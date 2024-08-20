На Київщині працювала ППО

Зранку 20 серпня у Київській області працювали сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМВА.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться в повдімленні.

Зазначається, що існувала загроза ракетного удару.

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