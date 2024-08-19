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Новости Война
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РФ подняла в воздух 6 Ту-95МС, - Воздушные силы

ту95,бомбардувальник

Россия подняла в небо 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

"Отмечается активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении", - говорится в сообщении.

В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщат дополнительно.

Впоследствии в командовании Воздушных сил уточнили, что в воздухе 6 бортов Ту-95МС.

Читайте: Россия выдвинула претензии Германии по расследованию подрыва "Северных потоков"

Автор: 

россия (95413) Воздушные силы (2270)


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Топ комментарии
+15
хоч би наї..лися над мордором
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19.08.2024 12:17
+3
Знову походу по Києву гатитимуть. Муляє він під_рам вже другий тиждень
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19.08.2024 12:25
+3
Думаю, що українці з Сум, Херсона чи Харкова не підтримають Вас... Київ (я киянин) захищений гарно і то є влучання.
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19.08.2024 12:49
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Правила форума Совет форумчан
хоч би наї..лися над мордором
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19.08.2024 12:17 Ответить
Знову походу по Києву гатитимуть. Муляє він під_рам вже другий тиждень
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19.08.2024 12:25 Ответить
та ******* кпд от их пуляний процентов 10, по киеву так точно,эти убогие все на ******** делают,запускают те нещасные 5-10 шахедов,как будто на них тратяться ракеты,********* убогие,все на авось.
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19.08.2024 12:28 Ответить
Знову ви зі своїми недолугими коментарями - напевно не знаєте, куди влучили ракети 8-го липня в Києві. А до цього знищено купу електростанцій
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19.08.2024 12:31 Ответить
да прямо там купу укрэнергетик ты наш
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19.08.2024 12:49 Ответить
Вас в Гуглі забанили? Або ви єдинорогів годували десь в Гімалаях останні пів року?
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19.08.2024 13:26 Ответить
а гугл достоверный источник? а википедия? может первый десяток сайтов уже для вас достоверный источник? может сайты никогда не врали? только идиот учится по гуглу
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19.08.2024 16:28 Ответить
Гугл - це пошукова система, а не джерело інформації. А джерело оберете самі - я ж не знаю, кому ви довіряєте. А розумні люди - так - вчаться по Гуглу, бо в тому ж Ютубі міжнародні університети викладають свої лекції
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19.08.2024 16:53 Ответить
о да! Ютуб ещё тот учитель. Что то немного специфичней среднестатической технической информации найти можно просмотрев страниц 50 в гугле всякого хлама и не найти, а сколько времени ввалить на просмотр ютуба и фильтрацию полученной информации так то вообще сутками безвылазно смотреть можно.
Или вы думаете почему гыдоту выбрали? А что подсунули избирателям то он и сожрал
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19.08.2024 18:17 Ответить
Як це,,по*бать"?Так може тільки лаптєногий розмірковувати.Або не знаю хто,який більш як за тридцять років не удосужився рідну мову вивчити.В Криму саджають за українські пісні,а воно тут на людях варнякає мовою агресора.
В Київській області тільки за два останні нальоти пошкоджено 68 приватних будинків.
Де людям жити,особливо якщо старенькі і одинокі?
А воно,,по*бать"...
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19.08.2024 13:04 Ответить
https://censor.net/ua/photo_news/3505491/*********************************************************
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19.08.2024 15:17 Ответить
мабуть зараз на шахєдах утілізують старі модифікації АІМ-7 і АІМ-9, на сході інтенсивність застосування КАБів на ЛБЗ не знижується, тому можно обережно припустити, що АІМ-120D не дали. Сподіваюсь, поки що.
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19.08.2024 12:51 Ответить
Дебіл ...
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19.08.2024 13:01 Ответить
Гнидам мало Курвської області? Ню-ню... Не є ура-патріотом, знаю частину проблем, але має бути "несиметрична" відповідь по Білгордщині та й іншим ареалам поширення цієї зарази.
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19.08.2024 12:42 Ответить
можно подумать впервый или впоследний раз ракетами популяються,90% населения уже как то пох,ну может часть еще по паркингам в укрытиях и сидит .но в %тном соотношении оч мало,закарпатье вообще в расчет не берем)
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19.08.2024 12:45 Ответить
Думаю, що українці з Сум, Херсона чи Харкова не підтримають Вас... Київ (я киянин) захищений гарно і то є влучання.
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19.08.2024 12:49 Ответить
херсон,сумы там арта,другое дело ракеты когда есть возможность в каком то переходе переждать кофе попить,пока пвошка работает
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19.08.2024 12:52 Ответить
Ну так і я з Києва, а цей паря просто не в курсі скільки і чого знищено в тому ж Києві. Ци типу якийсь намаханий боєць, якому все пох, а будинки і інфраструктура руйнується кожного дня. Він постійно чухню свою пише під подібними новинами
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19.08.2024 13:30 Ответить
Ну, на Виноградарі підземних переходів дуже мало, а бігати в укриття серед ночі (особливо коли тривога триває 15-20 хвилин) якось ліньки - поки вдягнеш труси, вмиєш писок и т.д., то вже й тривога мине )))
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19.08.2024 12:56 Ответить
Готуються.
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19.08.2024 12:45 Ответить
Ресурс заліза не вічний, заміни немає. Нехай літають.
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19.08.2024 12:50 Ответить
Так цей брухт іноді літає по 50+ років... Для виробництва того лайна використовувалась найкраща сталь, а за брак при виробництві можна було й сісти на реальний термін (((
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19.08.2024 13:01 Ответить
Це залізо ще тебе переживе,дурню..
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19.08.2024 13:04 Ответить
Корпус не залізний - і може бути довготривалим, але не мотори та трансмісії, яких уже не роблять.
Моторесурс - після кожного вильоту потрібно робити ремонт ВСІХ рухомих агрегатів.
Великий літак - величезні проблеми.
І вишенька на торт.
ВСІ кабелі (десятки тисяч) в старих радянських літаках - БІЛОГО кольору
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19.08.2024 13:23 Ответить
А жили в білих кабелях були якого кольору?
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19.08.2024 13:30 Ответить
Та ти не хвилюйся - тестером один десятиметровий кабель випутати зі жгута - це десь до тижня роботи
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19.08.2024 13:34 Ответить
А ти поцікався ресурсом двигунів, дурню. А також чому ТУ-95МС, який може нести 8 Х-101 під крилами та ще 8 Х-55 у фюзеляжі, зазвичай пускає лише дві ракети або навіть одну. Взнаєш багато нового та цікавого.
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19.08.2024 13:38 Ответить
Не хочу розводити паніки, але я таки злиняю з Києва на День Незалежності. Кацапосволота явно приготує якісь "сюрпризи і подаруночки".
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19.08.2024 12:58 Ответить
Хорошо бы и нам поднимать свои самолёты, но их тогда порезали и вот результат
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19.08.2024 13:16 Ответить
F-16 поспішать допомогти тушкам отріцательно взлететь.
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19.08.2024 13:28 Ответить
ДВИГУН - зроблено німцями.
НК-12 - турбогвинтовий авіаційний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD двигун , розроблений в ДКБ-276 в 1950-х роках. Встановлювався на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-95 Ту-95 і на його модифікації, на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-22 Ан-22 і на екраноплан https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=A-90_%C2%AB%D0%9E%D1%80%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%BE%C2%BB&action=edit&redlink=1 A-90 «Орлятко» . НК-12 є найпотужнішим серійним турбогвинтовим двигуном у світіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A-12#cite_note-1 [1] . Транспортний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-22 Ан-22 «Антей» з двигунами НК-12МА був на момент створення найбільшим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA літаком у світі... У https://uk.wikipedia.org/wiki/1946 1946 році в селищі Управлінський, розташованому на березі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0 Волги за 30 км від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Куйбишева , був організований дослідний завод № 2. На його базі було сформовано два конструкторських бюро: ДКБ-1, і ДКБ-2, де працювали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F_%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%86%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 примусово депортовані в СРСР німецькі інженери-конструктори . На цих ДКБ проводили роботи по проектах трофейних німецьких https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD двигунів https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Jumo-004&action=edit&redlink=1 Jumo-004 , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Jumo-012&action=edit&redlink=1 Jumo-012 , Jumo-022, https://uk.wikipedia.org/wiki/BMW_003 BMW 003 і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=BMW_018&action=edit&redlink=1 BMW 018 . В https://uk.wikipedia.org/wiki/1948 1948 році було прийнято рішення об'єднати два ДКБ і зосередити зусилля на розробці одного двигуна - Jumo-022. В https://uk.wikipedia.org/wiki/1951 1951 двигун отримав російське найменування ТВ-2 («турбогвинтовий двигун-2»). Замість звичайного чотирилопатевого пропелера були застосовані співвісні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82 гвинти протилежного обертання. Фахівцям видали нове завдання: побудувати турбогвинтовий двигун великої потужності - 12 000 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A.%D1%81. к.с. Такі двигуни були потрібні для нового https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA стратегічного бомбардувальника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-95 Ту-95 . Найпростішим методом забезпечити необхідні характеристики нової силової установки було з'єднання разом двох форсованих ТВ-2 з передачею потужності на один загальний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 редуктор . Однак, спочатку стендові випробування, а потім і катастрофа Ту-95 з двигунами 2ТВ-2Ф показали, що для надійної роботи необхідно створювати новий двигун. На новому двигуні число ступенів турбіни збільшили до п'яти... На початку https://uk.wikipedia.org/wiki/1953 1953 р. закінчилася збірка двигуна. Він отримав позначення ТВ-12. Влітку https://uk.wikipedia.org/wiki/1954 1954 року почалися доводочні випробування ТВ-12 на літаючій лабораторії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-4 Ту-4 ЛЛ. У грудні новий двигун був встановлений на другому прототипі Ту-95 («95-2»). У https://uk.wikipedia.org/wiki/1955 1955 році почалося серійне виробництво двигуна на Куйбишевському моторобудівному заводі № 24 під позначенням НК-12...
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19.08.2024 13:38 Ответить
ДВИГУНИ на СУшках ("АЛ") - від українця Архипа ЛЮЛЬКИ...
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19.08.2024 13:39 Ответить
У https://uk.wikipedia.org/wiki/1938 1938 році групою Архипа Люльки розроблений двигун РГД-1, що дав змогу літаку розвинути швидкість до 900 км/год. Але справжнє визнання талановитий конструктор здобув у повоєнні роки.

https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 28 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1947 1947 року літак https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-11 Су-11 з двигуном ТР-1 конструкції Люльки розвинув швидкість 900 км/год. Згодом https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%A0-1&action=edit&redlink=1 ТР-1 було встановлено на літаки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB-22_(%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA) Іл-22 . Восени 1957 року відбулися випробування літака https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-7 Су-7 , який вперше перевищив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%83 швидкість звуку вдвічі. На базі цього літака згодом були створені бомбардувальник і штурмовик. А один з останніх створених Люлькою двигунів https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%9B-31%D0%A4&action=edit&redlink=1 АЛ-31Ф https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9B-31%D0%A4 [ru] стоїть на всесвітньо відомому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-27 Су-27 , яким встановлено 27 світових рекордів і виконуються такі фігури вищого пілотажу, як «Колокол» і «Кобра Пугачова». Дітище Архипа Люльки - двигун АЛ-29 встановлено на макеті-аналозі космічного корабля багаторазового використання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C) «Буран» , який свого часу був розроблений у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9A%D0%91_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%BE КБ ім. Павла Сухого .

У https://uk.wikipedia.org/wiki/1948 1948 році у процесі доводочних робіт на базі ТР-3 (тягою 4000 кг) було створено більш потужний двигун тягою 5000 кг, що отримав позначення АП-5 і став двигуном для відомих реактивних літаків: Як-1000, Ла-190, Іл-30, Іл-46. За створення цього двигуна велику групу співробітників КБ на чолі з А. М. Люлькою було нагороджено Державною премією. Після АП-5 всі наступні двигуни КБ А. М. Люльки позначалися ініціалами їх розробника.

У https://uk.wikipedia.org/wiki/1952 1952 році випущено двигун АЛ-7 для Іл-54 і гідролітака конструкторського бюро Г. М. Берієва. Модифікований форсажною камерою згорання АЛ-7 став ТРДФ, АЛ-7Ф і впроваджувався на надзвукових літаках Су-7Б, Су-9, Ту-280. Літаки П. С. Сухого і Г. М. Берієва з двигунами А. М. Люльки встановили понад двадцять світових рекордів.

Більш форсований варіант ТРДФ АЛ-21ФЗ (тягою 11200 кгс) став двигуном шести модифікацій літака з крилами змінної стріловидності Су-17 і такої ж кількості військового https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA бомбардувальника (з крилами змінної геометрії) Су-24. У 70-ті роки в ОКБ А. М. Люльки на базі двоконтурного реактивного двигуна було створено нові ТРДФ (АЛ-31 та інші), які не поступалися найкращим світовим аналогам...
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19.08.2024 13:46 Ответить
Кацапам залишилося тільки нас лякати цими літаками і ядерною зброєю, яка скоріше всього як і ці літаки і ракети, не всі злетять. Лякає державу своїми літаками, у якою фактично немає своїх літаків, а ті що є застарілі на 40 років. НАТО подивилося на міць цієї потвори по телевізору, коли вони всім погрожували і на реальні її війська і зрозуміли, що половина цих літаків самі впадуть від старості, а ядерна зброя так і залишиться для шантажу, бо атакувати нею вони нікого і ніяк не зможуть.
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19.08.2024 14:17 Ответить
і тому захід ссить їх ракети навіть над нами сбивати
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20.08.2024 02:32 Ответить
 
 