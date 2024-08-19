Россия выдвинула претензии Германии относительно расследования подрыва "Северных потоков"

Российская Федерация официально выдвинула Германии претензии из-за расследования подрыва "Северных потоков" в Балтийском море в мае 2022 года.

Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин в интервью пропагандистскому "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что к Германии и другим странам в двустороннем порядке выдвинуты претензии к "выполнению обязательств" в рамках антитеррористических конвенций.

"Судя по тому, что в германских СМИ уже давно и методично продвигают тезис о том, что эти лица не связаны с каким-либо государством, германское следствие также будет закрыто без выявления настоящих заказчиков подрывов "Северных потоков", то есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах, - заявил Тяпкин.

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Он подчеркнул, что Россия не собирается мириться с таким положением дел.

Дальнейшие действия РФ будут зависеть от реакции на запрос от западных стран, добавил Тяпкин.

Напомним, 15 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники. В частности, президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить. Операция якобы прошла под наблюдением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.