РФ знадобиться понад 20 000 солдатів, щоб вибити ЗСУ з Курської області, - The Wall Street Journal
Станом на середину минулого тижня Росія для того, щоб відбити наступ українських військ у Курській області, вивела з території України кілька бригад неповного складу загальною чисельністю до 5000 військовослужбовців. Але, ймовірно, Москві доведеться вивести більше військ для повернення території.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на особу, знайому з операцією України.
За словами джерела видання, одна з цих бригад з Донецької області - з центру нинішнього наступу Росії, але інші з менш важливих районів.
Співрозмовник WSJ також зазначив, що Росії потрібно буде вивести більше сил з України для відбиття наступу у Курській області.
За його словами, для цього Москві може знадобитись понад 20 тисяч навчених військових.
Як зазначає видання, відповідно до західних оцінок, Україна відправила 6 000 солдатів до Курської області й має ще 4 000 військових для підтримки наступу в Сумській області.
Джерело WSJ розповіло, що для того, щоб уникнути ослаблення лінії фронту, значна частина військ, які відправлені у наступ на Курщині, була з резервних сил, які Україна створювала за підтримки Заходу для проведення операцій наприкінці цього року й у 2025 році.
За даними аналітиків, які перевіряють відео, розміщені в Інтернеті, за дев'ять днів після вторгнення Україна втратила десятки одиниць бронетехніки, в той час, як людські втрати невідомі.
Як додає видання, наступ ЗСУ у Курській області також дав зрозуміти прихильникам Києва, що країна все ще продовжує боротьбу і може успішно проводити складні та інноваційні наступальні операції.
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І прогнозують що ліліпутін як МІНІМУМ повинен забаранити 20 000 кацапів щоб відбити лише Суджу?
Роісє може не вистачити і 50 тисяч.
а тут можуть, навпаки, вибити, але можуть захопитись і перетнути кордон та вийти на трасу-дорогу великого будівництва суми-кив...чи по цій дорозі все обладнано для захисту, чи є лінії оборони вздовж та поперек?
дійсно, думати про це мав би не ти....
Тому будьте тактовні - це або "звільнення" або максимум "вторгнення".
Але за посібниками у місті прориву повинна бути перевага 1/4 - 1/5 в живій силі. Та ще техніка, ********** і господарювання в повітрі. Поки не буде протидії КАБам і авіації кацапський нічого не буде(
За деякими данними на Курщині перебуває до 15 000 військових ЗСУ - що цілком реалістично.
Множимо на 4 - отримуємо 60 000 - мінімум.
Тому "гаспада журнілісти ВСДЖ" явно проплачені ліліпутіним.
Які критерії експерта?
І що потрібно щоб отримати звання "експерта"? - пройти курси ********** чи сіманян?
А можливо експерт той хто будеє прогнози ************ від попередній ситуацій? Тоді ми всі тут експерти.
Один стоїть на столі та тримає саму лампочку, а решта обертає стіл.
Медиахолдинг миллиардера Руперта Мердока в январе подвергся масштабной кибератаке и заподозрил в причастности к ней Китай, сообщила WSJ, которая входит в эту структуру.