ВСУ контролируют примерно 20% поселка Нью-Йорк в Донецкой области, - 53 ОМБр
Украинские защитники держат оборону в северной части поселка Нью-Йорк Донецкой области. Ранее сообщалось о его возможном захвате российскими войсками.
Об этом сообщили в руководстве 53-й отдельной механизированной бригады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП",
Наши есть в Нью-Йорке, держим оборону. Контролируем примерно 20% (поселка - ред.). Россияне продвигаются за счет большого количества резерва. Мы убиваем, они уходят. У нас, к сожалению, таких резервов нет", - заявили в пресс-службе.
В то же время в ОТГ "Луганск" отметили, что кроме недостатка пехоты, есть также определенные проблемы с имеющимся личным составом.
На направлении Нью-Йорка и соседнего Торецка есть проблемы с мотивированностью бойцов и достаточно высокий процент тех, кто самовольно оставил свои позиции, то есть ушел в СЗЧ.
Источники издания добавили, что пройдя часть Нью-Йорка, российские войска уже активно движутся к следующему селу - Нелиповке.
Что предшествовало?
Ранее аналитики DeepState сообщили о продвижении российских войск в Донецкой области, в частности в Северном и Нью-Йорке.
В Генштабе заявили, что по состоянию на 20 августа на Торецком направлении россияне 21 раз атаковали украинские войска в районах Торецка, Нью-Йорка, Железного, Нелиповки и Северного.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дивно, правда? Нових не везуть, а старі не сильно хочуть гинути за крайній сарай крайнього будинку, щоб якийсь поц ще 3 дні прозвітував, як героїчно обороняє Нью-Йорк. І так з кожним більш-менш великим селом.