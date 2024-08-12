На Сході ворог з початку доби вже понад 600 разів обстріляв позиції наших військ, - ОСУВ "Хортиця"
На Східному напрямку ворожа армія продовжує вести обстріли позицій українських захисників. Минулої доби відбулося 111 боєзіткнень з ворогом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".
"Лише за поточну добу в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" вже зафіксовано 605 обстрілів, 8 авіаударів із застосуванням 16 КАБів та 20 ударів дронами-камікадзе", — йдеться в повідомленні.
Минулої доби ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 30 авіаударів із застосуванням 34 КАБ, 388 ударів дронами-камікадзе здійснив 4326 обстрілів позицій наших військ.
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Raisa Lenfer
показати весь коментар12.08.2024 13:00 Відповісти Мені подобається 0
Сергій Малецький
показати весь коментар12.08.2024 13:32 Відповісти Мені подобається 0
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