Окупанти вчергове обстріляли Куп’янськ, поранено цивільну жінку. ФОТОрепортаж

Зранку 18 серпня, близько 10 ранку, російські війська вкотре обстріляли Куп'янськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

У Куп'янську дістала поранення 52-річна жінка. Пошкоджено приватні домоволодіння", - йдеться в повідомленні.

Також сьогодні вранці ворог вдарив і по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Пошкоджено приміщення та техніку комунального підприємства. На щастя, без постраждалих.

За попередніми даними, вказані населені пункти війська РФ обстріляли з РСЗВ.

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