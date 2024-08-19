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Новини
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МКС відмовився від свідчень колишнього "вагнерівця" Салікова, який хотів зізнатися у злочинах РФ в Україні

Вагнерівець Ігор Саліков

Колишній російський військовий, який на початку вторгнення Росії в Україну командував підрозділом ПВК "Редут", не свідчитиме в Міжнародному кримінальному суді про воєнні злочини РФ в Україні.

Про це Саліков заявив російському медіа "Агентство", передає Цензор.НЕТ.

Торік він звернувся до Гааги з готовністю свідчити проти воєнних злочинів Росії в Україні.

Як зазначається, Саліков близько п'яти разів був на зустрічах у МКС.

Однак представники суду повідомили, що його свідчення зараз не є пріоритетними, тому "вони не бачать необхідності залучати його як свідка".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ратифікація Римського статуту посилить співпрацю з МКС: Ми вже робимо багато з того, що він передбачає, - Костін

"Суд зосереджений на конкретних епізодах, за якими я не маю чого повідомити. Наприклад, про розстріли цивільного населення та вивезення українських дітей з України до Росії", - заявив колишній військовий у коментарі агентству.

Адвокат ексвагнерівця також підтвердив, що МКС наразі не зацікавлений в його свідченнях. Суд відмовився розкривати деталі розслідування злочинів на території України у відповідь на запит журналістів.

Що передувало?

У грудні 2023 року колишній "вагнерівець" Ігор Саліков прибув до Нідерландів, щоб свідчити в МКС. У своєму листі він писав, що готовий дати свідчення щодо воєнних злочинів Росії в Україні.

У Офісі генпрокурора України заявляли, що також досліджують інформацію, отриману від Салікова.

Автор: 

росія (65002) Міжнародний кримінальний суд (327) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+26
Ясно що не взяли. Вони навіть слухати його не хочуть, бо коли прийняти до справи його свідчення, то треба росію огородити колючим дротом і викопати ров з крокодилами по периметру, щоб нечисть звідти не лізла в цивілізовані країни. Алеж, балєт, дукховность, толстоєвскій...
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19.08.2024 13:35
+20
Якесь дивне правосуддя.
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19.08.2024 13:33
+16
Потому что МКС не нужно разглашение правды на весь мир. Как же тогда с рашистами торговать и сосаться с ****** в ООН.... Ето же придется пересматривать всю гнилую СИСТЕМУ
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19.08.2024 13:38
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Якесь дивне правосуддя.
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19.08.2024 13:33 Відповісти
Може їм вже забашляли.

Хоча в нас таке саме
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19.08.2024 13:34 Відповісти
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19.08.2024 13:39 Відповісти
Скільки можливостей ратифікація римського статуту нам надасть! Аж лячно подумати! Свідчення про воєнні злочини не на часі! Будемо приймати участь у мкс! Піар, піар, піар.
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19.08.2024 13:35 Відповісти
Ясно що не взяли. Вони навіть слухати його не хочуть, бо коли прийняти до справи його свідчення, то треба росію огородити колючим дротом і викопати ров з крокодилами по периметру, щоб нечисть звідти не лізла в цивілізовані країни. Алеж, балєт, дукховность, толстоєвскій...
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19.08.2024 13:35 Відповісти
Алеж, балєт, дукховность, толстоєвскій... нафта, газ, уран...
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19.08.2024 13:40 Відповісти
Потому что МКС не нужно разглашение правды на весь мир. Как же тогда с рашистами торговать и сосаться с ****** в ООН.... Ето же придется пересматривать всю гнилую СИСТЕМУ
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19.08.2024 13:38 Відповісти
Когда Украина его защитит и подобных ему, тогда я пойму, что Украина стала на путь Справедливости!
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19.08.2024 13:40 Відповісти
Ну а ОПа вирішила "терміново" ратифікувати Римський статут...
А чи є сенс..?!
І чи не вийде то потім боком нашим військовим..?!
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19.08.2024 13:44 Відповісти
Може сказати зайве і суд не зацікавлений. Буде важко закрити справу.
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19.08.2024 13:46 Відповісти
З тим Саліковим взагалі мутна історія. Можливо що він козачок засланий щоб розвалити справу брехнею.
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19.08.2024 13:53 Відповісти
Ні він просто захищає інтереси американського великого бізнесу... нічого тут дивного він же представник їхньої адміністрації а не української
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19.08.2024 14:20 Відповісти
почекайте коли кацапи його грохнуть , а потім поміняйте вбивць на узких опозиціонерів ! МН-17 збили 10 років тому і що когось покарали ?
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19.08.2024 13:59 Відповісти
 
 