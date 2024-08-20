РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10892 посетителя онлайн
Новости Война
443 0

Войска РФ обстреляли Купянск: Ранена женщина

Росіяни обстріляли Куп'янськ

Российские войска нанесли удар по Купянску на Харьковщине, в результате чего была ранена женщина.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 09:50 российские оккупанты обстреляли город Купянск. В результате удара получила ранения 59-летняя женщина. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск, ранена гражданская женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (27016) Купянск (621)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 