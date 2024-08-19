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Новости
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Россия выдвинула претензии Германии относительно расследования подрыва "Северных потоков"

Росія висунула претензії Німеччині щодо розслідування підриву Північних потоків

Российская Федерация официально выдвинула Германии претензии из-за расследования подрыва "Северных потоков" в Балтийском море в мае 2022 года.

Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин в интервью пропагандистскому "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что к Германии и другим странам в двустороннем порядке выдвинуты претензии к "выполнению обязательств" в рамках антитеррористических конвенций.

"Судя по тому, что в германских СМИ уже давно и методично продвигают тезис о том, что эти лица не связаны с каким-либо государством, германское следствие также будет закрыто без выявления настоящих заказчиков подрывов "Северных потоков", то есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах, - заявил Тяпкин.

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Он подчеркнул, что Россия не собирается мириться с таким положением дел.

Дальнейшие действия РФ будут зависеть от реакции на запрос от западных стран, добавил Тяпкин.

Напомним, 15 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники. В частности, президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить. Операция якобы прошла под наблюдением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Автор: 

Германия (6938) россия (95413) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+11
Пусть немцы оркам их агентку Фрау Меркель отдадут в качестве компенсации.
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19.08.2024 11:37
+7
на газогоні у Балтійському морі сталася хлопок газу, внаслідок чого труба самоізолювалася на дні Балтійського моря та тиск у трубі стабілізувалася до нормального на поверхні дна....
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19.08.2024 11:49
+4
в світі багато "занепокоєних дайверів"
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19.08.2024 11:37
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ну партньори стрибайте під кацапську дудку .
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19.08.2024 11:36 Ответить
Пусть немцы оркам их агентку Фрау Меркель отдадут в качестве компенсации.
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19.08.2024 11:37 Ответить
Главные ее подвиг это недопуск Украины и Грузии в НАТО и разгром 26 бригад бундесвера.
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19.08.2024 15:42 Ответить
в світі багато "занепокоєних дайверів"
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19.08.2024 11:37 Ответить
Свята кацапська формула у застосуванні проти самих кацапів: "Настамнет!" "А вы дакажите!"
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19.08.2024 11:38 Ответить
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19.08.2024 11:42 Ответить
До ЛГБТ претензії нехай пред'являть.
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19.08.2024 11:46 Ответить
Хм... Никак не пойму:
WSJ написало статью, не имеющую доказательств, которые можно проверить. Германия сказала, что результаты расследования не повлияют на отношения с Украиной.
Бывший глава внешней разведки Германии, времён шрёдера, рассказал какую-то сказку про Польшу.
И в результате - в результате пшик!!!
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19.08.2024 11:47 Ответить
якшо вірити всдж, то там взагалі якийсь треш. про операцію дізналась (нідерландська!) розвідка. і що вона першим ділом зробила? може доповіла своему уряду, якому вона підлегла? ні, доповіла одразу в цру. а що зробило цру? може доповіло в госдеп, який мав би прийняти політичне рішення про підтримку операції чи вплив на уряд України з метою її відміни? та нічого подібного. цру одразу позвонило в Україну і вимагало припинити. тобто, якшо вірити всдж, цру в обхід свого політичного керівництва діяло на політичне керівництво держави-союзника щодо політичних рішень. за таке усе керівництво цру мало б піти у відставку.
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19.08.2024 12:11 Ответить
А хто з голандців дружить з Банковою ? Рассмусен. А хто з ЦРУ- Бернс. Хто учасник закулісся з окурком і Платоничем - той же Бернс. А хто познайомив Дерьмака з Руді Джуліані в Іспанії - Платонич. Ну а чиї особисті вороги Генерал та Роман - Дерьмака. Ну ось і весь Санрайз Кросворд в ********* вимірі.
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19.08.2024 12:22 Ответить
на газогоні у Балтійському морі сталася хлопок газу, внаслідок чого труба самоізолювалася на дні Балтійського моря та тиск у трубі стабілізувалася до нормального на поверхні дна....
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19.08.2024 11:49 Ответить
расія може хіба що висунути вялі геніталії путлєра і дути в них з усієї сили
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19.08.2024 11:50 Ответить
Теминово дайте Шольцю заспокійливе
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19.08.2024 11:53 Ответить
алягер ком алягер.
это могли быть отпускники.
"люди, которые по зову сердца исполняют свой долг" в борьбе с кацапофашизмом.
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19.08.2024 11:59 Ответить
Як висунула, так і взад засуне. Оскільки у кацапетівки відібрали основні важелі впливу на європейські країни, вона тепер може всовувати та висовувати тільки власному народцю.
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19.08.2024 12:01 Ответить
Та всі плювали на міжнародне законодавство коли це стоється кацапів.
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19.08.2024 12:07 Ответить
Это повышенное давление газа привело к хлопкУ.
Почему же повысилось давление? Да все потому, что русская шантрапа сильно надувала имперские щеки, надувала пузо, кочевряжилась - и потому больше пердела.
И потом, кислая капустка, оладки, водяра - тоже приводит к избыточному газовыделению.
Надо бы, чтобы в клинике Шарите разрезали пузо пары-тройки русских и проверили. А потом зашили и выпустили нах.
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19.08.2024 12:14 Ответить
Окурок запустив качку, визначили коло виконавців. Зробили тяп ляп, тепер Ляпкін сердито виговорює - нєдорабативаєтє, нічого не робите для боротьби з міжнародним тероризмом. В черговий раз спільно з Дерьмаком та Бубоном обкакались, так готувались до Оман 2.0 в Катарі що забули про оврагі.
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19.08.2024 12:29 Ответить
@претензии к "выполнению обязательств" в рамках антитеррористических конвенций. @
от страны-террориста.... )))

Звучит как анекдот.... хотя на Западе на такую наглость охотно ведутся....
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19.08.2024 12:39 Ответить
Кацапи ще не повернули Польщі уламки літака Качинського (катастрофа сталась 14 років тому), бо нібито "ще тривають слідчі дії." Так що не кацапам жалітися на повільне розслідування.
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19.08.2024 13:25 Ответить
Як висунули, так і засунуть свої вимоги собі в зад, кляті орки.
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19.08.2024 13:27 Ответить
"...Операція нібито пройшла під наглядом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного..."
Вже брехня, у ЗСУ немає засобів і логістики для подібних диверсій закордоном. Такі можливості має ГУР МО Буданова, яке підпорядковане #ЗЕ, а не ЗСУ, нажаль.
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19.08.2024 14:24 Ответить
росія поборник міжнародного права, більшої маячні я в житті не чув.
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19.08.2024 15:08 Ответить
 
 