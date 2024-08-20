ВСУ контролируют примерно 20% поселка Нью-Йорк в Донецкой области, - 53 ОМБр

Украинские защитники держат оборону в северной части поселка Нью-Йорк Донецкой области. Ранее сообщалось о его возможном захвате российскими войсками.

Об этом сообщили в руководстве 53-й отдельной механизированной бригады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП",

Наши есть в Нью-Йорке, держим оборону. Контролируем примерно 20% (поселка - ред.). Россияне продвигаются за счет большого количества резерва. Мы убиваем, они уходят. У нас, к сожалению, таких резервов нет", - заявили в пресс-службе.

В то же время в ОТГ "Луганск" отметили, что кроме недостатка пехоты, есть также определенные проблемы с имеющимся личным составом.

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На направлении Нью-Йорка и соседнего Торецка есть проблемы с мотивированностью бойцов и достаточно высокий процент тех, кто самовольно оставил свои позиции, то есть ушел в СЗЧ.

Источники издания добавили, что пройдя часть Нью-Йорка, российские войска уже активно движутся к следующему селу - Нелиповке.

Что предшествовало?

Ранее аналитики DeepState сообщили о продвижении российских войск в Донецкой области, в частности в Северном и Нью-Йорке.

В Генштабе заявили, что по состоянию на 20 августа на Торецком направлении россияне 21 раз атаковали украинские войска в районах Торецка, Нью-Йорка, Железного, Нелиповки и Северного.

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