Общие боевые потери РФ с начала войны - около 601 800 (+1330 за сутки), 8518 танков, 17 156 артсистем, 16 521 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 601 800 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 601800 (+1330) человек,

танков - 8518 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 16521 (+26) ед,

артиллерийских систем - 17156 (+52) ед,

РСЗО - 1166 (+1) ед,

средства ППО - 926 (+1) ед,

самолетов - 367 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13864 (+55),

крылатые ракеты - 2438 (+1),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 23142 (+95) ед,

специальная техника - 2885 (+22)

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