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ЗСУ контролюють приблизно 20% селища Нью-Йорк на Донеччині, - 53 ОМБр

Сили оборони тримають позиції у Нью-Йорку на Донеччині

Українські захисники тримають оборону в північній частині селища Нью-Йорк Донецької області. Раніше повідомлялося про його можливе захоплення російськими військами.

Про це повідомили у керівництві 53-ї окремої механізованої бригади, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП",

Наші є у Нью-Йорку, тримаємо оборону. Контролюємо приблизно 20% (селища, - ред.). Росіяни просуваються за рахунок великої кількості резерву. Ми вбиваємо, вони йдуть. У нас, на жаль, таких резервів немає", - заявили у пресслужбі.

Водночас в ОТУ "Луганськ" зазначили, що окрім нестачі піхоти, є також певні проблеми з наявним особовим складом.

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На напрямку Нью-Йорка і сусіднього Торецька є проблеми з вмотивованістю бійців і досить високий відсоток тих, хто самовільно залишив свої позиції, тобто пішов у СЗЧ.

Джерела видання додали, що пройшовши частину Нью-Йорка, російські війська вже активно рухаються до наступного села - Неліпівки.

Що передувало?

Раніше аналітики DeepState повідомили про просування російських військ на Донеччині, зокрема в Північному і Нью-Йорку.

У Генштабі заявили, що станом на 20 серпня на Торецькому напрямку росіяни 21 раз атакували українські війська у районах Торецька, Нью-Йорка, Залізного, Неліпівки та Північного.

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Донецька область (8386) бойові дії (3745) ЗСУ (7519)


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Не на часі захищати населені пункти Донецької області, сьогодні головне для влади - надурити українців і захистити УПЦ (фііал РПЦ в Україні) і попіаритися на Курському напрямку. Про відсутність форртифікацій на цьому напрямку і мови немає. Як видно зі статті, є відсутній моральний дух у захисників і це стало можливим в такому масштабі тільки при Боневтіку.
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20.08.2024 08:48 Відповісти
тобто, Нью-Йрк практично втратили...
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20.08.2024 08:56 Відповісти
ще вчора. По 10% брешуть з вірогідністью 99%. У мене коли присирають позиції добу - три не доповідають, бо мають надію повернути втрачене.
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20.08.2024 09:13 Відповісти
Знову величезні втрати за крайню хату бо комусь в ОТУ/ОСУ хочеться доповідати, що село і далі наше?
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20.08.2024 08:56 Відповісти
"Водночас в ОТУ "Луганськ" зазначили, що окрім нестачі піхоти, є також певні проблеми з наявним особовим складом."

Дивно, правда? Нових не везуть, а старі не сильно хочуть гинути за крайній сарай крайнього будинку, щоб якийсь поц ще 3 дні прозвітував, як героїчно обороняє Нью-Йорк. І так з кожним більш-менш великим селом.
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20.08.2024 09:36 Відповісти
Сидіти в ямі під постійними обстрілами і тупо чекати смерті, тому що наказ "триматися до кінця" -така собі мотивація. Адже нормальних укріплень немає тому що все вкрали.
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20.08.2024 09:00 Відповісти
За то у курської області майже усе добре. Буба і зебоби у захваті
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20.08.2024 09:11 Відповісти
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20.08.2024 09:29 Відповісти
 
 