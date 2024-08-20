На сході з початку доби вже відбулося 45 бойових зіткнень з ворогом, - ОСУВ "Хортиця"
У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" лише за поточну добу вже зафіксовано 574 обстріли, 10 авіаударів із застосуванням 19 авіабомб та 23 удари дронами-камікадзе.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".
Минулої ж доби відбулося 157 боєзіткнень з противником. Ворог здійснив 4274 обстріли позицій наших військ.
Та завдав по позиціях українських військ і населених пунктах 30 авіаударів із застосуванням 29 КАБів і 502 удари дронами-камікадзе.
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