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Новини Війна
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Наступ на Курську область лише початок, далі буде ще кілька етапів, - очільник Сумської МВА Дрозденко

Наступ на Курську область лише початок, далі буде ще кілька етапів, - очільник Сумської МВА Дрозденко

Очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко заявив, що операція ЗСУ в Курській області РФ є "лише початком", далі "буде ще кілька етапів".

Про це він розповів у коментарі для The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець розповів, що брав активну участь у плануванні операції на Курщині, однак присягнувся зберігати таємницю перед раптовою атакою, яка розпочалася вранці 6 серпня. 

За словами Дрозденка, перший етап операції українських сил в Курській області пройшов краще, ніж очікувалося - лише 15 військовослужбовців потребували медичної допомоги в перший день.

Він також розповів, що ЗСУ беруть понад 100-150 військовополонених на день.

"Багато російських військовослужбовців, які охороняли кордон - молоді строковики. Вони не хочуть воювати з нами", - сказав Дрозденко.

Очільник  МВА зазначив, що операція ЗСУ в Курській області "не схожа на попередні рейди" в Білгородській області.

"Ми бачимо лише частину цієї операції, у майбутньому ми побачимо кілька етапів", - заявив посадовець.

Раніше газета The New York Times писала, що Україна у суворій секретності готувала план прориву в Курську область Росії. Офіцерський склад дізнався про нього лише за три дні до наступу, а рядові військовослужбовці - за добу.

Читайте також: РФ знадобиться понад 20 000 солдатів, щоб вибити ЗСУ з Курської області, - The Wall Street Journal

Автор: 

ЗСУ (7514) Курськ (1098)


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Топ коментарі
+26
На кого він працює ?
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18.08.2024 23:11
+21
Посадовець розповів, що брав активну участь у плануванні операції на Курщині, -"занавіс" ,за котрим прихована брехня , самовозхваляння і "понти" ,як і всієї "зеленої прорашистської слуги "
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18.08.2024 23:25
+17
Хто б вже їм ротяки позашивав - таке враження, що в нас змагання між посадовцями - хто більше розп@здить
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18.08.2024 23:13
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На кого він працює ?
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18.08.2024 23:11 Відповісти
схоже воно просто геть дурне...
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18.08.2024 23:14 Відповісти
Та не просто дурне... а їбануте на всю голову, як і всі ті 73%, що таке гімно обрали до влади,- бачили очі, що купували, тепер жеріть, не о***пайтесь, дибіли... *** 🤔 🧐 😁 😝 😝 😝 😝 😝 😜 🤪
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19.08.2024 00:41 Відповісти
Може йому язика треба відрізати?
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19.08.2024 00:12 Відповісти
та це якась типова мразота, яку зелені російські колаборанти розставили по облвійськадміністраціям

працює на 73% кретинів, які це обрали до влади
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19.08.2024 01:05 Відповісти
Якби він справді працював на русню, замість Суджі нас би чекало повторення 2023-го.
Думаю, це елемент нашої ІПсО.
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19.08.2024 08:23 Відповісти
що за негатив, може це запланований вкид, щоб кацапи перекидували по більше сил з Бомбасу, а може і ні!!! Хай тепер пси московські чухають свої тупі макітри)))
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18.08.2024 23:15 Відповісти
Тоді тим більше з носаря. Шоб вкид був більш правдоподібний.
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18.08.2024 23:17 Відповісти
Саме так. У такої потужної дези має бути операція прикриття.
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18.08.2024 23:30 Відповісти
Залишилось ще 45 областей.
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18.08.2024 23:12 Відповісти
Там вмних щнюе інші регіони є..округи, республіки....в мене мрія - щоб по мацкві пару-вісім десятків ракет кинули
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18.08.2024 23:17 Відповісти
🙄😁😂
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18.08.2024 23:44 Відповісти
Хто б вже їм ротяки позашивав - таке враження, що в нас змагання між посадовцями - хто більше розп@здить
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18.08.2024 23:13 Відповісти
"Це все я, особисто планував, великий полководець" Інше питання, чи є функціоналом очільників МВА планування операцій за кордоном, чи вони повинні виконувати те, що до них доводять та реалізовувати необхідні заходи на територіях, що їм підпорядковуються.
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18.08.2024 23:44 Відповісти
риба гниє з голови
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19.08.2024 02:44 Відповісти
Шпак
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18.08.2024 23:14 Відповісти
"Шоб ти зʼїв та не киздів" (С)
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18.08.2024 23:16 Відповісти
З Богом хлопці🙏
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18.08.2024 23:20 Відповісти
Посадовець розповів, що брав активну участь у плануванні операції на Курщині, -"занавіс" ,за котрим прихована брехня , самовозхваляння і "понти" ,як і всієї "зеленої прорашистської слуги "
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18.08.2024 23:25 Відповісти
Цей хіба що брав за щоку у курського вааакзала, сратєг сраний, планіровщік...*** Ржунімагу, ще один клоуняра з освітою менеджерпааатурізму з замашками золотогого медаліста випускника Академії генштабу і аж ніяк не менше🤔🧐😁😝😝😝😜🤪
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19.08.2024 00:46 Відповісти
посадовець теж з 95 кварталу

розповісти то розповів, але ж не треба вірити кожному слову цих клоунів-холуїв
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19.08.2024 01:08 Відповісти
Цуко...
То Безмозгла про ППО філософствує. То взагалі якийсь клоун, призначений іншим клоуном про наступалтні операції росказує.

А можна військові прогнози баби Галі з ринка "Дніпро" почитати?
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18.08.2024 23:25 Відповісти
Починається знову безконтрольна "мітла"?
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18.08.2024 23:25 Відповісти
Лаври Арестовича і Буданова не дають ротам зелених покою.
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18.08.2024 23:46 Відповісти
Зрозуміло одне, що такі операції, вони надсекретні. Незрозуміло інше, чому про ту операцію знають так багато стороніх,або тих що не повині знати, людей. А по третє,якщо вже і знають, то навіщо балаболити потім ,невже нема відповідальності за таке? Не дивно що кацапня все знає наперід.
А ще дивує,що то за бардак,коли скажімо, міністер доповідає не те що в ходить в його обовязки, а щось протилежне.
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18.08.2024 23:54 Відповісти
Це квартал95 . Або бігдан-єрмак69.
Сама Потужна версія професіоналів
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19.08.2024 00:52 Відповісти
а все через неякісний кокаїн
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19.08.2024 01:09 Відповісти
А ще підказував Ейнштейну та винпйшов колесо.
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19.08.2024 00:04 Відповісти
І коли голова Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко перестане *******?
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19.08.2024 00:16 Відповісти
ніколи

цей скот навмисно таким чином підбирали з дна, щоб на їх тлі Зе виглядав нормальним
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19.08.2024 01:11 Відповісти
хто в курсах - роз'******* вже міст у Карижі, чи ще ні?
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19.08.2024 00:30 Відповісти
мабуть, коли я писав вночі питання, хлопці на хаймарсі вже наводились.
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19.08.2024 11:40 Відповісти
Зелені мудозвони знов відкрили **@льники
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19.08.2024 00:43 Відповісти
Оце Потужно!! Такий Потужний боєвий Вождь, аж Потужніше Кіма-хуня!!! Той без г.Марченка боронив Південь і Миколаїв , а тут прям губірнатор такий потужний, шо всі плани знає, готувався сам сверх-Потужно.
І точно вже дає НГШ Потужні поради та керує Потужними військами Секретних Сил
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19.08.2024 00:50 Відповісти
Глинтвейн в Курске на Рождество?
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19.08.2024 01:12 Відповісти
Шкода,що таке ляпнув(Бо це або просто навмисні птонти,або знову гучні заяви,що вже нераз привело до провалу(((
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19.08.2024 06:50 Відповісти
а цей то чого в це писок сує.....краще хай покаже де побудовані фортифікації на яки йому гроші видилялися...вкрала зелена падлюка...
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19.08.2024 07:09 Відповісти
Які фортифікації, він же наступ на москву планував, та й гроші миші поїли.
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19.08.2024 07:36 Відповісти
Курська операція йде тільки другий тиждень. Вона успішна, але у цієї перемоги вже стільки атцофф повилазило, що з них армійський корпус сформувати можна!Генштабу ЗСУ сюди й не втовпитись.
Ось тільки не вийде з цих пабєдавєраф навіть стрілецького відділення, бо для них війна то піар та бездонне корито. Тож користі з них, як з козла молока. Тільки ще менше
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19.08.2024 07:34 Відповісти
Зате якими фарбами заграло прислів'я: краще з розумним втратити, чим з дурнем знайти.
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19.08.2024 07:43 Відповісти
Ще не визначено статус операції, а очільник уже на сторінках зарубіжних смі. Не знав він нічого від слова зовсім. Забагато галасу і лишнього
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19.08.2024 08:54 Відповісти
О плане операции ВСУ в Курской области знали только президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и несколько комбригов. Источник:

ЭТО НАВЕРНОЕ ,,ПОДПОЛЬНЫЙ,, КОМБРИГ-******** Чиновник рассказал, что принимал активное участие в планировании операции на Курщине, однако поклялся хранить тайну перед внезапной атакой, которая началась утром 6 августа. Источник:

ИЛИ ПРЕЗИДЕНТ-******** ¿¿

выбор за вами
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19.08.2024 10:30 Відповісти
 
 