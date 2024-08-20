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Новости Война
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Россияне обстреляли Корабельный район Херсона: Пострадал мужчина

Росіяни обстріляли Корабельний район Херсону

Утром российские войска обстреляли Корабельный район Херсона.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ранения получил 49-летний мужчина. Он сам обратился к медикам. Те диагностировали у пострадавшего контузию и минно-взрывную травму", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (27016) Херсон (2801)


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