Росіяни обстріляли Корабельний район Херсону: Постраждав чоловік

Вранці російські війська обстріляли Корабельний район Херсону.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Поранення отримав 49-річний чоловік. Він сам звернувся до медиків. Ті діагностували у постраждалого контузію та мінно-вибухову травму", - йдеться в повідомленні.

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