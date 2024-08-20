США звинуватили Іран у кібератаках на штаби Трампа, Байдена і Гарріс

Американська розвідка звинуватила Іран в кібератаках на передвиборчі штаби Дональда Трампа, Камали Гарріс та Джо Байдена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише агентство The Associated Press з посиланням на спецслужби США.

Раніше експерти з кібербезпеки з кампанії Трампа і приватного сектору підозрювали Іран у цих хакерських атаках, але тепер уряд США офіційно поклав відповідальність на цю країну.

У спільній заяві ФБР та інших федеральних агентств було підкреслено, що Іран "прагнув отримати доступ до осіб, які мають прямий стосунок до президентських кампаній обох політичних партій".

Федеральні чиновники заявили, що метою кібератак та інших дій Ірану було не тільки посіяти розбрат, а й вплинути на результати виборів, які країна вважає критично важливими для своїх інтересів у сфері національної безпеки.

"Ми спостерігаємо дедалі агресивнішу діяльність Ірану в цьому виборчому циклі, включно з операціями впливу, спрямованими на американське суспільство, і кібератаками, націленими на президентські кампанії", - йдеться в заяві.

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