В Киевской области работала ПВО
Утром 20 августа в Киевской области работали силы ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГВА.
"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.
Отмечается, что существовала угроза ракетного удара.
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