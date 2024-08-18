Окупанти вчергове обстріляли Куп’янськ, поранено цивільну жінку. ФОТОрепортаж
Зранку 18 серпня, близько 10 ранку, російські війська вкотре обстріляли Куп'янськ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.
У Куп'янську дістала поранення 52-річна жінка. Пошкоджено приватні домоволодіння", - йдеться в повідомленні.
Також сьогодні вранці ворог вдарив і по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Пошкоджено приміщення та техніку комунального підприємства. На щастя, без постраждалих.
За попередніми даними, вказані населені пункти війська РФ обстріляли з РСЗВ.
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