В течение дня россияне обстреляли Сумщину: вследствие атак с БпЛА ранены четыре человека
19 августа российские войска совершили 69 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Зафиксировано 256 взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Краснопольская громада: враг бил из минометов (79 взрывов), РСЗО (8 взрывов), артиллерии (48 взрывов), осуществил пуск неуправляемых авиационных ракет с вертолетов (НАР) (8 взрывов), обстрелы FPV-дронами (4 взрыва).
- Великописаревская громада: осуществлен сброс взрывных устройств с БпЛА (4 взрыва), пуск неуправляемых авиационных ракет с вертолета (НАР) (9 взрывов), минометные обстрелы (23 взрыва), авиаудар (КАБ) (1 взрыв), артобстрелы (18 взрывов).
- Глуховская громада: были обстрелы FPV-дронами (6 взрывов).
- Середино-Будская громада: зафиксированы обстрелы FPV-дронами (10 взрывов), в результате чего получили ранения 2 жителя громады. Также был обстрел из минометов (4 взрыва).
- Хотинская громада: россияне нанесли авиаудары КАБ (4 взрыва).
- Новослободская громада: осуществлен обстрел FPV-дроном (1 взрыв).
- Белопольская громада: произошли сброс взрывных устройств с БпЛА (3 взрыва), авиаудар (КАБ) (1 взрыв).
- Шалыгинская громада: 9 мин сбросил враг на территорию громады. Также были авиаудар КАБ (3 взрыва) и обстрелы FPV-дронами (2 взрыва).
- Миропольская громада: нанесен авиаудар (КАБ) (3 взрыва).
- Эсманьская громада: зафиксирован обстрел FPV-дроном (1 взрыв), авиаудары КАБ (3 взрыва), сброс взрывных устройств с БпЛА (4 взрыва), в результате чего ранены 2 гражданских лица.
- Дружбовская громада: осуществлен обстрел FPV-дроном (1 взрыв).
Напомним, для проезда в приграничные населенные пункты Сумщины вводят пропуска.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий19.08.2024 23:05 Ответить Мне нравится 0
Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий19.08.2024 23:07 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль