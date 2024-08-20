Росіяни обстріляли Корабельний район Херсону: Постраждав чоловік
Вранці російські війська обстріляли Корабельний район Херсону.
Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"Поранення отримав 49-річний чоловік. Він сам звернувся до медиків. Ті діагностували у постраждалого контузію та мінно-вибухову травму", - йдеться в повідомленні.
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