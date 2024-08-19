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Новини Війна
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Протягом дня росіяни обстріляли Сумщину: внаслідок атак з БпЛА поранено чотирьох людей

Обстріли Сумщини

19 серпня російські війська здійснили 69 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 256 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (79 вибухів), РСЗВ (8 вибухів), артилерії (48 вибухів), здійснив пуск некерованих авіаційних ракет з гелікоптерів (НАР) (8 вибухів), обстріли FPV-дронами (4 вибухи).
  • Великописарівська громада: здійснено скидання вибухових пристроїв з БпЛА (4 вибухи), пуск некерованих авіаційних ракет з гелікоптера (НАР) (9 вибухів), мінометні обстріли (23 вибухи), авіаудар (КАБ) (1 вибух), артобстріли (18 вибухів).
  • Глухівська громада: були обстріли FPV-дронами (6 вибухів).
  • Середино-Будська громада: зафіксовано обстріли FPV-дронами (10 вибухів), унаслідок чого отримали поранення 2 жителі громади. Також був обстріл з мінометів (4 вибухи).
  • Хотінська громада: росіяни завдали авіаударів КАБ (4 вибухи).
  • Новослобідська громада: здійснено обстріл FPV-дроном (1 вибух).
  • Білопільська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи), авіаудар (КАБ) (1 вибух).
  • Шалигинська громада: 9 мін скинув ворог на територію громади. Також були авіаудар КАБ (3 вибухи) та обстріли FPV-дронами (2 вибухи).
  • Миропільська громада: завдано авіаудару (КАБ) (3 вибухи).
  • Есманьська громада: зафіксовано обстріл FPV-дроном (1 вибух), авіаудари КАБ (3 вибухи), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (4 вибухи), унаслідок чого поранено 2 цивільні особи.
  • Дружбівська громада: здійснено обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Нагадаємо, для проїзду до прикордонних населених пунктів Сумщини запроваджують перепустки.

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обстріл (28316) Сумська область (3577) жертви (1785)


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Пропоную рятувати москалів з курщини прямо в цих селпх на Сумщині...
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19.08.2024 23:05 Відповісти
А ще краще в Часів Яр їх поселити...
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19.08.2024 23:07 Відповісти
 
 