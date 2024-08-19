В течение дня россияне обстреляли Сумщину: вследствие атак с БпЛА ранены четыре человека

19 августа российские войска совершили 69 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Зафиксировано 256 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Краснопольская громада: враг бил из минометов (79 взрывов), РСЗО (8 взрывов), артиллерии (48 взрывов), осуществил пуск неуправляемых авиационных ракет с вертолетов (НАР) (8 взрывов), обстрелы FPV-дронами (4 взрыва).

Великописаревская громада: осуществлен сброс взрывных устройств с БпЛА (4 взрыва), пуск неуправляемых авиационных ракет с вертолета (НАР) (9 взрывов), минометные обстрелы (23 взрыва), авиаудар (КАБ) (1 взрыв), артобстрелы (18 взрывов).

Глуховская громада: были обстрелы FPV-дронами (6 взрывов).

Середино-Будская громада: зафиксированы обстрелы FPV-дронами (10 взрывов), в результате чего получили ранения 2 жителя громады. Также был обстрел из минометов (4 взрыва).

Хотинская громада: россияне нанесли авиаудары КАБ (4 взрыва).

Новослободская громада: осуществлен обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Белопольская громада: произошли сброс взрывных устройств с БпЛА (3 взрыва), авиаудар (КАБ) (1 взрыв).

Шалыгинская громада: 9 мин сбросил враг на территорию громады. Также были авиаудар КАБ (3 взрыва) и обстрелы FPV-дронами (2 взрыва).

Миропольская громада: нанесен авиаудар (КАБ) (3 взрыва).

Эсманьская громада: зафиксирован обстрел FPV-дроном (1 взрыв), авиаудары КАБ (3 взрыва), сброс взрывных устройств с БпЛА (4 взрыва), в результате чего ранены 2 гражданских лица.

Дружбовская громада: осуществлен обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Напомним, для проезда в приграничные населенные пункты Сумщины вводят пропуска.