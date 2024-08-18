Наступ на Курську область лише початок, далі буде ще кілька етапів, - очільник Сумської МВА Дрозденко
Очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко заявив, що операція ЗСУ в Курській області РФ є "лише початком", далі "буде ще кілька етапів".
Про це він розповів у коментарі для The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
Посадовець розповів, що брав активну участь у плануванні операції на Курщині, однак присягнувся зберігати таємницю перед раптовою атакою, яка розпочалася вранці 6 серпня.
За словами Дрозденка, перший етап операції українських сил в Курській області пройшов краще, ніж очікувалося - лише 15 військовослужбовців потребували медичної допомоги в перший день.
Він також розповів, що ЗСУ беруть понад 100-150 військовополонених на день.
"Багато російських військовослужбовців, які охороняли кордон - молоді строковики. Вони не хочуть воювати з нами", - сказав Дрозденко.
Очільник МВА зазначив, що операція ЗСУ в Курській області "не схожа на попередні рейди" в Білгородській області.
"Ми бачимо лише частину цієї операції, у майбутньому ми побачимо кілька етапів", - заявив посадовець.
Раніше газета The New York Times писала, що Україна у суворій секретності готувала план прориву в Курську область Росії. Офіцерський склад дізнався про нього лише за три дні до наступу, а рядові військовослужбовці - за добу.
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працює на 73% кретинів, які це обрали до влади
Думаю, це елемент нашої ІПсО.
розповісти то розповів, але ж не треба вірити кожному слову цих клоунів-холуїв
То Безмозгла про ППО філософствує. То взагалі якийсь клоун, призначений іншим клоуном про наступалтні операції росказує.
А можна військові прогнози баби Галі з ринка "Дніпро" почитати?
А ще дивує,що то за бардак,коли скажімо, міністер доповідає не те що в ходить в його обовязки, а щось протилежне.
Сама Потужна версія професіоналів
цей скот навмисно таким чином підбирали з дна, щоб на їх тлі Зе виглядав нормальним
І точно вже дає НГШ Потужні поради та керує Потужними військами Секретних Сил
Ось тільки не вийде з цих пабєдавєраф навіть стрілецького відділення, бо для них війна то піар та бездонне корито. Тож користі з них, як з козла молока. Тільки ще менше
ЭТО НАВЕРНОЕ ,,ПОДПОЛЬНЫЙ,, КОМБРИГ-******** Чиновник рассказал, что принимал активное участие в планировании операции на Курщине, однако поклялся хранить тайну перед внезапной атакой, которая началась утром 6 августа. Источник:
ИЛИ ПРЕЗИДЕНТ-******** ¿¿
выбор за вами