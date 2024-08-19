РФ піднімала у повітря 6 Ту-95МС, - Повітряні сили (оновлено)
Росія підняла у небо 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
"Відмічається активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку", - йдеться в повідомленні.
У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомлять додатково.
Згодом у командуванні Повітряних силах уточнили, що в повітрі 6 бортів Ту-95МС.
О 15:48 у Повітряних силах заявили, що Ту-95 здійснили посадку.
Топ коментарі
+15 U A #508723
показати весь коментар19.08.2024 12:17
+3 Redcar Ukraine
показати весь коментар19.08.2024 12:25
+3 Kindrat74
показати весь коментар19.08.2024 12:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Или вы думаете почему гыдоту выбрали? А что подсунули избирателям то он и сожрал
В Київській області тільки за два останні нальоти пошкоджено 68 приватних будинків.
Де людям жити,особливо якщо старенькі і одинокі?
А воно,,по*бать"...
Моторесурс - після кожного вильоту потрібно робити ремонт ВСІХ рухомих агрегатів.
Великий літак - величезні проблеми.
І вишенька на торт.
ВСІ кабелі (десятки тисяч) в старих радянських літаках - БІЛОГО кольору
НК-12 - турбогвинтовий авіаційний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD двигун , розроблений в ДКБ-276 в 1950-х роках. Встановлювався на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-95 Ту-95 і на його модифікації, на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-22 Ан-22 і на екраноплан https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=A-90_%C2%AB%D0%9E%D1%80%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%BE%C2%BB&action=edit&redlink=1 A-90 «Орлятко» . НК-12 є найпотужнішим серійним турбогвинтовим двигуном у світіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A-12#cite_note-1 [1] . Транспортний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-22 Ан-22 «Антей» з двигунами НК-12МА був на момент створення найбільшим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA літаком у світі... У https://uk.wikipedia.org/wiki/1946 1946 році в селищі Управлінський, розташованому на березі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0 Волги за 30 км від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Куйбишева , був організований дослідний завод № 2. На його базі було сформовано два конструкторських бюро: ДКБ-1, і ДКБ-2, де працювали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F_%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%86%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 примусово депортовані в СРСР німецькі інженери-конструктори . На цих ДКБ проводили роботи по проектах трофейних німецьких https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD двигунів https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Jumo-004&action=edit&redlink=1 Jumo-004 , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Jumo-012&action=edit&redlink=1 Jumo-012 , Jumo-022, https://uk.wikipedia.org/wiki/BMW_003 BMW 003 і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=BMW_018&action=edit&redlink=1 BMW 018 . В https://uk.wikipedia.org/wiki/1948 1948 році було прийнято рішення об'єднати два ДКБ і зосередити зусилля на розробці одного двигуна - Jumo-022. В https://uk.wikipedia.org/wiki/1951 1951 двигун отримав російське найменування ТВ-2 («турбогвинтовий двигун-2»). Замість звичайного чотирилопатевого пропелера були застосовані співвісні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82 гвинти протилежного обертання. Фахівцям видали нове завдання: побудувати турбогвинтовий двигун великої потужності - 12 000 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A.%D1%81. к.с. Такі двигуни були потрібні для нового https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA стратегічного бомбардувальника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-95 Ту-95 . Найпростішим методом забезпечити необхідні характеристики нової силової установки було з'єднання разом двох форсованих ТВ-2 з передачею потужності на один загальний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 редуктор . Однак, спочатку стендові випробування, а потім і катастрофа Ту-95 з двигунами 2ТВ-2Ф показали, що для надійної роботи необхідно створювати новий двигун. На новому двигуні число ступенів турбіни збільшили до п'яти... На початку https://uk.wikipedia.org/wiki/1953 1953 р. закінчилася збірка двигуна. Він отримав позначення ТВ-12. Влітку https://uk.wikipedia.org/wiki/1954 1954 року почалися доводочні випробування ТВ-12 на літаючій лабораторії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-4 Ту-4 ЛЛ. У грудні новий двигун був встановлений на другому прототипі Ту-95 («95-2»). У https://uk.wikipedia.org/wiki/1955 1955 році почалося серійне виробництво двигуна на Куйбишевському моторобудівному заводі № 24 під позначенням НК-12...
https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 28 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1947 1947 року літак https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-11 Су-11 з двигуном ТР-1 конструкції Люльки розвинув швидкість 900 км/год. Згодом https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%A0-1&action=edit&redlink=1 ТР-1 було встановлено на літаки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB-22_(%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA) Іл-22 . Восени 1957 року відбулися випробування літака https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-7 Су-7 , який вперше перевищив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%83 швидкість звуку вдвічі. На базі цього літака згодом були створені бомбардувальник і штурмовик. А один з останніх створених Люлькою двигунів https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%9B-31%D0%A4&action=edit&redlink=1 АЛ-31Ф https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9B-31%D0%A4 [ru] стоїть на всесвітньо відомому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-27 Су-27 , яким встановлено 27 світових рекордів і виконуються такі фігури вищого пілотажу, як «Колокол» і «Кобра Пугачова». Дітище Архипа Люльки - двигун АЛ-29 встановлено на макеті-аналозі космічного корабля багаторазового використання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C) «Буран» , який свого часу був розроблений у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9A%D0%91_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%BE КБ ім. Павла Сухого .
У https://uk.wikipedia.org/wiki/1948 1948 році у процесі доводочних робіт на базі ТР-3 (тягою 4000 кг) було створено більш потужний двигун тягою 5000 кг, що отримав позначення АП-5 і став двигуном для відомих реактивних літаків: Як-1000, Ла-190, Іл-30, Іл-46. За створення цього двигуна велику групу співробітників КБ на чолі з А. М. Люлькою було нагороджено Державною премією. Після АП-5 всі наступні двигуни КБ А. М. Люльки позначалися ініціалами їх розробника.
У https://uk.wikipedia.org/wiki/1952 1952 році випущено двигун АЛ-7 для Іл-54 і гідролітака конструкторського бюро Г. М. Берієва. Модифікований форсажною камерою згорання АЛ-7 став ТРДФ, АЛ-7Ф і впроваджувався на надзвукових літаках Су-7Б, Су-9, Ту-280. Літаки П. С. Сухого і Г. М. Берієва з двигунами А. М. Люльки встановили понад двадцять світових рекордів.
Більш форсований варіант ТРДФ АЛ-21ФЗ (тягою 11200 кгс) став двигуном шести модифікацій літака з крилами змінної стріловидності Су-17 і такої ж кількості військового https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA бомбардувальника (з крилами змінної геометрії) Су-24. У 70-ті роки в ОКБ А. М. Люльки на базі двоконтурного реактивного двигуна було створено нові ТРДФ (АЛ-31 та інші), які не поступалися найкращим світовим аналогам...