Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 601 800 осіб (+1330 за добу), 8518 танків, 17 156 артсистем, 16 521 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 601 800 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 601800 (+1330) осіб,

танків ‒ 8518 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 16521 (+26) од,

артилерійських систем – 17156 (+52) од,

РСЗВ – 1166 (+1) од,

засоби ППО ‒ 926 (+1) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13864 (+55),

крилаті ракети ‒ 2438 (+1),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23142 (+95) од,

спеціальна техніка ‒ 2885 (+22)

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