ЗСУ контролюють приблизно 20% селища Нью-Йорк на Донеччині, - 53 ОМБр

Українські захисники тримають оборону в північній частині селища Нью-Йорк Донецької області. Раніше повідомлялося про його можливе захоплення російськими військами.

Про це повідомили у керівництві 53-ї окремої механізованої бригади, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП",

Наші є у Нью-Йорку, тримаємо оборону. Контролюємо приблизно 20% (селища, - ред.). Росіяни просуваються за рахунок великої кількості резерву. Ми вбиваємо, вони йдуть. У нас, на жаль, таких резервів немає", - заявили у пресслужбі.

Водночас в ОТУ "Луганськ" зазначили, що окрім нестачі піхоти, є також певні проблеми з наявним особовим складом.

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На напрямку Нью-Йорка і сусіднього Торецька є проблеми з вмотивованістю бійців і досить високий відсоток тих, хто самовільно залишив свої позиції, тобто пішов у СЗЧ.

Джерела видання додали, що пройшовши частину Нью-Йорка, російські війська вже активно рухаються до наступного села - Неліпівки.

Що передувало?

Раніше аналітики DeepState повідомили про просування російських військ на Донеччині, зокрема в Північному і Нью-Йорку.

У Генштабі заявили, що станом на 20 серпня на Торецькому напрямку росіяни 21 раз атакували українські війська у районах Торецька, Нью-Йорка, Залізного, Неліпівки та Північного.

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