Россия выдвинула претензии Германии относительно расследования подрыва "Северных потоков"
Российская Федерация официально выдвинула Германии претензии из-за расследования подрыва "Северных потоков" в Балтийском море в мае 2022 года.
Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин в интервью пропагандистскому "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.
Он сообщил, что к Германии и другим странам в двустороннем порядке выдвинуты претензии к "выполнению обязательств" в рамках антитеррористических конвенций.
"Судя по тому, что в германских СМИ уже давно и методично продвигают тезис о том, что эти лица не связаны с каким-либо государством, германское следствие также будет закрыто без выявления настоящих заказчиков подрывов "Северных потоков", то есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах, - заявил Тяпкин.
Он подчеркнул, что Россия не собирается мириться с таким положением дел.
Дальнейшие действия РФ будут зависеть от реакции на запрос от западных стран, добавил Тяпкин.
Напомним, 15 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники. В частности, президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить. Операция якобы прошла под наблюдением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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WSJ написало статью, не имеющую доказательств, которые можно проверить. Германия сказала, что результаты расследования не повлияют на отношения с Украиной.
Бывший глава внешней разведки Германии, времён шрёдера, рассказал какую-то сказку про Польшу.
И в результате - в результате пшик!!!
это могли быть отпускники.
"люди, которые по зову сердца исполняют свой долг" в борьбе с кацапофашизмом.
Почему же повысилось давление? Да все потому, что русская шантрапа сильно надувала имперские щеки, надувала пузо, кочевряжилась - и потому больше пердела.
И потом, кислая капустка, оладки, водяра - тоже приводит к избыточному газовыделению.
Надо бы, чтобы в клинике Шарите разрезали пузо пары-тройки русских и проверили. А потом зашили и выпустили нах.
от страны-террориста.... )))
Звучит как анекдот.... хотя на Западе на такую наглость охотно ведутся....
Вже брехня, у ЗСУ немає засобів і логістики для подібних диверсій закордоном. Такі можливості має ГУР МО Буданова, яке підпорядковане #ЗЕ, а не ЗСУ, нажаль.