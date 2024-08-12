На Востоке враг с начала суток уже более 600 раз обстрелял позиции наших войск, - ОСГВ "Хортица"
На Восточном направлении вражеская армия продолжает вести обстрелы позиций украинских защитников. За прошедшие сутки произошло 111 боестолкновений с врагом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".
"Только за текущие сутки в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" уже зафиксировано 605 обстрелов, 8 авиаударов с применением 16 КАБов и 20 ударов дронами-камикадзе", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 30 авиаударов с применением 34 КАБ, 388 ударов дронами-камикадзе совершил 4326 обстрелов позиций наших войск.
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Raisa Lenfer
показать весь комментарий12.08.2024 13:00 Ответить Мне нравится 0
Сергій Малецький
показать весь комментарий12.08.2024 13:32 Ответить Мне нравится 0
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