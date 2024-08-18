Наступ на Курську область лише початок, далі буде ще кілька етапів, - очільник Сумської МВА Дрозденко

Очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко заявив, що операція ЗСУ в Курській області РФ є "лише початком", далі "буде ще кілька етапів".

Про це він розповів у коментарі для The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець розповів, що брав активну участь у плануванні операції на Курщині, однак присягнувся зберігати таємницю перед раптовою атакою, яка розпочалася вранці 6 серпня.

За словами Дрозденка, перший етап операції українських сил в Курській області пройшов краще, ніж очікувалося - лише 15 військовослужбовців потребували медичної допомоги в перший день.

Він також розповів, що ЗСУ беруть понад 100-150 військовополонених на день.

"Багато російських військовослужбовців, які охороняли кордон - молоді строковики. Вони не хочуть воювати з нами", - сказав Дрозденко.

Очільник МВА зазначив, що операція ЗСУ в Курській області "не схожа на попередні рейди" в Білгородській області.

"Ми бачимо лише частину цієї операції, у майбутньому ми побачимо кілька етапів", - заявив посадовець.

Раніше газета The New York Times писала, що Україна у суворій секретності готувала план прориву в Курську область Росії. Офіцерський склад дізнався про нього лише за три дні до наступу, а рядові військовослужбовці - за добу.

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