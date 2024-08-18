Наступление на Курскую область - только начало, дальше будет еще несколько этапов, - глава Сумской ГВА Дрозденко
Глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко заявил, что операция ВСУ в Курской области РФ является "только началом", дальше "будет еще несколько этапов".
Об этом он рассказал в комментарии для The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник рассказал, что принимал активное участие в планировании операции на Курщине, однако поклялся хранить тайну перед внезапной атакой, которая началась утром 6 августа.
По словам Дрозденко, первый этап операции украинских сил в Курской области прошел лучше, чем ожидалось - только 15 военнослужащих нуждались в медицинской помощи в первый день.
Он также рассказал, что ВСУ берут более 100-150 военнопленных в день.
"Многие российские военнослужащие, которые охраняли границу - молодые срочники. Они не хотят воевать с нами", - сказал Дрозденко.
Глава ГВА отметил, что операция ВСУ в Курской области "не похожа на предыдущие рейды" в Белгородской области.
"Мы видим только часть этой операции, в будущем мы увидим несколько этапов", - заявил чиновник.
Ранее газета The New York Times писала, что Украина в строгой секретности готовила план прорыва в Курскую область России. Офицерский состав узнал о нем только за три дня до наступления, а рядовые военнослужащие - за сутки.
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працює на 73% кретинів, які це обрали до влади
Думаю, це елемент нашої ІПсО.
розповісти то розповів, але ж не треба вірити кожному слову цих клоунів-холуїв
То Безмозгла про ППО філософствує. То взагалі якийсь клоун, призначений іншим клоуном про наступалтні операції росказує.
А можна військові прогнози баби Галі з ринка "Дніпро" почитати?
А ще дивує,що то за бардак,коли скажімо, міністер доповідає не те що в ходить в його обовязки, а щось протилежне.
Сама Потужна версія професіоналів
цей скот навмисно таким чином підбирали з дна, щоб на їх тлі Зе виглядав нормальним
І точно вже дає НГШ Потужні поради та керує Потужними військами Секретних Сил
Ось тільки не вийде з цих пабєдавєраф навіть стрілецького відділення, бо для них війна то піар та бездонне корито. Тож користі з них, як з козла молока. Тільки ще менше
ЭТО НАВЕРНОЕ ,,ПОДПОЛЬНЫЙ,, КОМБРИГ-******** Чиновник рассказал, что принимал активное участие в планировании операции на Курщине, однако поклялся хранить тайну перед внезапной атакой, которая началась утром 6 августа. Источник:
ИЛИ ПРЕЗИДЕНТ-******** ¿¿
выбор за вами