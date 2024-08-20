В Киевской области работала ПВО

Утром 20 августа в Киевской области работали силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГВА.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существовала угроза ракетного удара.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия планирует передать Украине еще две IRIS-T и 30 танков Leopard до конца 2024 года