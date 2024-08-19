Російська Федерація офіційно висунула Німеччині претензії через розслідування підриву "Північних потоків" у Балтійському морі у травні 2022 року.

Про це заявив директор третього європейського департаменту МЗС РФ Олег Тяпкін в інтерв'ю пропагандистському "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив що до Німеччини та інших країн у двосторонньому порядку висунуто претензії до "виконання зобов'язань" у рамках антитерористичних конвенцій.

"Судячи з того, що в німецьких ЗМІ вже давно і методично просувають тезу про те, що ці особи не пов'язані з будь-якою державою, німецьке слідство також буде закрито без виявлення справжніх замовників підривів "Північних потоків", тобто, по суті, ФРН спустить його на гальмах, - заявив Тяпкін.

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Він наголосив, що Росія не збирається миритися з таким станом справ.

Подальші дії РФ будуть залежати від реакції на запит від західних країн, додав Тяпкін.

Нагадаємо, 15 серпня газета The Wall Street Journal повідомила, що до підриву газогону у Балтійському морі причетні українські топпосадовці. Зокрема, президент Володимир Зеленський нібито схвалив операцію з підриву "Північних потоків", а потім безуспішно намагався її скасувати. Операція нібито пройшла під наглядом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.