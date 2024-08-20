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Новости Война
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ВСУ контролируют примерно 20% поселка Нью-Йорк в Донецкой области, - 53 ОМБр

Сили оборони тримають позиції у Нью-Йорку на Донеччині

Украинские защитники держат оборону в северной части поселка Нью-Йорк Донецкой области. Ранее сообщалось о его возможном захвате российскими войсками.

Об этом сообщили в руководстве 53-й отдельной механизированной бригады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП",

Наши есть в Нью-Йорке, держим оборону. Контролируем примерно 20% (поселка - ред.). Россияне продвигаются за счет большого количества резерва. Мы убиваем, они уходят. У нас, к сожалению, таких резервов нет", - заявили в пресс-службе.

В то же время в ОТГ "Луганск" отметили, что кроме недостатка пехоты, есть также определенные проблемы с имеющимся личным составом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армия РФ оккупировала Межевое, Скучное и Журавку в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

На направлении Нью-Йорка и соседнего Торецка есть проблемы с мотивированностью бойцов и достаточно высокий процент тех, кто самовольно оставил свои позиции, то есть ушел в СЗЧ.

Источники издания добавили, что пройдя часть Нью-Йорка, российские войска уже активно движутся к следующему селу - Нелиповке.

Что предшествовало?

Ранее аналитики DeepState сообщили о продвижении российских войск в Донецкой области, в частности в Северном и Нью-Йорке.

В Генштабе заявили, что по состоянию на 20 августа на Торецком направлении россияне 21 раз атаковали украинские войска в районах Торецка, Нью-Йорка, Железного, Нелиповки и Северного.

Читайте также: На юге Украины снижается интенсивность боевых действий. Однако россияне активно применяют авиацию, - ОГВ "Таврия"

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Донецкая область (9570) боевые действия (3985) ВСУ (6564)


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Не на часі захищати населені пункти Донецької області, сьогодні головне для влади - надурити українців і захистити УПЦ (фііал РПЦ в Україні) і попіаритися на Курському напрямку. Про відсутність форртифікацій на цьому напрямку і мови немає. Як видно зі статті, є відсутній моральний дух у захисників і це стало можливим в такому масштабі тільки при Боневтіку.
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20.08.2024 08:48 Ответить
тобто, Нью-Йрк практично втратили...
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20.08.2024 08:56 Ответить
ще вчора. По 10% брешуть з вірогідністью 99%. У мене коли присирають позиції добу - три не доповідають, бо мають надію повернути втрачене.
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20.08.2024 09:13 Ответить
Знову величезні втрати за крайню хату бо комусь в ОТУ/ОСУ хочеться доповідати, що село і далі наше?
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20.08.2024 08:56 Ответить
"Водночас в ОТУ "Луганськ" зазначили, що окрім нестачі піхоти, є також певні проблеми з наявним особовим складом."

Дивно, правда? Нових не везуть, а старі не сильно хочуть гинути за крайній сарай крайнього будинку, щоб якийсь поц ще 3 дні прозвітував, як героїчно обороняє Нью-Йорк. І так з кожним більш-менш великим селом.
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20.08.2024 09:36 Ответить
Сидіти в ямі під постійними обстрілами і тупо чекати смерті, тому що наказ "триматися до кінця" -така собі мотивація. Адже нормальних укріплень немає тому що все вкрали.
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20.08.2024 09:00 Ответить
За то у курської області майже усе добре. Буба і зебоби у захваті
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20.08.2024 09:11 Ответить
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20.08.2024 09:29 Ответить
 
 