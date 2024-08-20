ЗСУ контролюють приблизно 20% селища Нью-Йорк на Донеччині, - 53 ОМБр
Українські захисники тримають оборону в північній частині селища Нью-Йорк Донецької області. Раніше повідомлялося про його можливе захоплення російськими військами.
Про це повідомили у керівництві 53-ї окремої механізованої бригади, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП",
Наші є у Нью-Йорку, тримаємо оборону. Контролюємо приблизно 20% (селища, - ред.). Росіяни просуваються за рахунок великої кількості резерву. Ми вбиваємо, вони йдуть. У нас, на жаль, таких резервів немає", - заявили у пресслужбі.
Водночас в ОТУ "Луганськ" зазначили, що окрім нестачі піхоти, є також певні проблеми з наявним особовим складом.
На напрямку Нью-Йорка і сусіднього Торецька є проблеми з вмотивованістю бійців і досить високий відсоток тих, хто самовільно залишив свої позиції, тобто пішов у СЗЧ.
Джерела видання додали, що пройшовши частину Нью-Йорка, російські війська вже активно рухаються до наступного села - Неліпівки.
Що передувало?
Раніше аналітики DeepState повідомили про просування російських військ на Донеччині, зокрема в Північному і Нью-Йорку.
У Генштабі заявили, що станом на 20 серпня на Торецькому напрямку росіяни 21 раз атакували українські війська у районах Торецька, Нью-Йорка, Залізного, Неліпівки та Північного.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дивно, правда? Нових не везуть, а старі не сильно хочуть гинути за крайній сарай крайнього будинку, щоб якийсь поц ще 3 дні прозвітував, як героїчно обороняє Нью-Йорк. І так з кожним більш-менш великим селом.