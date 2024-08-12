Найбільше ворог атакує на Лиманському та Покровському напрямках. За добу на фронті - 124 бойові зіткнення, - Генштаб

Російські війська найактивніше атакують на Покровському та Лиманському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, за вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів, застосувавши 18 ракет, 65 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 107 КАБ), здійснив 4673 обстріли, 129 з них - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Кияниця, Юнаківка, Сімейкіне Сумської області; Синьківка, Петропавлівка Харківської області; Серебрянка, Диліївка, Нелипівка, Торецьк, Новодонецьке, Новоукраїнка, Водяне, Олександропіль, Миколаївка, Костянтинівка Донецької області; Новоандріївка, Лобкове Запорізької області.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала десять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Піщаного, Берестового та в напрямку Глушківки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Агресор намагається використати підтримку з повітря. Найгарячіше зараз на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 21 штурмову дію окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Новосадове та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито вісім атак поблизу Івано-Дар’ївки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 11 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Іванівського.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації здійснив вісім атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Залізне, Дружба та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 41 атаку. Основні зусилля ворог зосередив у районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Желанного, Орлівки та Миколаївки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Костянтинівки. Загалом ворог шість разів намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

На Времівському напрямку окупанти здійснили дві атаки наших позицій у напрямку Водяного та Рівнополя. Противник Успіху не мав.

Ситуація на півдні та на сході

На Оріхівському напрямку відбулось чотири, безуспішних для ворога, боєзіткнення неподалік Малої Токмачки та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили вісім атак російських загарбників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Агресор намагається використати підтримку з повітря. Найгарячіше зараз на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, з території рф активно застосовував авіацію, здійснював обстріли прикордонних населених пунктів.

Удари по ворогу

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії фронту та у тилу.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили два пункти управління, три артилерійських системи, склад боєприпасів та три інших важливих об’єкти російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1080 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, п’ять бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, три РСЗВ, один засіб ППО, 73 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 66 автомобілів та одну одиницю спецтехніки.