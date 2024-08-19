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У Херсоні росіяни скинули з дрона вибухівку на авто - жінка дістала поранення

Обстріл Херсона

19 серпня по обіді російські війська скинули вибухівку з дрона у Дніпровському районі Херсону, внаслідок чого було поранено жінку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Близько години тому російські окупанти скинули вибухівку з дрона у Дніпровському районі Херсону. Дістала поранення 34-річна жінка. Наразі вона ушпиталена з вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, контузією", - ідеться в повідомленні.

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Також Мрочко раніше повідомляв. що внаслідок російської дронової атаки у Херсоні перебито газопровід.

"Близько 600 домоволодінь у Дніпровському районі тимчасово залишилися без газопостачання. Фахівці тримають ситуацію на контролі - як тільки безпекова ситуація дозволятиме, там одразу проведуть аварійно-відновлювальні роботи", - написав він.

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газопровід (1546) обстріл (28316) Херсон (3338)


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