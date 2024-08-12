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Новости Война
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На Востоке враг с начала суток уже более 600 раз обстрелял позиции наших войск, - ОСГВ "Хортица"

ЗСУ

На Восточном направлении вражеская армия продолжает вести обстрелы позиций украинских защитников. За прошедшие сутки произошло 111 боестолкновений с врагом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

"Только за текущие сутки в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" уже зафиксировано 605 обстрелов, 8 авиаударов с применением 16 КАБов и 20 ударов дронами-камикадзе", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 30 авиаударов с применением 34 КАБ, 388 ударов дронами-камикадзе совершил 4326 обстрелов позиций наших войск.

Читайте также: Больше всего враг атакует на Лиманском и Покровском направлениях. За сутки на фронте - 124 боевых столкновений, - Генштаб

Автор: 

ОСГВ Хортица (337) боевые действия (3956)


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Де той, хрін,що казав, що війна закінчиться на осінь 2022 році,де той ******, що казав, та там залишилось мало ракет, росія вже всьо, курва втік до Америки. Тільки вдуматися в ті цифри 600 разів( шістьсот). Та там стоять ТИТАНИ- ВОЇНИ, КІБОРГИ. НИЗЬКІЙ УКЛІН ВАМ ДО ЗЕМЛІ,ЩО ТРИМАЄТЕ І ЗАХИЩАЄТЕ СВОЮ ЗЕМЛЮ В СВОЇХ РУКАХ.
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12.08.2024 13:00 Ответить
Там де той піздюк що обіцяв вчителям зарплату 4000 євро
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12.08.2024 13:32 Ответить
 
 