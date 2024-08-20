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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 601 800 осіб (+1330 за добу), 8518 танків, 17 156 артсистем, 16 521 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 601 800 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 601800 (+1330) осіб,
  • танків ‒ 8518 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16521 (+26) од,
  • артилерійських систем  – 17156 (+52) од,
  • РСЗВ – 1166 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 926 (+1) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13864 (+55),
  • крилаті ракети ‒ 2438 (+1),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23142 (+95) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2885 (+22)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 72 ОМБр ліквідували російських піхотинців прямо в момент їх розвантаження з бронемашини. ВIДЕО

інфографіка

Автор: 

армія рф (17277) ліквідація (3893) знищення (7180)


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Топ коментарі
+17
+1330 это хорошо, больше, чем обычно.
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20.08.2024 08:05
+16
Минув 3835 день москальсько-української війни.
202!! одиниці техніки та 1330! чумардосів за день.
Арта 53!, броня 31, логістика 95!
Логістика, спецтехніка та арта файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 601 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
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20.08.2024 08:36
+8
автомобільної техніки та автоцистерн - 95
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20.08.2024 08:14
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+1330 это хорошо, больше, чем обычно.
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20.08.2024 08:05 Відповісти
"02 техніки!
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20.08.2024 08:06 Відповісти
202)
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20.08.2024 08:46 Відповісти
202 і це вже втретє у серпні коли наземки 200+ за добу.
Для розуміння в червні і липні таке було по одному разу, в травні взагалі найбільше за добу було 188 од.
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20.08.2024 09:01 Відповісти
автомобільної техніки та автоцистерн - 95
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20.08.2024 08:14 Відповісти
Красота!
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20.08.2024 08:18 Відповісти
Коли вже в рашиських чортів закінчится залізяччя ? з гарматним мясом все ясно ,рашиський виродок набере йому їх не шкода заради своїх бісноватих амбіцій ,рашиське бидло раде здихати за свого царя.
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20.08.2024 08:22 Відповісти
каждый день с чувством гордости, радости и восхищения я читаю такие новости, слава Богу что столько нелюдей и их техники уничтожается,
однако я думаю, печалюсь и молюсь о наших хлопцах, которым очень тяжело и которые тоже
погибают, гибель даже одного украинского бойца - это трагедия.
Удачи вам и храни вас Бог
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20.08.2024 08:24 Відповісти
Минув 3835 день москальсько-української війни.
202!! одиниці техніки та 1330! чумардосів за день.
Арта 53!, броня 31, логістика 95!
Логістика, спецтехніка та арта файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 601 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
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20.08.2024 08:36 Відповісти
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20.08.2024 08:45 Відповісти
Арта перевалила за тисячу в серпні
Авто дуже потужно
Спецтехніка новий добовий рекорд
1 330 чумардосів вже другий раз в серпні
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20.08.2024 08:41 Відповісти
Тут писали про "масштабні пожежі" в районі понтонної переправи на Сеймі Ніяких об"єктів у тому районі нема Ні нафтобаз Ні НПЗ Ні просто якихось рукотворних об"єктів А пожежі (цілим "пучком" в одному місці) видно з супутника Єдина відповідь - колона автоцистерн з солярою
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20.08.2024 09:10 Відповісти
Так воно і є - 95 логістика завдяки колоні автоцистерн, а 22 спецтехніка завдяки понтоновозам.
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20.08.2024 09:26 Відповісти
о, кацапи зробили крок до цифри 666.
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20.08.2024 09:08 Відповісти
 
 