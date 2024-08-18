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Оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск, ранена гражданская женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 18 августа, около 10 утра, российские войска в очередной раз обстреляли Купянск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

В Купянске получила ранения 52-летняя женщина. Повреждены частные домовладения", - говорится в сообщении.

Также сегодня утром враг ударил и по поселку Ковшаровка Купянского района. Повреждены помещения и техника коммунального предприятия. К счастью, без пострадавших.

По предварительным данным, указанные населенные пункты войска РФ обстреляли из РСЗО.

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Обстріл Куп'янську 18 серпня
Обстріл Куп'янську 18 серпня
Обстріл Куп'янську 18 серпня
Обстріл Куп'янську 18 серпня
Обстріл Куп'янську 18 серпня

Автор: 

обстрел (27151) Харьковщина (5577) Купянск (634)


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