РФ піднімала у повітря 6 Ту-95МС, - Повітряні сили (оновлено)

Росія підняла у небо 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

"Відмічається активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку", - йдеться в повідомленні.

У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомлять додатково.

Згодом у командуванні Повітряних силах уточнили, що в повітрі 6 бортів Ту-95МС.

О 15:48 у Повітряних силах заявили, що Ту-95 здійснили посадку.

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