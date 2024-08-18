Оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск, ранена гражданская женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ
Утром 18 августа, около 10 утра, российские войска в очередной раз обстреляли Купянск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.
В Купянске получила ранения 52-летняя женщина. Повреждены частные домовладения", - говорится в сообщении.
Также сегодня утром враг ударил и по поселку Ковшаровка Купянского района. Повреждены помещения и техника коммунального предприятия. К счастью, без пострадавших.
По предварительным данным, указанные населенные пункты войска РФ обстреляли из РСЗО.
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