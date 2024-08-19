Росія висунула претензії Німеччині щодо розслідування підриву "Північних потоків"
Російська Федерація офіційно висунула Німеччині претензії через розслідування підриву "Північних потоків" у Балтійському морі у травні 2022 року.
Про це заявив директор третього європейського департаменту МЗС РФ Олег Тяпкін в інтерв'ю пропагандистському "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.
Він повідомив що до Німеччини та інших країн у двосторонньому порядку висунуто претензії до "виконання зобов'язань" у рамках антитерористичних конвенцій.
"Судячи з того, що в німецьких ЗМІ вже давно і методично просувають тезу про те, що ці особи не пов'язані з будь-якою державою, німецьке слідство також буде закрито без виявлення справжніх замовників підривів "Північних потоків", тобто, по суті, ФРН спустить його на гальмах, - заявив Тяпкін.
Він наголосив, що Росія не збирається миритися з таким станом справ.
Подальші дії РФ будуть залежати від реакції на запит від західних країн, додав Тяпкін.
Нагадаємо, 15 серпня газета The Wall Street Journal повідомила, що до підриву газогону у Балтійському морі причетні українські топпосадовці. Зокрема, президент Володимир Зеленський нібито схвалив операцію з підриву "Північних потоків", а потім безуспішно намагався її скасувати. Операція нібито пройшла під наглядом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
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WSJ написало статью, не имеющую доказательств, которые можно проверить. Германия сказала, что результаты расследования не повлияют на отношения с Украиной.
Бывший глава внешней разведки Германии, времён шрёдера, рассказал какую-то сказку про Польшу.
И в результате - в результате пшик!!!
это могли быть отпускники.
"люди, которые по зову сердца исполняют свой долг" в борьбе с кацапофашизмом.
Почему же повысилось давление? Да все потому, что русская шантрапа сильно надувала имперские щеки, надувала пузо, кочевряжилась - и потому больше пердела.
И потом, кислая капустка, оладки, водяра - тоже приводит к избыточному газовыделению.
Надо бы, чтобы в клинике Шарите разрезали пузо пары-тройки русских и проверили. А потом зашили и выпустили нах.
от страны-террориста.... )))
Звучит как анекдот.... хотя на Западе на такую наглость охотно ведутся....
Вже брехня, у ЗСУ немає засобів і логістики для подібних диверсій закордоном. Такі можливості має ГУР МО Буданова, яке підпорядковане #ЗЕ, а не ЗСУ, нажаль.