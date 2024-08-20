США обвинили Иран в кибератаках на штабы Трампа, Байдена и Харрис
Американская разведка обвинила Иран в кибератаках на предвыборные штабы Дональда Трампа, Камалы Харрис и Джо Байдена.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство The Associated Press со ссылкой на спецслужбы США.
Ранее эксперты по кибербезопасности из кампании Трампа и частного сектора подозревали Иран в этих хакерских атаках, но теперь правительство США официально возложило ответственность на эту страну.
В совместном заявлении ФБР и других федеральных агентств было подчеркнуто, что Иран "стремился получить доступ к лицам, которые имеют прямое отношение к президентским кампаниям обеих политических партий".
Федеральные чиновники заявили, что целью кибератак и других действий Ирана было не только посеять раздор, но и повлиять на результаты выборов, которые страна считает критически важными для своих интересов в сфере национальной безопасности.
"Мы наблюдаем все более агрессивную деятельность Ирана в этом избирательном цикле, включая операции влияния, направленные на американское общество, и кибератаки, нацеленные на президентские кампании", - говорится в заявлении.
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