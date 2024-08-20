На востоке с начала суток уже произошло 45 боевых столкновений с врагом, - ОСГВ "Хортиця"

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" только за текущие сутки уже зафиксировано 574 обстрела, 10 авиаударов с применением 19 авиабомб и 23 удара дронами-камикадзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".

За минувшие сутки произошло 157 боестолкновений с противником. Враг совершил 4274 обстрела позиций наших войск.

И нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам 30 авиаударов с применением 29 КАБов и 502 удара дронами-камикадзе.

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