По состоянию на середину минувшей недели Россия для того, чтобы отразить наступление украинских войск в Курской области, вывела с территории Украины несколько бригад неполного состава общей численностью до 5000 военнослужащих. Но, вероятно, Москве придется вывести больше войск для возвращения территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на лицо, знакомое с операцией Украины.

По словам источника издания, одна из этих бригад из Донецкой области - из центра нынешнего наступления России, но другие - из менее важных районов.

Собеседник WSJ также отметил, что России нужно будет вывести больше сил из Украины для отражения наступления в Курской области.

По его словам, для этого Москве может понадобиться более 20 тысяч обученных военных.

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Как отмечает издание, согласно западным оценкам, Украина отправила 6 000 солдат в Курскую область и имеет еще 4 000 военных для поддержки наступления в Сумской области.

Источник WSJ рассказал, что для того, чтобы избежать ослабления линии фронта, значительная часть войск, которые отправлены в наступление на Курщине, была из резервных сил, которые Украина создавала при поддержке Запада для проведения операций в конце этого года и в 2025 году.

По данным аналитиков, которые проверяют видео, размещенные в Интернете, за девять дней после вторжения Украина потеряла десятки единиц бронетехники, в то время, как человеческие потери неизвестны.

Как добавляет издание, наступление ВСУ в Курской области также дало понять сторонникам Киева, что страна продолжает борьбу и может успешно проводить сложные и инновационные наступательные операции.

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