Протягом дня росіяни обстріляли Сумщину: внаслідок атак з БпЛА поранено чотирьох людей
19 серпня російські війська здійснили 69 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 256 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (79 вибухів), РСЗВ (8 вибухів), артилерії (48 вибухів), здійснив пуск некерованих авіаційних ракет з гелікоптерів (НАР) (8 вибухів), обстріли FPV-дронами (4 вибухи).
- Великописарівська громада: здійснено скидання вибухових пристроїв з БпЛА (4 вибухи), пуск некерованих авіаційних ракет з гелікоптера (НАР) (9 вибухів), мінометні обстріли (23 вибухи), авіаудар (КАБ) (1 вибух), артобстріли (18 вибухів).
- Глухівська громада: були обстріли FPV-дронами (6 вибухів).
- Середино-Будська громада: зафіксовано обстріли FPV-дронами (10 вибухів), унаслідок чого отримали поранення 2 жителі громади. Також був обстріл з мінометів (4 вибухи).
- Хотінська громада: росіяни завдали авіаударів КАБ (4 вибухи).
- Новослобідська громада: здійснено обстріл FPV-дроном (1 вибух).
- Білопільська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи), авіаудар (КАБ) (1 вибух).
- Шалигинська громада: 9 мін скинув ворог на територію громади. Також були авіаудар КАБ (3 вибухи) та обстріли FPV-дронами (2 вибухи).
- Миропільська громада: завдано авіаудару (КАБ) (3 вибухи).
- Есманьська громада: зафіксовано обстріл FPV-дроном (1 вибух), авіаудари КАБ (3 вибухи), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (4 вибухи), унаслідок чого поранено 2 цивільні особи.
- Дружбівська громада: здійснено обстріл FPV-дроном (1 вибух).
Нагадаємо, для проїзду до прикордонних населених пунктів Сумщини запроваджують перепустки.
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Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар19.08.2024 23:05 Відповісти Мені подобається 0
Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар19.08.2024 23:07 Відповісти Мені подобається 0
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