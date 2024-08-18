РФ знадобиться понад 20 000 солдатів, щоб вибити ЗСУ з Курської області, - The Wall Street Journal

Станом на середину минулого тижня Росія для того, щоб відбити наступ українських військ у Курській області, вивела з території України кілька бригад неповного складу загальною чисельністю до 5000 військовослужбовців. Але, ймовірно, Москві доведеться вивести більше військ для повернення території.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на особу, знайому з операцією України.

За словами джерела видання, одна з цих бригад з Донецької області - з центру нинішнього наступу Росії, але інші з менш важливих районів.

Співрозмовник WSJ також зазначив, що Росії потрібно буде вивести більше сил з України для відбиття наступу у Курській області.

За його словами, для цього Москві може знадобитись понад 20 тисяч навчених військових.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступ на Курську область дозволив ЗСУ подолати перевагу РФ в живій силі та техніці, - ISW

Як зазначає видання, відповідно до західних оцінок, Україна відправила 6 000 солдатів до Курської області й має ще 4 000 військових для підтримки наступу в Сумській області.

Джерело WSJ розповіло, що для того, щоб уникнути ослаблення лінії фронту, значна частина військ, які відправлені у наступ на Курщині, була з резервних сил, які Україна створювала за підтримки Заходу для проведення операцій наприкінці цього року й у 2025 році.

За даними аналітиків, які перевіряють відео, розміщені в Інтернеті, за дев'ять днів після вторгнення Україна втратила десятки одиниць бронетехніки, в той час, як людські втрати невідомі.

Як додає видання, наступ ЗСУ у Курській області також дав зрозуміти прихильникам Києва, що країна все ще продовжує боротьбу і може успішно проводити складні та інноваційні наступальні операції.

Читайте також: Україна намагається знайти баланс між захопленням території у Курській області та втратою власної на Донеччині, - The Guardian