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РФ знадобиться понад 20 000 солдатів, щоб вибити ЗСУ з Курської області, - The Wall Street Journal

РФ знадобиться понад 20 000 солдатів для відбиття Курщини

Станом на середину минулого тижня Росія для того, щоб відбити наступ українських військ у Курській області, вивела з території України кілька бригад неповного складу загальною чисельністю до 5000 військовослужбовців. Але, ймовірно, Москві доведеться вивести більше військ для повернення території.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на особу, знайому з операцією України.

За словами джерела видання, одна з цих бригад з Донецької області - з центру нинішнього наступу Росії, але інші з менш важливих районів.

Співрозмовник WSJ також зазначив, що Росії потрібно буде вивести більше сил з України для відбиття наступу у Курській області.

За його словами, для цього Москві може знадобитись понад 20 тисяч навчених військових.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступ на Курську область дозволив ЗСУ подолати перевагу РФ в живій силі та техніці, - ISW

Як зазначає видання, відповідно до західних оцінок, Україна відправила 6 000 солдатів до Курської області й має ще 4 000 військових для підтримки наступу в Сумській області.

Джерело WSJ розповіло, що для того, щоб уникнути ослаблення лінії фронту, значна частина військ, які відправлені у наступ на Курщині, була з резервних сил, які Україна створювала за підтримки Заходу для проведення операцій наприкінці цього року й у 2025 році. 

За даними аналітиків, які перевіряють відео, розміщені в Інтернеті, за дев'ять днів після вторгнення Україна втратила десятки одиниць бронетехніки, в той час, як людські втрати невідомі.

Як додає видання, наступ ЗСУ у Курській області також дав зрозуміти прихильникам Києва, що країна все ще продовжує боротьбу і може успішно проводити складні та інноваційні наступальні операції.

Читайте також: Україна намагається знайти баланс між захопленням території у Курській області та втратою власної на Донеччині, - The Guardian

Автор: 

армія рф (17264) росія (65002) Курськ (1096)


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Топ коментарі
+27
Честно говоря не понимаю зачем такой уважаемый сайт как Цензор перепощивает всякое говно? Вопрос же только в том что никакой WSJ не может знать сколько кацапам нужно будет войск потому что WSJ не может знать сколько войск задействовали ЗСУ.
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18.08.2024 16:33
+11
20 тисяч - це за умови Західного підходу до війни.

Роісє може не вистачити і 50 тисяч.
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18.08.2024 16:38
+11
це видання з ділового видання скотилося вже до якоїсь помийки, на якій друкують різні заказні статті. як недавно надрукували якесь "розслідування" про те як Україна здійснювала підриви північних газових потоків. маячня повна, особливо про яхту, на якій красувався невеличкий український прапор. то як візитка
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18.08.2024 16:48
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Честно говоря не понимаю зачем такой уважаемый сайт как Цензор перепощивает всякое говно? Вопрос же только в том что никакой WSJ не может знать сколько кацапам нужно будет войск потому что WSJ не может знать сколько войск задействовали ЗСУ.
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18.08.2024 16:33 Відповісти
Говно розуміється лише в говні. Стратєгі вашу мать. Скільки підірів пів року штурмувало Кринки?
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18.08.2024 16:46 Відповісти
це видання з ділового видання скотилося вже до якоїсь помийки, на якій друкують різні заказні статті. як недавно надрукували якесь "розслідування" про те як Україна здійснювала підриви північних газових потоків. маячня повна, особливо про яхту, на якій красувався невеличкий український прапор. то як візитка
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18.08.2024 16:48 Відповісти
Схоже вони мають на увазі СХОЖІСТЬ з "вагнерівською мясорубку на Бахмуті".
І прогнозують що ліліпутін як МІНІМУМ повинен забаранити 20 000 кацапів щоб відбити лише Суджу?
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18.08.2024 17:13 Відповісти
та абсолютно пох шо вони там мають на увазі.
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18.08.2024 19:41 Відповісти
Яроша. ))
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18.08.2024 16:49 Відповісти
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18.08.2024 16:55 Відповісти
хай одразу здаються в полон і на відбудову України
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18.08.2024 16:34 Відповісти
20 тисяч - це за умови Західного підходу до війни.

Роісє може не вистачити і 50 тисяч.
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18.08.2024 16:38 Відповісти
росії вистачило, щоб за короткий час захопити південь...
а тут можуть, навпаки, вибити, але можуть захопитись і перетнути кордон та вийти на трасу-дорогу великого будівництва суми-кив...чи по цій дорозі все обладнано для захисту, чи є лінії оборони вздовж та поперек?
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18.08.2024 16:45 Відповісти
За який короткий час під...ри захопили південь. Ти кацапе мабуть заблукав? Краще здавайся - на обмен пойдеш) у нас в тюрьме тебя хоть накормят и кадировцам не разрешат тебя шпилить в тухлий блютуз)))
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18.08.2024 16:52 Відповісти
хочеш приспати нашу пильність, москалику?...президент на східному напрямку дороги свого великого будівництва мав би завчасно обладнати оборонними спорудами...але то він тримає в тайні...чергова пастка, якщо тобі подібні рипнуться...
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18.08.2024 16:56 Відповісти
Ти вже спалилось) здавайся ванька!
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18.08.2024 16:59 Відповісти
о, вже по українськи намагаєшся з помилками...не перемикайся, довбню, так видніша твоя ворожа тупість
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18.08.2024 17:05 Відповісти
Тож твоя рідна підарська, ти зовсім розгубився. Випей водки и здавайся!
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18.08.2024 17:09 Відповісти
Ніякий українець не вживає слова "довбень" - лише гугло-кацап
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18.08.2024 17:17 Відповісти
Просто нефіг ******* те, чого не було.
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18.08.2024 17:09 Відповісти
гадаєш, що дорога суми-київ надійно захищена чи боїшся навіть думати про таку можливість?...
дійсно, думати про це мав би не ти....
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18.08.2024 17:18 Відповісти
Гадаю, що ти ****** ні про що.
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18.08.2024 17:19 Відповісти
ти схожий на того, хто лише здатний пиз діти
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18.08.2024 17:32 Відповісти
Нiчого тут випитувати-зараз туточкi все разкажемо... Ага, щас..🤔😏😠
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18.08.2024 19:25 Відповісти
Вони вже були на Сумщинi... Повинi пам'ятати, як ТРО та селяни-партизани по лiсах iх кошмарили... Як вони говорять, "можем пАвтАрить".🤔😏😠
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18.08.2024 19:19 Відповісти
Все залежить скільки ми спроможні туди завести піхоти.
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18.08.2024 16:57 Відповісти
тебе туди завести і залишити напризволяще неспроможним під перехресним вогнем...
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18.08.2024 17:06 Відповісти
Я зараз неподалік від Торецка, другий день відпочиваю від знищення твоїх братів кацапських, а де зараз ти?
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18.08.2024 17:16 Відповісти
ти в 19 обрав такий розвиток подій
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18.08.2024 17:19 Відповісти
Намагався з 17. Нажаль, я пішов на війну набагато пізніше ніж мої друзі, були деякі перешкоди. Головне, що я зараз з ними.
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18.08.2024 17:39 Відповісти
тобто ти мав нагоду в 19 році здійснити інший вибір, але обрав такий, бо прагнув бути на війні?
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18.08.2024 17:44 Відповісти
Ти що бухой? Який нахєр вибір. Я тобі відповів. Я пішов на війну після 22 року. Що в твоїй засраній макттрі? Ти бляха, або пі...р, або контужений. Все з мене досить твоєї срані, засірай мозг комусь іншому.
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18.08.2024 17:52 Відповісти
як тебе колбасить...гаразд, відпочивай
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18.08.2024 17:56 Відповісти
Боро́ни Вас та побратимiв наш Спаситель Iiсус Христос! 🙏🙏🙏
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18.08.2024 19:29 Відповісти
А де зараз ти знаходишся?
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18.08.2024 17:40 Відповісти
Ти так і не відповів на два запитання, тобто я вгадав хто ти)
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18.08.2024 18:07 Відповісти
Які 20000? Скільки вже за Часів Яр подохло, щоб просто якийсь канал форсувати (який так і не форсували)? А тут дві повноцінні річки, а за ними ще 700 км2 окупованої території.
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18.08.2024 16:42 Відповісти
Але ж трупаки і самовари не враховуються за кацапською скрепою
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18.08.2024 16:48 Відповісти
Панове - слово "окупація Курщини" не вживає НІ сам ліліпутнін НІ ООН НІ колективний захід НІ глобальний південь.
Тому будьте тактовні - це або "звільнення" або максимум "вторгнення".
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18.08.2024 17:20 Відповісти
Україна не все ще продовжує боротьбу, а бореться і перемагає. Невже ресурс не вірить в Перемогу України? Що так друкує
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18.08.2024 16:51 Відповісти
Нажаль в нашій країні ще забагато кацапських вибл...ків(((
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18.08.2024 16:53 Відповісти
"Наша вєра вєрней расчьота, нас вивозіт "авось (небось да какнібуть)"" - це і є "ісконно - пасконнає" кацапське гасло.
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18.08.2024 17:00 Відповісти
на Покровськ дивиться і не вірить. І чому б це....
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18.08.2024 19:58 Відповісти
То за логікою цього автора,щоб вибити 600тис москалів з української землі,знадобиться десь 2 млн. солдатів?(
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18.08.2024 16:55 Відповісти
Не обов'язково, якщо війну розцінювати як мистецтво. Маємо вірити в ЗСУ.
Але за посібниками у місті прориву повинна бути перевага 1/4 - 1/5 в живій силі. Та ще техніка, ********** і господарювання в повітрі. Поки не буде протидії КАБам і авіації кацапський нічого не буде(
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18.08.2024 17:07 Відповісти
Ото ж бо й воно.
За деякими данними на Курщині перебуває до 15 000 військових ЗСУ - що цілком реалістично.
Множимо на 4 - отримуємо 60 000 - мінімум.
Тому "гаспада журнілісти ВСДЖ" явно проплачені ліліпутіним.
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18.08.2024 17:35 Відповісти
Щоб вигнати ЗСУ треба буде перетворити Суджу і всі села навколо у руїни , як на Донбасі . Інакше їх навряд чи виб'єш . Прийдеться бомбити вже не чужу , а свою територію , і своїх громадян . Я розумію що ***** не жаль ні чужих ні своїх . Але ж кацапи можуть цього і не зрозуміти ..
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18.08.2024 17:07 Відповісти
бєлгородці вже зрозуміли , але погавкали трохи лише на солов'їний помет .
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18.08.2024 18:53 Відповісти
батли експертів в коментарях веселять
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18.08.2024 17:09 Відповісти
Вони смішні з точки зору тебе, як експерта?
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18.08.2024 17:25 Відповісти
Друже а кого ТИ вважаєш експертом?
Які критерії експерта?
І що потрібно щоб отримати звання "експерта"? - пройти курси ********** чи сіманян?
А можливо експерт той хто будеє прогнози ************ від попередній ситуацій? Тоді ми всі тут експерти.
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18.08.2024 17:37 Відповісти
а ти почитай вище. Один другого москаликом називає, а другий першого кацапом... от і уся база "обгрунтування"...Це відповідь на твоє перше питання, наступні "питання" то шлак який не вартий уваги
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18.08.2024 20:11 Відповісти
Потрібно п'ять уолстрітчиків, аби вкрутити лампочку в патрон.
Один стоїть на столі та тримає саму лампочку, а решта обертає стіл.
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18.08.2024 17:13 Відповісти
Не пять, а десять. Еще четверо бегают вокруг стола в другом направлении, чтобы у первых четырех голова не закружилась, а десятый подает лампочку, тому, кто на столе.
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18.08.2024 17:24 Відповісти
В патрон не можна вкрутити лампочку - хіба що в гільзу підходящого калібра.
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18.08.2024 17:40 Відповісти
Хтось бачить бетоновози, що їдуть будувати укріплення на Курщині? Шоу у Курській області для втирання втрати території Донеччини. Новохозарський дерибан давно запроектований по лінії Бнай-Бріт - Мальтійський орден і виконується обома філіалами в кремлі і на Печерську.
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18.08.2024 18:05 Відповісти
буде як завжди .... рівчак. який викопаєш сам
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18.08.2024 21:06 Відповісти
ДЛя прекрытия нового фронта понадобится раза в три-четыре больше.
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18.08.2024 19:21 Відповісти
Так у нас 100000 працiвникiв ТЦК,якi прийдуть на подмогу.Так шо Курщина поки залишится нам
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18.08.2024 20:21 Відповісти
Також буде заміновано та спаплюжено КАБами багато землі. А це якраз житниця чорнозему на рф
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18.08.2024 21:16 Відповісти
2 июня 2024 Мердок и Абрамович породнились: пятая жена американского медиамагната приходится бабушкой детям российского бизнесмена. Мердоку - 93 года, его супруге - 67 лет, она переехала в США после распада СССР
Медиахолдинг миллиардера Руперта Мердока в январе подвергся масштабной кибератаке и заподозрил в причастности к ней Китай, сообщила WSJ, которая входит в эту структуру.
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18.08.2024 23:05 Відповісти
 
 