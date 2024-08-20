Войска РФ обстреляли Купянск: Ранена женщина
Российские войска нанесли удар по Купянску на Харьковщине, в результате чего была ранена женщина.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 09:50 российские оккупанты обстреляли город Купянск. В результате удара получила ранения 59-летняя женщина. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
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