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Новини Війна
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На Сході ворог з початку доби вже понад 600 разів обстріляв позиції наших військ, - ОСУВ "Хортиця"

ЗСУ

На Східному напрямку ворожа армія продовжує вести обстріли позицій українських  захисників. Минулої доби відбулося 111 боєзіткнень з ворогом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

"Лише за поточну добу в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" вже зафіксовано 605 обстрілів, 8 авіаударів із застосуванням 16 КАБів та 20 ударів дронами-камікадзе", — йдеться в повідомленні.

Минулої доби ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 30 авіаударів із застосуванням 34 КАБ, 388 ударів дронами-камікадзе здійснив 4326 обстрілів позицій наших військ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільше ворог атакує на Лиманському та Покровському напрямках. За добу на фронті - 124 бойові зіткнення, - Генштаб

Автор: 

ОСУВ Хортиця (344) бойові дії (3714)


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Де той, хрін,що казав, що війна закінчиться на осінь 2022 році,де той ******, що казав, та там залишилось мало ракет, росія вже всьо, курва втік до Америки. Тільки вдуматися в ті цифри 600 разів( шістьсот). Та там стоять ТИТАНИ- ВОЇНИ, КІБОРГИ. НИЗЬКІЙ УКЛІН ВАМ ДО ЗЕМЛІ,ЩО ТРИМАЄТЕ І ЗАХИЩАЄТЕ СВОЮ ЗЕМЛЮ В СВОЇХ РУКАХ.
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12.08.2024 13:00 Відповісти
Там де той піздюк що обіцяв вчителям зарплату 4000 євро
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12.08.2024 13:32 Відповісти
 
 