участие в планировании операции на Курщине, однако поклялся хранить тайну перед внезапной атакой, которая началась утром 6 августа. Источник:

ИЛИ ПРЕЗИДЕНТ-******** ¿¿

выбор за вами
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19.08.2024 10:30 Ответить
 
 