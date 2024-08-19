В Херсоне россияне сбросили с дрона взрывчатку на автомобиль - женщина получила ранение

19 августа после обеда российские войска сбросили взрывчатку с дрона в Днепровском районе Херсона, в результате чего была ранена женщина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"Около часа назад российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона в Днепровском районе Херсона. Получила ранения 34-летняя женщина. Сейчас она госпитализирована со взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами, контузией", - говорится в сообщении.

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Также Мрочко ранее сообщал, что в результате российской дроновой атаки в Херсоне перебит газопровод.

"Около 600 домовладений в Днепровском районе временно остались без газоснабжения. Специалисты держат ситуацию на контроле - как только ситуация с безопасностью будет позволять, там сразу проведут аварийно-восстановительные работы", - написал он.