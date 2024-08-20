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В Киевской области работала ПВО

3 ОШБр знищила безпілотник ZALA російських окупантів

Утром 20 августа в Киевской области работали силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГВА.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существовала угроза ракетного удара.

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Автор: 

ПВО (2727) Попко Сергей (57) Воздушные атаки на Киев (698)


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