На Київщині працювала ППО
Зранку 20 серпня у Київській області працювали сили ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМВА.
"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться в повдімленні.
Зазначається, що існувала загроза ракетного удару.
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