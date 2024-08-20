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Росіяни обстріляли Корабельний район Херсону: Постраждав чоловік

Росіяни обстріляли Корабельний район Херсону

Вранці російські війська обстріляли Корабельний район Херсону.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Поранення отримав 49-річний чоловік. Він сам звернувся до медиків. Ті діагностували у постраждалого контузію та мінно-вибухову травму", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28339) Херсон (3341)


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