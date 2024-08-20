Более трети боестолкновений за сутки на Покровском направлении. На Харьковщине бои шли в районах Липцев и Волчанска, - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений. Враг продолжал наступательные и штурмовые действия на десяти направлениях

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 78 авиаударов, в частности сбросил 103 КАБа. Кроме этого, совершил 4624 обстрела, из них 141 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1448 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Порозок, Хотень, Обуховка, Липцы, Купянск-Узловой, Копанки, Сергеевка, Курдюмовка, Торецк, Щербиновка, Нелиповка, Дачное, Александрополь, Макаровка, Шахтерское, Темировка, Гуляйполе, Пятихатки, Новоданиловка и Ольговка.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия, всего состоялось пять инициированных им боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло четырнадцати. Силы обороны отражали атаки врага в районах Глушковки, Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки, Андреевки и в сторону Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 11 атак противника в районах Грековки, Новосадового, Макеевки, Невского, Новосергиевки, Новоегоровки и Торского.

На Северском направлении Силами обороны отражено 10 атак неподалеку Ивано-Дарьевки, Спорного и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет семь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области.

Двадцать четыре раза враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Северное, Нью-Йорк, Нелиповка, Железное и, активнее всего, возле Торецка. Где также нанес пять ударов девятью управляемыми авиабомбами.

На Покровском направлении наши защитники отбили 63 атаки. Больше всего - в районах Новогродовки, Михайловки и Воздвиженки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Невельское и Константиновка, где оккупанты 11 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Времевском направлении противник совершил пять попыток захватить наши позиции неподалеку Водяного и Угледара Донецкой области. Также атаковал со стороны Владимировки и Сладкого.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях оккупанты наступательных действий вчера не проводили.

На Херсонщине, на Приднепровском направлении, отбит один штурм захватчиками украинских позиций.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.

Наши воины продолжают активными действиями истощать боевой потенциал врага, в том числе и во время операции в Курской области РФ.

Удары по врагу

За вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, один - по пункту управления, один - по средству ПВО, два - по артиллерийским системам и четыре - по другим важным целям российских оккупантов.

В целом же, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1330 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 26 боевых бронированных машин, 52 артиллерийских системы, одну РСЗО, средство ПВО, 55 БпЛА оперативно-тактического уровня, ракету, 95 автомобилей и 22 единицы специальной техники оккупантов.