УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10690 відвідувачів онлайн
Новини Війна
249 0

На сході з початку доби вже відбулося 45 бойових зіткнень з ворогом, - ОСУВ "Хортиця"

Бойові дії на Харківщині 18 серпня

 У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" лише за поточну добу вже зафіксовано 574 обстріли, 10 авіаударів із застосуванням 19 авіабомб та 23 удари дронами-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Минулої ж доби  відбулося 157 боєзіткнень з противником. Ворог  здійснив 4274 обстріли позицій наших військ.  

Та завдав по позиціях українських військ і населених пунктах 30 авіаударів із застосуванням 29 КАБів і 502 удари дронами-камікадзе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ контролюють приблизно 20% селища Нью-Йорк на Донеччині, - 53 ОМБр

Автор: 

ОСУВ Хортиця (351) бойові дії (3745)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 