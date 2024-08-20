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На Київщині працювала ППО

3 ОШБр знищила безпілотник ZALA російських окупантів

Зранку 20 серпня у Київській області працювали  сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМВА.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться в повдімленні.

Зазначається, що існувала загроза ракетного удару.

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Автор: 

ППО (3165) Попко Сергій (70) Повітряні атаки на Київ (755)


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