Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 601 800 осіб (+1330 за добу), 8518 танків, 17 156 артсистем, 16 521 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 601 800 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 601800 (+1330) осіб,
- танків ‒ 8518 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16521 (+26) од,
- артилерійських систем – 17156 (+52) од,
- РСЗВ – 1166 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 926 (+1) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13864 (+55),
- крилаті ракети ‒ 2438 (+1),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23142 (+95) од,
- спеціальна техніка ‒ 2885 (+22)
Топ коментарі
+17 Alex Asd
показати весь коментар20.08.2024 08:05
+16 Qq Qqq #455433
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+8 tarasii smila #448870
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Для розуміння в червні і липні таке було по одному разу, в травні взагалі найбільше за добу було 188 од.
однако я думаю, печалюсь и молюсь о наших хлопцах, которым очень тяжело и которые тоже
погибают, гибель даже одного украинского бойца - это трагедия.
Удачи вам и храни вас Бог
202!! одиниці техніки та 1330! чумардосів за день.
Арта 53!, броня 31, логістика 95!
Логістика, спецтехніка та арта файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 601 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
Авто дуже потужно
Спецтехніка новий добовий рекорд
1 330 чумардосів вже другий раз в серпні