РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9804 посетителя онлайн
Новости
11 822 13

МУС отказался от показаний бывшего "вагнеровца" Саликова, который хотел признаться в преступлениях РФ в Украине

Вагнерівець Ігор Саліков

Бывший российский военный, который в начале вторжения России в Украину командовал подразделением ЧВК "Редут", не будет свидетельствовать в Международном уголовном суде о военных преступлениях РФ в Украине.

Об этом Саликов заявил российскому медиа "Агентство", передает Цензор.НЕТ.

В прошлом году он обратился в Гаагу с готовностью свидетельствовать против военных преступлений России в Украине.

Как отмечается, Саликов около пяти раз был на встречах в МУС.

Однако представители суда сообщили, что его показания сейчас не являются приоритетными, поэтому "они не видят необходимости привлекать его в качестве свидетеля".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ратификация Римского статута усилит сотрудничество с МУС: Мы уже делаем многое из того, что он предусматривает, - Костин

"Суд сосредоточен на конкретных эпизодах, по которым мне нечего сообщить. Например, о расстрелах гражданского населения и вывозе украинских детей из Украины в Россию", - заявил бывший военный в комментарии агентству.

Адвокат экс-вагнеровца также подтвердил, что МУС пока не заинтересован в его показаниях. Суд отказался раскрывать детали расследования преступлений на территории Украины в ответ на запрос журналистов.

Что предшествовало?

В декабре 2023 года бывший "вагнеровец" Игорь Саликов прибыл в Нидерланды, чтобы давать показания в МУС. В своем письме он писал, что готов дать показания о военных преступлениях России в Украине.

В Офисе генпрокурора Украины заявляли, что также исследуют информацию, полученную от Саликова.

Автор: 

россия (95413) Международный уголовный суд (233) ЧВК Вагнер (1332)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+26
Ясно що не взяли. Вони навіть слухати його не хочуть, бо коли прийняти до справи його свідчення, то треба росію огородити колючим дротом і викопати ров з крокодилами по периметру, щоб нечисть звідти не лізла в цивілізовані країни. Алеж, балєт, дукховность, толстоєвскій...
показать весь комментарий
19.08.2024 13:35
+20
Якесь дивне правосуддя.
показать весь комментарий
19.08.2024 13:33
+16
Потому что МКС не нужно разглашение правды на весь мир. Как же тогда с рашистами торговать и сосаться с ****** в ООН.... Ето же придется пересматривать всю гнилую СИСТЕМУ
показать весь комментарий
19.08.2024 13:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якесь дивне правосуддя.
показать весь комментарий
19.08.2024 13:33 Ответить
Може їм вже забашляли.

Хоча в нас таке саме
показать весь комментарий
19.08.2024 13:34 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2024 13:39 Ответить
Скільки можливостей ратифікація римського статуту нам надасть! Аж лячно подумати! Свідчення про воєнні злочини не на часі! Будемо приймати участь у мкс! Піар, піар, піар.
показать весь комментарий
19.08.2024 13:35 Ответить
Ясно що не взяли. Вони навіть слухати його не хочуть, бо коли прийняти до справи його свідчення, то треба росію огородити колючим дротом і викопати ров з крокодилами по периметру, щоб нечисть звідти не лізла в цивілізовані країни. Алеж, балєт, дукховность, толстоєвскій...
показать весь комментарий
19.08.2024 13:35 Ответить
Алеж, балєт, дукховность, толстоєвскій... нафта, газ, уран...
показать весь комментарий
19.08.2024 13:40 Ответить
Потому что МКС не нужно разглашение правды на весь мир. Как же тогда с рашистами торговать и сосаться с ****** в ООН.... Ето же придется пересматривать всю гнилую СИСТЕМУ
показать весь комментарий
19.08.2024 13:38 Ответить
Когда Украина его защитит и подобных ему, тогда я пойму, что Украина стала на путь Справедливости!
показать весь комментарий
19.08.2024 13:40 Ответить
Ну а ОПа вирішила "терміново" ратифікувати Римський статут...
А чи є сенс..?!
І чи не вийде то потім боком нашим військовим..?!
показать весь комментарий
19.08.2024 13:44 Ответить
Може сказати зайве і суд не зацікавлений. Буде важко закрити справу.
показать весь комментарий
19.08.2024 13:46 Ответить
З тим Саліковим взагалі мутна історія. Можливо що він козачок засланий щоб розвалити справу брехнею.
показать весь комментарий
19.08.2024 13:53 Ответить
Ні він просто захищає інтереси американського великого бізнесу... нічого тут дивного він же представник їхньої адміністрації а не української
показать весь комментарий
19.08.2024 14:20 Ответить
почекайте коли кацапи його грохнуть , а потім поміняйте вбивць на узких опозиціонерів ! МН-17 збили 10 років тому і що когось покарали ?
показать весь комментарий
19.08.2024 13:59 Ответить
 
 