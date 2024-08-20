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Новини Війна
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Війська РФ обстріляли Куп’янськ: Поранено жінку

Росіяни обстріляли Куп'янськ

Російські війська завдали удару по Куп'янську на Харківщині, внаслідок чого було поранено жінку.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 09:50 російські окупанти обстріляли місто Куп'янськ. Внаслідок удару зазнала поранень 59-річна жінка. Постраждалу доставили до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Доба на Харківщині: Четверо мирних жителів постраждали через обстріли. ФОТОрепортаж

Автор: 

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