МКС відмовився від свідчень колишнього "вагнерівця" Салікова, який хотів зізнатися у злочинах РФ в Україні

Колишній російський військовий, який на початку вторгнення Росії в Україну командував підрозділом ПВК "Редут", не свідчитиме в Міжнародному кримінальному суді про воєнні злочини РФ в Україні.

Про це Саліков заявив російському медіа "Агентство", передає Цензор.НЕТ.

Торік він звернувся до Гааги з готовністю свідчити проти воєнних злочинів Росії в Україні.

Як зазначається, Саліков близько п'яти разів був на зустрічах у МКС.

Однак представники суду повідомили, що його свідчення зараз не є пріоритетними, тому "вони не бачать необхідності залучати його як свідка".

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"Суд зосереджений на конкретних епізодах, за якими я не маю чого повідомити. Наприклад, про розстріли цивільного населення та вивезення українських дітей з України до Росії", - заявив колишній військовий у коментарі агентству.

Адвокат ексвагнерівця також підтвердив, що МКС наразі не зацікавлений в його свідченнях. Суд відмовився розкривати деталі розслідування злочинів на території України у відповідь на запит журналістів.

Що передувало?

У грудні 2023 року колишній "вагнерівець" Ігор Саліков прибув до Нідерландів, щоб свідчити в МКС. У своєму листі він писав, що готовий дати свідчення щодо воєнних злочинів Росії в Україні.

У Офісі генпрокурора України заявляли, що також досліджують інформацію, отриману від Салікова.