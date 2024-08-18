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Новости Война
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РФ понадобится более 20 000 солдат, чтобы выбить ВСУ из Курской области, - The Wall Street Journal

РФ знадобиться понад 20 000 солдатів для відбиття Курщини

По состоянию на середину минувшей недели Россия для того, чтобы отразить наступление украинских войск в Курской области, вывела с территории Украины несколько бригад неполного состава общей численностью до 5000 военнослужащих. Но, вероятно, Москве придется вывести больше войск для возвращения территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на лицо, знакомое с операцией Украины.

По словам источника издания, одна из этих бригад из Донецкой области - из центра нынешнего наступления России, но другие - из менее важных районов.

Собеседник WSJ также отметил, что России нужно будет вывести больше сил из Украины для отражения наступления в Курской области.

По его словам, для этого Москве может понадобиться более 20 тысяч обученных военных.

Также читайте: Наступление на Курскую область позволило ВСУ преодолеть преимущество РФ в живой силе и технике, - ISW

Как отмечает издание, согласно западным оценкам, Украина отправила 6 000 солдат в Курскую область и имеет еще 4 000 военных для поддержки наступления в Сумской области.

Источник WSJ рассказал, что для того, чтобы избежать ослабления линии фронта, значительная часть войск, которые отправлены в наступление на Курщине, была из резервных сил, которые Украина создавала при поддержке Запада для проведения операций в конце этого года и в 2025 году.

По данным аналитиков, которые проверяют видео, размещенные в Интернете, за девять дней после вторжения Украина потеряла десятки единиц бронетехники, в то время, как человеческие потери неизвестны.

Как добавляет издание, наступление ВСУ в Курской области также дало понять сторонникам Киева, что страна продолжает борьбу и может успешно проводить сложные и инновационные наступательные операции.

Читайте также: Наступление Украины на Курскую область РФ является актом террора, поддержанным Вашингтоном и Западом, - МИД КНДР

Автор: 

армия РФ (19106) россия (95402) Курск (1085)


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Топ комментарии
+27
Честно говоря не понимаю зачем такой уважаемый сайт как Цензор перепощивает всякое говно? Вопрос же только в том что никакой WSJ не может знать сколько кацапам нужно будет войск потому что WSJ не может знать сколько войск задействовали ЗСУ.
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18.08.2024 16:33
+11
20 тисяч - це за умови Західного підходу до війни.

Роісє може не вистачити і 50 тисяч.
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18.08.2024 16:38
+11
це видання з ділового видання скотилося вже до якоїсь помийки, на якій друкують різні заказні статті. як недавно надрукували якесь "розслідування" про те як Україна здійснювала підриви північних газових потоків. маячня повна, особливо про яхту, на якій красувався невеличкий український прапор. то як візитка
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18.08.2024 16:48
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Правила форума Совет форумчан
Честно говоря не понимаю зачем такой уважаемый сайт как Цензор перепощивает всякое говно? Вопрос же только в том что никакой WSJ не может знать сколько кацапам нужно будет войск потому что WSJ не может знать сколько войск задействовали ЗСУ.
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18.08.2024 16:33 Ответить
Говно розуміється лише в говні. Стратєгі вашу мать. Скільки підірів пів року штурмувало Кринки?
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18.08.2024 16:46 Ответить
це видання з ділового видання скотилося вже до якоїсь помийки, на якій друкують різні заказні статті. як недавно надрукували якесь "розслідування" про те як Україна здійснювала підриви північних газових потоків. маячня повна, особливо про яхту, на якій красувався невеличкий український прапор. то як візитка
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18.08.2024 16:48 Ответить
Схоже вони мають на увазі СХОЖІСТЬ з "вагнерівською мясорубку на Бахмуті".
І прогнозують що ліліпутін як МІНІМУМ повинен забаранити 20 000 кацапів щоб відбити лише Суджу?
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18.08.2024 17:13 Ответить
та абсолютно пох шо вони там мають на увазі.
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18.08.2024 19:41 Ответить
Яроша. ))
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18.08.2024 16:49 Ответить
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18.08.2024 16:55 Ответить
хай одразу здаються в полон і на відбудову України
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18.08.2024 16:34 Ответить
20 тисяч - це за умови Західного підходу до війни.

Роісє може не вистачити і 50 тисяч.
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18.08.2024 16:38 Ответить
росії вистачило, щоб за короткий час захопити південь...
а тут можуть, навпаки, вибити, але можуть захопитись і перетнути кордон та вийти на трасу-дорогу великого будівництва суми-кив...чи по цій дорозі все обладнано для захисту, чи є лінії оборони вздовж та поперек?
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18.08.2024 16:45 Ответить
За який короткий час під...ри захопили південь. Ти кацапе мабуть заблукав? Краще здавайся - на обмен пойдеш) у нас в тюрьме тебя хоть накормят и кадировцам не разрешат тебя шпилить в тухлий блютуз)))
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18.08.2024 16:52 Ответить
хочеш приспати нашу пильність, москалику?...президент на східному напрямку дороги свого великого будівництва мав би завчасно обладнати оборонними спорудами...але то він тримає в тайні...чергова пастка, якщо тобі подібні рипнуться...
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18.08.2024 16:56 Ответить
Ти вже спалилось) здавайся ванька!
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18.08.2024 16:59 Ответить
о, вже по українськи намагаєшся з помилками...не перемикайся, довбню, так видніша твоя ворожа тупість
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18.08.2024 17:05 Ответить
Тож твоя рідна підарська, ти зовсім розгубився. Випей водки и здавайся!
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18.08.2024 17:09 Ответить
Ніякий українець не вживає слова "довбень" - лише гугло-кацап
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18.08.2024 17:17 Ответить
Просто нефіг ******* те, чого не було.
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18.08.2024 17:09 Ответить
гадаєш, що дорога суми-київ надійно захищена чи боїшся навіть думати про таку можливість?...
дійсно, думати про це мав би не ти....
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18.08.2024 17:18 Ответить
Гадаю, що ти ****** ні про що.
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18.08.2024 17:19 Ответить
ти схожий на того, хто лише здатний пиз діти
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18.08.2024 17:32 Ответить
Нiчого тут випитувати-зараз туточкi все разкажемо... Ага, щас..🤔😏😠
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18.08.2024 19:25 Ответить
Вони вже були на Сумщинi... Повинi пам'ятати, як ТРО та селяни-партизани по лiсах iх кошмарили... Як вони говорять, "можем пАвтАрить".🤔😏😠
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18.08.2024 19:19 Ответить
Все залежить скільки ми спроможні туди завести піхоти.
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18.08.2024 16:57 Ответить
тебе туди завести і залишити напризволяще неспроможним під перехресним вогнем...
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18.08.2024 17:06 Ответить
Я зараз неподалік від Торецка, другий день відпочиваю від знищення твоїх братів кацапських, а де зараз ти?
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18.08.2024 17:16 Ответить
ти в 19 обрав такий розвиток подій
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18.08.2024 17:19 Ответить
Намагався з 17. Нажаль, я пішов на війну набагато пізніше ніж мої друзі, були деякі перешкоди. Головне, що я зараз з ними.
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18.08.2024 17:39 Ответить
тобто ти мав нагоду в 19 році здійснити інший вибір, але обрав такий, бо прагнув бути на війні?
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18.08.2024 17:44 Ответить
Ти що бухой? Який нахєр вибір. Я тобі відповів. Я пішов на війну після 22 року. Що в твоїй засраній макттрі? Ти бляха, або пі...р, або контужений. Все з мене досить твоєї срані, засірай мозг комусь іншому.
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18.08.2024 17:52 Ответить
як тебе колбасить...гаразд, відпочивай
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18.08.2024 17:56 Ответить
Боро́ни Вас та побратимiв наш Спаситель Iiсус Христос! 🙏🙏🙏
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18.08.2024 19:29 Ответить
А де зараз ти знаходишся?
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18.08.2024 17:40 Ответить
Ти так і не відповів на два запитання, тобто я вгадав хто ти)
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18.08.2024 18:07 Ответить
Які 20000? Скільки вже за Часів Яр подохло, щоб просто якийсь канал форсувати (який так і не форсували)? А тут дві повноцінні річки, а за ними ще 700 км2 окупованої території.
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18.08.2024 16:42 Ответить
Але ж трупаки і самовари не враховуються за кацапською скрепою
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18.08.2024 16:48 Ответить
Панове - слово "окупація Курщини" не вживає НІ сам ліліпутнін НІ ООН НІ колективний захід НІ глобальний південь.
Тому будьте тактовні - це або "звільнення" або максимум "вторгнення".
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18.08.2024 17:20 Ответить
Україна не все ще продовжує боротьбу, а бореться і перемагає. Невже ресурс не вірить в Перемогу України? Що так друкує
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18.08.2024 16:51 Ответить
Нажаль в нашій країні ще забагато кацапських вибл...ків(((
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18.08.2024 16:53 Ответить
"Наша вєра вєрней расчьота, нас вивозіт "авось (небось да какнібуть)"" - це і є "ісконно - пасконнає" кацапське гасло.
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18.08.2024 17:00 Ответить
на Покровськ дивиться і не вірить. І чому б це....
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18.08.2024 19:58 Ответить
То за логікою цього автора,щоб вибити 600тис москалів з української землі,знадобиться десь 2 млн. солдатів?(
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18.08.2024 16:55 Ответить
Не обов'язково, якщо війну розцінювати як мистецтво. Маємо вірити в ЗСУ.
Але за посібниками у місті прориву повинна бути перевага 1/4 - 1/5 в живій силі. Та ще техніка, ********** і господарювання в повітрі. Поки не буде протидії КАБам і авіації кацапський нічого не буде(
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18.08.2024 17:07 Ответить
Ото ж бо й воно.
За деякими данними на Курщині перебуває до 15 000 військових ЗСУ - що цілком реалістично.
Множимо на 4 - отримуємо 60 000 - мінімум.
Тому "гаспада журнілісти ВСДЖ" явно проплачені ліліпутіним.
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18.08.2024 17:35 Ответить
Щоб вигнати ЗСУ треба буде перетворити Суджу і всі села навколо у руїни , як на Донбасі . Інакше їх навряд чи виб'єш . Прийдеться бомбити вже не чужу , а свою територію , і своїх громадян . Я розумію що ***** не жаль ні чужих ні своїх . Але ж кацапи можуть цього і не зрозуміти ..
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18.08.2024 17:07 Ответить
бєлгородці вже зрозуміли , але погавкали трохи лише на солов'їний помет .
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18.08.2024 18:53 Ответить
батли експертів в коментарях веселять
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18.08.2024 17:09 Ответить
Вони смішні з точки зору тебе, як експерта?
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18.08.2024 17:25 Ответить
Друже а кого ТИ вважаєш експертом?
Які критерії експерта?
І що потрібно щоб отримати звання "експерта"? - пройти курси ********** чи сіманян?
А можливо експерт той хто будеє прогнози ************ від попередній ситуацій? Тоді ми всі тут експерти.
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18.08.2024 17:37 Ответить
а ти почитай вище. Один другого москаликом називає, а другий першого кацапом... от і уся база "обгрунтування"...Це відповідь на твоє перше питання, наступні "питання" то шлак який не вартий уваги
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18.08.2024 20:11 Ответить
Потрібно п'ять уолстрітчиків, аби вкрутити лампочку в патрон.
Один стоїть на столі та тримає саму лампочку, а решта обертає стіл.
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18.08.2024 17:13 Ответить
Не пять, а десять. Еще четверо бегают вокруг стола в другом направлении, чтобы у первых четырех голова не закружилась, а десятый подает лампочку, тому, кто на столе.
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18.08.2024 17:24 Ответить
В патрон не можна вкрутити лампочку - хіба що в гільзу підходящого калібра.
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18.08.2024 17:40 Ответить
Хтось бачить бетоновози, що їдуть будувати укріплення на Курщині? Шоу у Курській області для втирання втрати території Донеччини. Новохозарський дерибан давно запроектований по лінії Бнай-Бріт - Мальтійський орден і виконується обома філіалами в кремлі і на Печерську.
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18.08.2024 18:05 Ответить
буде як завжди .... рівчак. який викопаєш сам
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18.08.2024 21:06 Ответить
ДЛя прекрытия нового фронта понадобится раза в три-четыре больше.
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18.08.2024 19:21 Ответить
Так у нас 100000 працiвникiв ТЦК,якi прийдуть на подмогу.Так шо Курщина поки залишится нам
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18.08.2024 20:21 Ответить
Також буде заміновано та спаплюжено КАБами багато землі. А це якраз житниця чорнозему на рф
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18.08.2024 21:16 Ответить
2 июня 2024 Мердок и Абрамович породнились: пятая жена американского медиамагната приходится бабушкой детям российского бизнесмена. Мердоку - 93 года, его супруге - 67 лет, она переехала в США после распада СССР
Медиахолдинг миллиардера Руперта Мердока в январе подвергся масштабной кибератаке и заподозрил в причастности к ней Китай, сообщила WSJ, которая входит в эту структуру.
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18.08.2024 23:05 Ответить
 
 