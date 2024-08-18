РФ понадобится более 20 000 солдат, чтобы выбить ВСУ из Курской области, - The Wall Street Journal
По состоянию на середину минувшей недели Россия для того, чтобы отразить наступление украинских войск в Курской области, вывела с территории Украины несколько бригад неполного состава общей численностью до 5000 военнослужащих. Но, вероятно, Москве придется вывести больше войск для возвращения территории.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на лицо, знакомое с операцией Украины.
По словам источника издания, одна из этих бригад из Донецкой области - из центра нынешнего наступления России, но другие - из менее важных районов.
Собеседник WSJ также отметил, что России нужно будет вывести больше сил из Украины для отражения наступления в Курской области.
По его словам, для этого Москве может понадобиться более 20 тысяч обученных военных.
Как отмечает издание, согласно западным оценкам, Украина отправила 6 000 солдат в Курскую область и имеет еще 4 000 военных для поддержки наступления в Сумской области.
Источник WSJ рассказал, что для того, чтобы избежать ослабления линии фронта, значительная часть войск, которые отправлены в наступление на Курщине, была из резервных сил, которые Украина создавала при поддержке Запада для проведения операций в конце этого года и в 2025 году.
По данным аналитиков, которые проверяют видео, размещенные в Интернете, за девять дней после вторжения Украина потеряла десятки единиц бронетехники, в то время, как человеческие потери неизвестны.
Как добавляет издание, наступление ВСУ в Курской области также дало понять сторонникам Киева, что страна продолжает борьбу и может успешно проводить сложные и инновационные наступательные операции.
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І прогнозують що ліліпутін як МІНІМУМ повинен забаранити 20 000 кацапів щоб відбити лише Суджу?
Роісє може не вистачити і 50 тисяч.
а тут можуть, навпаки, вибити, але можуть захопитись і перетнути кордон та вийти на трасу-дорогу великого будівництва суми-кив...чи по цій дорозі все обладнано для захисту, чи є лінії оборони вздовж та поперек?
дійсно, думати про це мав би не ти....
Тому будьте тактовні - це або "звільнення" або максимум "вторгнення".
Але за посібниками у місті прориву повинна бути перевага 1/4 - 1/5 в живій силі. Та ще техніка, ********** і господарювання в повітрі. Поки не буде протидії КАБам і авіації кацапський нічого не буде(
За деякими данними на Курщині перебуває до 15 000 військових ЗСУ - що цілком реалістично.
Множимо на 4 - отримуємо 60 000 - мінімум.
Тому "гаспада журнілісти ВСДЖ" явно проплачені ліліпутіним.
Які критерії експерта?
І що потрібно щоб отримати звання "експерта"? - пройти курси ********** чи сіманян?
А можливо експерт той хто будеє прогнози ************ від попередній ситуацій? Тоді ми всі тут експерти.
Один стоїть на столі та тримає саму лампочку, а решта обертає стіл.
Медиахолдинг миллиардера Руперта Мердока в январе подвергся масштабной кибератаке и заподозрил в причастности к ней Китай, сообщила WSJ, которая входит в эту структуру.