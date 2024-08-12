Больше всего враг атакует на Лиманском и Покровском направлениях. За сутки на фронте - 124 боевых столкновений, - Генштаб

Российские войска активно атакуют на Покровском и Лиманском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, за вчерашний день противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов, применив 18 ракет, 65 авиационных ударов (задействовал, в частности, 107 КАБ), совершил 4673 обстрела, 129 из них - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Кияница, Юнаковка, Симейкино Сумской области; Синьковка, Петропавловка Харьковской области; Серебрянка, Дилиевка, Нелиповка, Торецк, Новодонецкое, Новоукраинка, Водяное, Александрополь, Николаевка, Константиновка Донецкой области; Новоандреевка, Лобково Запорожской области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло пять боевых столкновений в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество боестолкновений составило десять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Песчаного, Берестового и в направлении Глушковки.

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На Лиманском направлении наши войска отражали 21 штурмовое действие оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Новосадово и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны отражено восемь атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спорного, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 11 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часова Яра, Калиновки и Ивановского.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации совершил восемь атак. Усилия сосредотачивал в районах населенных пунктов Зализное, Дружба и Нью-Йорк.

На Покровском направлении наши защитники отражали 41 атаку. Основные усилия враг сосредоточил в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Желанного, Орловки и Николаевки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Константиновки. В целом враг шесть раз пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

На Времевском направлении оккупанты совершили две атаки наших позиций в направлении Водяного и Ровнополя. Противник успеха не имел.

Ситуация на юге и на востоке

На Ореховском направлении состоялось четыре, безуспешных для врага, боестолкновения неподалеку Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины успешно отбили восемь атак российских захватчиков.

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На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, с территории рф активно применял авиацию, осуществлял обстрелы приграничных населенных пунктов.

Удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили два пункта управления, три артиллерийских системы, склад боеприпасов и три других важных объекта российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1080 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, пять боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, три РСЗО, одно средство ПВО, 73 БпЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 66 автомобилей и одну единицу спецтехники.