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Новости Война
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В течение дня россияне обстреляли Сумщину: вследствие атак с БпЛА ранены четыре человека

Обстріли Сумщини

19 августа российские войска совершили 69 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Зафиксировано 256 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Краснопольская громада: враг бил из минометов (79 взрывов), РСЗО (8 взрывов), артиллерии (48 взрывов), осуществил пуск неуправляемых авиационных ракет с вертолетов (НАР) (8 взрывов), обстрелы FPV-дронами (4 взрыва).
  • Великописаревская громада: осуществлен сброс взрывных устройств с БпЛА (4 взрыва), пуск неуправляемых авиационных ракет с вертолета (НАР) (9 взрывов), минометные обстрелы (23 взрыва), авиаудар (КАБ) (1 взрыв), артобстрелы (18 взрывов).
  • Глуховская громада: были обстрелы FPV-дронами (6 взрывов).
  • Середино-Будская громада: зафиксированы обстрелы FPV-дронами (10 взрывов), в результате чего получили ранения 2 жителя громады. Также был обстрел из минометов (4 взрыва).
  • Хотинская громада: россияне нанесли авиаудары КАБ (4 взрыва).
  • Новослободская громада: осуществлен обстрел FPV-дроном (1 взрыв).
  • Белопольская громада: произошли сброс взрывных устройств с БпЛА (3 взрыва), авиаудар (КАБ) (1 взрыв).
  • Шалыгинская громада: 9 мин сбросил враг на территорию громады. Также были авиаудар КАБ (3 взрыва) и обстрелы FPV-дронами (2 взрыва).
  • Миропольская громада: нанесен авиаудар (КАБ) (3 взрыва).
  • Эсманьская громада: зафиксирован обстрел FPV-дроном (1 взрыв), авиаудары КАБ (3 взрыва), сброс взрывных устройств с БпЛА (4 взрыва), в результате чего ранены 2 гражданских лица.
  • Дружбовская громада: осуществлен обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Напомним, для проезда в приграничные населенные пункты Сумщины вводят пропуска.

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обстрел (26995) Сумская область (3029) жертвы (2064)


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Пропоную рятувати москалів з курщини прямо в цих селпх на Сумщині...
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19.08.2024 23:05 Ответить
А ще краще в Часів Яр їх поселити...
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19.08.2024 23:07 Ответить
 
 