Общие боевые потери РФ с начала войны - около 601 800 (+1330 за сутки), 8518 танков, 17 156 артсистем, 16 521 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 601 800 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 601800 (+1330) человек,
- танков - 8518 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 16521 (+26) ед,
- артиллерийских систем - 17156 (+52) ед,
- РСЗО - 1166 (+1) ед,
- средства ППО - 926 (+1) ед,
- самолетов - 367 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13864 (+55),
- крылатые ракеты - 2438 (+1),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 23142 (+95) ед,
- специальная техника - 2885 (+22)
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+17 Alex Asd
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Для розуміння в червні і липні таке було по одному разу, в травні взагалі найбільше за добу було 188 од.
однако я думаю, печалюсь и молюсь о наших хлопцах, которым очень тяжело и которые тоже
погибают, гибель даже одного украинского бойца - это трагедия.
Удачи вам и храни вас Бог
202!! одиниці техніки та 1330! чумардосів за день.
Арта 53!, броня 31, логістика 95!
Логістика, спецтехніка та арта файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 601 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
Авто дуже потужно
Спецтехніка новий добовий рекорд
1 330 чумардосів вже другий раз в серпні