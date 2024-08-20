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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 601 800 (+1330 за сутки), 8518 танков, 17 156 артсистем, 16 521 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

рф,армія,ліквідація,ліквідовані

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 601 800 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 601800 (+1330) человек,
  • танков - 8518 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 16521 (+26) ед,
  • артиллерийских систем - 17156 (+52) ед,
  • РСЗО - 1166 (+1) ед,
  • средства ППО - 926 (+1) ед,
  • самолетов - 367 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13864 (+55),
  • крылатые ракеты - 2438 (+1),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23142 (+95) ед,
  • специальная техника - 2885 (+22)

Смотрите также: Бойцы 72-й ОМБр ликвидировали российских пехотинцев прямо в момент их разгрузки из бронемашины. ВИДЕО

інфографіка

Автор: 

армия РФ (19123) ликвидация (3507) уничтожение (6864)


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Топ комментарии
+17
+1330 это хорошо, больше, чем обычно.
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20.08.2024 08:05
+16
Минув 3835 день москальсько-української війни.
202!! одиниці техніки та 1330! чумардосів за день.
Арта 53!, броня 31, логістика 95!
Логістика, спецтехніка та арта файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 601 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
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20.08.2024 08:36
+8
автомобільної техніки та автоцистерн - 95
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20.08.2024 08:14
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Правила форума Совет форумчан
+1330 это хорошо, больше, чем обычно.
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20.08.2024 08:05 Ответить
"02 техніки!
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20.08.2024 08:06 Ответить
202)
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20.08.2024 08:46 Ответить
202 і це вже втретє у серпні коли наземки 200+ за добу.
Для розуміння в червні і липні таке було по одному разу, в травні взагалі найбільше за добу було 188 од.
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20.08.2024 09:01 Ответить
автомобільної техніки та автоцистерн - 95
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20.08.2024 08:14 Ответить
Красота!
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20.08.2024 08:18 Ответить
Коли вже в рашиських чортів закінчится залізяччя ? з гарматним мясом все ясно ,рашиський виродок набере йому їх не шкода заради своїх бісноватих амбіцій ,рашиське бидло раде здихати за свого царя.
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20.08.2024 08:22 Ответить
каждый день с чувством гордости, радости и восхищения я читаю такие новости, слава Богу что столько нелюдей и их техники уничтожается,
однако я думаю, печалюсь и молюсь о наших хлопцах, которым очень тяжело и которые тоже
погибают, гибель даже одного украинского бойца - это трагедия.
Удачи вам и храни вас Бог
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20.08.2024 08:24 Ответить
Минув 3835 день москальсько-української війни.
202!! одиниці техніки та 1330! чумардосів за день.
Арта 53!, броня 31, логістика 95!
Логістика, спецтехніка та арта файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 601 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
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20.08.2024 08:36 Ответить
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20.08.2024 08:45 Ответить
Арта перевалила за тисячу в серпні
Авто дуже потужно
Спецтехніка новий добовий рекорд
1 330 чумардосів вже другий раз в серпні
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20.08.2024 08:41 Ответить
Тут писали про "масштабні пожежі" в районі понтонної переправи на Сеймі Ніяких об"єктів у тому районі нема Ні нафтобаз Ні НПЗ Ні просто якихось рукотворних об"єктів А пожежі (цілим "пучком" в одному місці) видно з супутника Єдина відповідь - колона автоцистерн з солярою
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20.08.2024 09:10 Ответить
Так воно і є - 95 логістика завдяки колоні автоцистерн, а 22 спецтехніка завдяки понтоновозам.
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20.08.2024 09:26 Ответить
о, кацапи зробили крок до цифри 666.
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20.08.2024 09:08 Ответить
 
 