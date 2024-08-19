МУС отказался от показаний бывшего "вагнеровца" Саликова, который хотел признаться в преступлениях РФ в Украине

Бывший российский военный, который в начале вторжения России в Украину командовал подразделением ЧВК "Редут", не будет свидетельствовать в Международном уголовном суде о военных преступлениях РФ в Украине.

Об этом Саликов заявил российскому медиа "Агентство", передает Цензор.НЕТ.

В прошлом году он обратился в Гаагу с готовностью свидетельствовать против военных преступлений России в Украине.

Как отмечается, Саликов около пяти раз был на встречах в МУС.

Однако представители суда сообщили, что его показания сейчас не являются приоритетными, поэтому "они не видят необходимости привлекать его в качестве свидетеля".

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"Суд сосредоточен на конкретных эпизодах, по которым мне нечего сообщить. Например, о расстрелах гражданского населения и вывозе украинских детей из Украины в Россию", - заявил бывший военный в комментарии агентству.

Адвокат экс-вагнеровца также подтвердил, что МУС пока не заинтересован в его показаниях. Суд отказался раскрывать детали расследования преступлений на территории Украины в ответ на запрос журналистов.

Что предшествовало?

В декабре 2023 года бывший "вагнеровец" Игорь Саликов прибыл в Нидерланды, чтобы давать показания в МУС. В своем письме он писал, что готов дать показания о военных преступлениях России в Украине.

В Офисе генпрокурора Украины заявляли, что также исследуют информацию, полученную от Саликова.